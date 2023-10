L a frustrazione sessuale è più comune e diffusa di quanto pensiamo: come affrontarla nel modo giusto!

Un desiderio inappagato e un piacere che non arriva, provocando fastidio e stress: la frustrazione sessuale è un’esperienza piuttosto comune di cui – purtroppo – si parla ancora poco. Un problema trasversale e che riguarda tantissime persone, a prescindere dal sesso, dall’età oppure dall’orientamento sessuale. Colpisce tanto le coppie quanto i single, provocando squilibri sia al livello fisico che mentale.

Cos’è la frustrazione sessuale

Con il termine frustrazione sessuale si intende uno stato generale di agitazione e stress che deriva sia dall’inattività che dall’insoddisfazione dal punto di vista sessuale. L’organismo – in sostanza – reagisce alla mancanza di sesso, provocando degli squilibri che sono sia fisici che psicologici. I desideri sessuali inespressi e il bisogno di un contatto fisico che invece è assente, causano un senso di frustrazione difficile da gestire.

Va poi sottolineato un altro aspetto: la frustrazione sessuale non riguarda solamente chi presenta un desiderio sessuale che non viene appagato, ma anche chi – in coppia o in una relazione di qualsiasi tipo – non riesce a rendere realtà il proprio desiderio, sentendosi insoddisfatto riguardo la propria attività sessuale.

Come riconoscere la frustrazione sessuale

Quali sono i sintomi della frustrazione sessuale? Chi ha sperimentato questo problema spesso appare irritabile e nervoso, si sente irrequieto e infastidito. Non solo: la frustrazione sessuale il più delle volte è collegata anche con un interesse minore verso il sesso con il partner o verso la masturbazione, ma anche con un atteggiamento bellicoso nei confronti dell’altra persona. Chi soffre di questo problema inoltre ha la tendenza ad adottare dei comportamenti compensatori che possono risultare malsani, come bere in modo eccessivo oppure abbuffarsi.

Le cause

Cosa si nasconde dietro la frustrazione sessuale? All’origine possono esserci diverse cause e individuarle è importantissimo per poter risolvere davvero il problema. La frustrazione sessuale infatti – come abbiamo ben visto – non deriva esclusivamente dalla mancanza del sesso, ma da un’attività sessuale che viene considerata insoddisfacente o dall’incapacità di arrivare all’orgasmo.

All’origine potrebbero esserci delle aspettative insoddisfatte. Ad esempio ti trovi all’interno di una relazione in cui non riesci a esprimere davvero e apertamente i tuoi desideri, mettendo a tacere le tue pulsioni sessuali per paura di essere giudicata. Accade anche quando i partner non sono compatibili dal punto di vista sessuale e si trovano per questo a fare i conti con senso di colpa, frustrazioni, liti e vergogna. Ricorda infatti che raccontare ciò che pensi e ciò che desideri sotto le lenzuola non è mai sbagliato. Al contrario, per trovare una sintonia con il partner dovresti vincere la paura e comunicare con chiarezza le tue aspettative e i tuoi bisogni.

Alla base di questo disagio poi ci possono essere problemi fisici. Ad esempio la difficoltà nel riprendere l’attività sessuale dopo eventi come il parto o una gravidanza, ma anche interventi chirurgici oppure malattie che potrebbero aver impedito l’attività sessuale. Non solo: cause dirette possono essere disfunzioni sessuali come depressione o ansia, squilibri ormonali, diabete oppure obesità.

Nella vasta gamma di cause della frustrazione sessuale infine troviamo una visione distorta e difficile da gestire del proprio corpo. Pensiamo, ad esempio, ha chi vive con difficoltà l’idea di spogliarsi di fronte a qualcuno, a chi non sopporta l’idea di guardare (o esporre allo sguardo del partner) i genitali. L’inibizione, in sostanza, è nemica della soddisfazione sessuale. Attenzione però: superare questo problema è necessario (e possibile). In ogni caso il modo per trovare una soluzione è quello di individuare le cause della frustrazione sessuale per poter chiedere aiuto allo specialista giusto.

Come migliorare la tua vita sessuale

Condividere i desideri, sentirsi appagati e aumentare il livello di soddisfazione: per migliorare la tua vita sessuale basta seguire alcuni semplici consigli. Possono risultare utili soprattutto se la frustrazione sessuale deriva da una mancanza di comunicazione con il partner e da una incapacità di esprimere i propri bisogni sotto le lenzuola.

Punta sui preliminari

I preliminari sono il punto di partenza per riaccendere il desiderio sessuale e viverlo appieno. Esplora la fellatio, scopri i segreti del cunnilingus e impara a divertirti, da sola o con il tuo partner.

Comunica

Per vivere una migliore vita sessuale il segreto è...comunicare! Impara a svelare all’altro ciò che desideri, parla dei tuoi sentimenti e di quello che ti piacerebbe sperimentare senza paura.

Sii spontanea

La spontaneità è ciò che serve per regalare un pizzico di pepe alla tua vita sessuale e accendere la fiamma con il partner. Un po’ di sana spontaneità a volte è tutto ciò che ti serve come afrodisiaco naturale.

Sperimenta

Le posizioni del Kamasutra, le fantasie che ti vengono in mente e molto altro. Questo ti aiuterà a combattere la frustrazione sessuale e ti permetterà di vivere in modo più libero e totale la tua sessualità. Lingerie sensuale, sex toys, giochi erotici e molto altro: la lista di cose che puoi provare in coppia è davvero lunghissima. Non ti resta che scegliere e sperimentare.