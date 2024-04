C os'è il freezing e come si manifesta nel sesso e nell'intimità di coppia? Ecco come fare per comprendere i "sintomi" e risolvere il problema

Quando si è di fronte a qualcosa che ci appare minaccioso o pericoloso, capita che la paura prenda il sopravvento, arrivando a bloccarci e impedendoci di reagire. Una serie di “sintomi” che vengono definiti come freezing, ovvero uno stato di “congelamento” temporaneo, che inibisce ogni movimento o pensiero. Un comportamento che può verificarsi anche nell’intimità, uno stato di freezing nel sesso quindi. Ma di cosa si tratta esattamente e come fare per combattere questo stato di paralisi che ci impedisce di agire per come vorremmo?

VEDI ANCHE

Lifestyle

Insicurezza sessuale: i modi per stare meglio e godersi il momento

Cos’è il freezing

Prima di capire cos’è il freezing nel sesso bisogna comprendere cos’è il freezing in generale. Si tratta una risposta istintiva alla paura che porta la persona che ne è soggetta a immobilizzarsi di fronte al potenziale pericolo, proprio come se fosse congelata. Una reazione che può durare pochi secondi, cosi come può durare anche diversi minuti, fino anche a mezz’ora nei casi più gravi.

Una reazione che, quindi, è ancora più pericolosa del pericolo stesso. E che genera ancora più difficoltà della sola reazione di paura. Uno stato tensivo che coinvolge il corpo nella sua interezza, sia a livello fisico che mentale ed emotivo, e che si può manifestare in diversi modi e intensità esattamente come accade per qualsiasi altra emozione.

Tratto distintivo del freezing, però è l’immobilizzazione del soggetto che ne soffre (e da cui questo fenomeno prende il suo nome). E che si manifesta con un blocco totale di tutto il corpo, con la perdita delle capacità di parlare e con l’incapacità di potersi muovere.

Una tecnica che in natura viene consapevolmente usata da alcune specie animali che per sfuggire ai loro predatori si fingono morti, congelandosi.

Come si manifesta il freezing

Un reazione che il soggetto attua in modo involontario quando si trova in una situazione di forte stress e che si manifesta con sintomi specifici come:

Il rallentamento del battito cardiaco;

l’alterazione della respirazione: respirando in modo approssimativo fino anche a trattenere il respiro;

l’accentuazione dell’udito, che diventa più sensibile;

la visione periferica aumentata tramite la dilatazione delle pupille;

il raffreddamento delle estremità, dovuta a un rallentamento della circolazione sanguigna;



VEDI ANCHE

Lifestyle

Come si fa a vivere con la genofobia, paura dei rapporti sessuali?

Cos’è il freezing nel sesso

Ma cosa c’entra tutto questo con il sesso? La reazione di freezing, come visto, è una risposta naturale a una minaccia che si percepisce. Quando una persona si sente sopraffatta da una determinata situazione, il suo corpo si immobilizza, attuando una reazione di blocco che può manifestarsi anche nel sesso.

Per esempio se si hanno aspettative su se stessi che non si riescono a realizzare, se si ha ansia da prestazione, se si ha paura di viversi la sessualità per non accettazione del proprio corpo, per vergogna, per timore del giudizio, per preconcetti sul sesso, ecc. O se si sono vissuti dei traumi fisici e che hanno coinvolto anche la sfera sessuale.

Tutte circostanze che portano a un aumento esagerato dei livelli di stress nel corpo e che sfociano nel freezing, come difesa alla tensione e alla paura sentita. Impedendo al soggetto si "sciogliersi" anche con la persona che si ama.

Una reazione che, se non è capita e compresa dal partner, può portare a sentirsi non voluti, trascurati, non desiderati, creando non pochi problemi nella relazioni di coppia.

Come agire

Si tratta di un problema che si può arginare partendo dalla comunicazione. Aprendosi con il/la partner e manifestando esattamente cosa si prova, comunicando i sentimenti che si vivono, i propri bisogni e dall’altra parte, rassicurando la persona che si ha accanto, portandola a sentirsi a proprio agio ma senza forzature.

E aiutandola a risolvere quei pensieri o schemi mentali che danno origine alla reazione di freezing, anche facendosi aiutare da uno specialista che possa scardinare e insegnare a riconoscere ciò che si prova e quei fattori alla base del comportamento. E permettendo di superare questo ostacolo e di viversi pienamente la sfera sessuale senza reazioni di blocco.