I l frottage è una tecnica di petting particolarmente apprezzata dalle coppie. Come sperimentarla al meglio e vivere un piacere intenso

Hai mai provato il frottage? Probabilmente sì, ma non sapevi che si chiamasse così. Si tratta di una particolare tecnica sessuale che ti consente di provare un piacere intenso e inedito, scoprendo il tuo corpo e quello del partner.

Non a caso il frottage è il primo modo con cui gli adolescenti si approcciano alla sfera sessuale, esplorando in modo più soft e delicato il piacere.

Frottage, alla scoperta del piacere

Il frottage è una tecnica di petting che consiste nello sfregamento delle parti intime senza andare oltre, semplicemente godendosi il piacere che deriva dal contatto. Se gli adolescenti usano spesso il frottage come primo step per conoscere ed esplorare la sessualità, nelle coppie rappresenta un ottimo preliminare e un modo inedito per accendere la passione. Strusciare il proprio corpo contro quello del partner infatti permette di stimolare la fantasia, di accrescere il desiderio e di lasciare all’immaginazione come potrebbe essere il rapporto sessuale. Il frottage si può eseguire sia con addosso i vestiti oppure senza, in ogni caso l’effetto è particolarmente intenso.

Non solo, il frottage può trasformarsi, all’occorrenza, in una tecnica di masturbazione che ti farà raggiungere velocemente l’orgasmo. Come? Posizionati sul letto supina e metti un cuscino fra il tuo corpo e il materasso, poi inizia, lentamente, a strusciarti. Aumenta a poco a poco il ritmo, seguendo le sensazioni e quello che provi, sino a raggiungere l’apice.

Come eseguirlo

Vuoi sperimentare il frottage e ottenere il massimo del piacere? Allora impara a seguire gli step giusti che ti consentiranno di vivere al meglio questo preliminare con il partner. Iniziate lentamente, baciandovi a lungo e intensamente, poi mettetevi comodi, spogliandovi a vicenda sino a restare solamente con l’intimo. A questo punto la situazione si sarà già scaldata e i vostri corpi entreranno in contatto in automatico.

Se vuoi sperimentare un piacere intenso fallo stendere e posizionati sopra di lui, poi muoviti avanti e indietro, su e giù, facendo entrare in contatto le parti intime. Lasciati andare, interpretando le sue reazioni per capire cosa gli piace, e mimando un rapporto sessuale.

Petting, istruzioni per l’uso

Il frottage non è l’unica tecnica di petting da conoscere per avere una vita sessuale piena e appagante. I preliminari, d’altronde, rappresentano uno step essenziale per accendere il desiderio, creare intimità e fiducia nella coppia, imparare a conoscere il proprio piacere e quello del partner.

Il termine petting deriva da “to pet”, verbo inglese che indica il gesto di accarezzare. Serve a indicare delle effusioni e carezze intime che stimolano e scatenano l’eccitazione sessuale. Non a caso il petting rappresenta spesso l’anticamera di un rapporto sessuale infuocato sotto le lenzuola. Cosa rientra nel grande “contenitore” dei preliminari? In realtà moltissime pratiche, dal bacio alla masturbazione reciproca, sino al sesso orale. Tutto al fine di regalare piacere a sé stessi e al partner.

Dal punto di vista fisico inoltre il petting permette di preparare i partner all’incontro: la lubrificazione della donna aumenta, mentre l’uomo ha un’erezione. Ma in questa pratica si intrecciano tantissimi aspetti, compresa la possibilità di conoscersi, di entrare in confidenza e sviluppare una fiducia reciproca.

Come fare petting? Ognuno vive questo aspetto come preferisce, in base al momento e al desiderio. In generale ci si bacia, ci si tocca e accarezza. Ogni cosa è indirizzata verso la conoscenza reciproca e l’eccitazione. Le carezze, gli sfregamenti e i massaggi sono modi per scoprire le zone erogene.

Esistono due categorie di petting. La versione soft in cui i partner si coccolano, sfiorano, baciano e toccano, tenendo spesso i vestiti addosso. Nell’heavy petting invece l’asticella sale e la passione aumenta. Le carezze e i baci sono più sensuali, intensi e insistenti. I movimenti hanno una valenza marcatamente erotica, spesso entrano in gioco il sesso orale e la masturbazione.

Qualche trick in più

Che sia solo frottage oppure qualche altra tecnica di petting, potrebbe esserti utile seguire qualche consiglio.

Non solo penetrazione

Prima di tutto ricorda che il petting non deve essere per forza l’anticamera del sesso. Perciò non avere fretta, ma prenditi il tempo che serve per goderti le sensazioni che provi e per accrescere il desiderio. Il petting ti porterà verso un rapporto sessuale? Forse sì…o forse no! Non pensarci!

Lasciati andare

Non lasciarti prendere dall’ansia, ma cancella i pensieri, concentrandoti sul contatto con il corpo dell’altro. L’obiettivo è conoscervi meglio, sfiorare i vostri punti erogeni e godervi un momento fatto di piacere. Abbandona le pressioni e le paure!

Non avere fretta

Il petting ha bisogno di tempo. Ti serviranno minuti, se non ore per far salire l’eccitazione e per scoprire le zone erogene del partner. Mantieni il contatto visivo, metti da parte lo smartphone e scopri il piacere di muoverti su di lui.

Non seguire gli schemi

Non ci sono delle regole oppure delle posizioni prestabilite, perciò lanciati all’avventura e scopri cosa accadrà.