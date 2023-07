C i sono tantissimi modi per vivere la sessualità, fra questi c'è la fraysessualità: un punto di vista nuovo sulle relazioni.

Cosa significa fraysessualità

Hai mai sentito parlare di fraysessualità? Fra le tante sfumature della sessualità c’è anche quella del sesso senza coinvolgimento. Un modo di vivere le relazioni legato esclusivamente al desiderio a cui, negli ultimi anni, è stato dato finalmente un nome.

Una persona fraysessuale (o ignotasessuale) prova attrazione esclusivamente verso persone con le quali non ha un legame emotivo profondo. Cosa significa? Che il desiderio svanisce nel tempo quando la conoscenza prosegue. In sostanza la fraysessualità è la massima esaltazione del sesso occasionale e senza legami, un modo nuovo di affrontare la sessualità e le relazioni con una libertà nuova.

Come vivere fraysessualità e sesso occasionale

Non tutti sognano per forza di vivere una storia d’amore che sia piena di emozioni e di passione, ma soprattutto che duri a lungo. In alcuni casi infatti l’avventura di una notte oppure un rapporto fatto solo di piacere, può rivelarsi allo stesso modo appagante. D’altronde il sesso è un toccasana per l’umore e l’autostima, perfetto per favorire il benessere psicologico e fisico. Ma come vivere davvero il sesso occasionale in modo intelligente e libero?

1. Supera la paura dei giudizi

Abbandonarsi ai desideri e all’istinto può essere davvero liberatorio, dunque perché non farlo? Spesso a frenarci è la paura del giudizio degli altri e di quello che potrebbero pensare. Si tratta però di un errore: piuttosto accetta il tuo desiderio d’avventura e non permettere a nessuno di intromettersi nella strada per la tua felicità. Impara a comprendere che sei l’unica responsabile delle tue scelte perciò prova, assaggia e sperimenta: sei con l’altra persona non per conquistarla o per dimostrare qualcosa a qualcuno, ma solo per regalarti un’esperienza. Liberati da ogni condizionamento, senza paura di sbagliare, di essere criticata o giudicata.

2. Impara a chiedere

Vivere la fraysessualità significa anche (e soprattutto) imparare a chiedere e pretendere piacere. Che sia una sola notte oppure più di un incontro: il desiderio fisico viene messo in primo piano. Concentrati per una volta su di te, senza freni o pregiudizi, svelando quello che desideri veramente. Chiedi di slancio (anzi pretendi) quello che hai sempre sognato, che sia una posizione particolare oppure l’uso di un sex toys, con l’obiettivo di rendere l’incontro davvero indimenticabile. A volte esprimere delle richieste audaci nei confronti di una persona con cui non si ha un legame emotivo (o una conoscenza profonda) è molto più semplice. Il concetto è semplice: con un estraneo tu non hai assolutamente nulla da perdere.

3. Cancella la routine

Il bello della fraysessualità? Non conosce la routine! Lo spazio infatti viene dato tutto all’avventura e alla voglia di divertirsi senza coinvolgimenti emotivi. Il bello di vivere la sessualità in questo modo sta nella possibilità di allontanare problemi quotidiani e stress per lasciare spazio esclusivamente al divertimento. Sapere poco o niente dell’altro è un modo per aumentare il desiderio. Che lavoro fa? Che scuole ha frequentato? Poco importa. L’importante è che ti faccia tremare ogni volta che ti guarda o che ti sfiora. Gelosia e noie sono bandite in questo caso. Non ci sono aspettative o pensieri, ma solamente la voglia di divertirsi insieme e di sperimentare il piacere fisico.

4. Non dimenticare le coccole

Lasciare spazio alla fraysessualità non significa dimenticare le coccole. I momenti di tenerezza infatti non rovinano per forza la magia di un incontro. Se hai voglia di dormire con l’altra persona fallo senza farti troppe paranoie. Ti viene spontaneo? Allora dai sfogo alla tua tenerezza con abbracci, carezze e coccole. Si tratta di piccole cose che possono però rendere ancora più gratificanti gli incontri, rivelandosi delle armi potenti per contrastare lo stress e regalarsi piacere reciproco. Ti basti pensare che lo scambio di coccole (non solo il sesso) consente di abbassare i livelli di cortisolo, ossia l’ormone dello stress. Un’avventura occasionale infatti è fatta pure di allegria, spontaneità ed emozioni, ma soprattutto di libertà.

5. Proteggiti sempre

Gli incontri occasionali e la volontà di vivere il rapporto con gli altri da un punto di vista prettamente fisico impone però una regola chiave: proteggersi. Che sia una notte con una persona che conosci da qualche tempo oppure una one night stand, la protezione è essenziale quando si sceglie di fare sesso. Non solo per proteggerti dalle gravidanze indesiderate, ma soprattutto dalle infezioni e dalle malattie sessualmente trasmissibili.

Porta sempre con te i preservativi. Puoi trovarne di vari tipi in commercio, da quelli maschili a quelli femminili oppure unisex. Fra le precauzioni ci sono anche quelle dedicate al sesso orale, come i dental dam. Proteggersi è un imperativo, dunque rifiuta categoricamente l’invito di chi ti chiede di non farlo oppure ignora la tua richiesta. Si tratta prima di tutto di una questione di rispetto nei confronti di te stessa!