H ai mai rischiato di ferire il partner dicendo qualcosa con buone intenzioni, ma nel momento e nel tono sbagliato? Scopriamo le frasi da non dire per non turbare la nostra metà.

Le frasi che possono ferire il partner

Ferire il partner è molto facile, purtroppo, dicendo la frase sbagliata nel momento sbagliato. Non è insolito avere stili di comunicazione molto diversi e può succedere che si interpretino le stesse parole in modi molto diversi, e anche se ci si conosce, si può toccare un tasto che non andrebbe toccato. Nel corso della nostra relazione è davvero importante imparare cosa ferisce l’altra persona, anche quando abbiamo buone intenzioni nel dire determinate cose.

Dovremmo comprendere che molte frasi possono ferire il tuo partner anche se le tue intenzioni sono tutt’altro che negative, anzi. A volte può capitare di dire qualcosa come stimolo, per spronare, per aiutare o persino per scherzare. Ma quali sono le frasi che possono ferire il tuo partner anche se hai solo buone intenzioni?

“Fai quello che vuoi, mi è indifferente”

Una delle frasi più equivoche e pericolose di tutte. Il tuo partner potrebbe chiederti qualcosa da fare insieme, di scegliere un ristorante, un film da vedere, la meta di un viaggio, un consiglio sul suo lavoro, e così via. E quella che per te è una risposta accondiscendente del tipo “per me è uguale, scegli tranquillamente” spesso, anche per i toni e le parole usate risulta come: “non mi interessa, fai tu”.

Pensi che dicendo questo dai al partner uno stato di libertà di fare quello ciò che vuole, di accontentarlo, ma il risultato è un'impressione di noia, disinteresse, totale distacco. “Scegli tu” spesso non è cortesia, ma un modo per non prendere responsabilità su una scelta: in parole povere ti togli un peso, convinta persino di fare un favore all’altro, che invece sta cercando di coinvolgerti, e cercava una tua reazione.

Hai mai detto qualcosa del genere? Lo abbiamo fatto tutti, e spesso i risultati sono stati disastrosi. Questa frase fa sembrare che tu ti stia disimpegnando e non sia interessata a ciò che sta facendo la tua metà. Potresti avere buone intenzioni, ma è meglio evitarlo del tutto.

“Non ti capisco, non ha senso”

Hai presente quando parli con il partner che sta cercando di dirti come si sente, ma per te non ha senso e non stai capendo dove lui vuole arrivare? Anche se è esattamente come ti senti, non dovresti mai dire: “Per me non ha alcun senso”.

Quando si tratta di condividere sentimenti, l’altro è in un momento di grande vulnerabilità. Si sta aprendo a te e corre il rischio che tu possa non mostrare loro la comprensione di cui hanno bisogno. Anche se le tue intenzioni sono buone, ti stai esprimendo davvero male, sminuendo quello che l’altra persona prova, solo perché tu non riesci a metterti nei suoi panni, e a capire quanto quella cosa, per te di poco conto, sia in realtà importante. Prova invece qualcosa di più gentile, come: "Non ti sto seguendo del tutto, puoi spiegarmi meglio?".

“Stai zitt*”

Quante volte abbiamo sentito persone dire "Stai zitt*" al proprio partner e poi affermare che era uno scherzo o che non erano seri? Troppe, anche una sola volta è troppo: non è mai una buona idea dirlo anche per scherzo. Il fatto è che dire a qualcuno di stare zitto è assolutamente irrispettoso. E qualsiasi mancanza di rispetto, anche per scherzo, può danneggiare una relazione.

Oltre a ciò, può far sentire qualcuno come se i suoi punti di vista e le sue opinioni non contassero e non avessero voce in capitolo nella relazione. È meglio evitare sempre questa frase per non ferire i sentimenti del tuo partner, intenzionalmente o meno.

“Calmati”

Se qualcuno nella tua vita ti ha mai detto di calmarti, saprai che non ti aiuta a sentirti più calma. In effetti, provoca più frustrazione che altro. Anche se potresti provare ad aiutare il tuo partner durante un evento emotivo dicendo di calmarsi, spesso non è affatto utile.

Invece di offrire conforto, dirlo può effettivamente far sentire l'altra persona ancora più turbata. Il problema con questa frase è che spesso mette le persone sulla difensiva, insinuando che il problema siano le loro reazioni. Offri conforto rassicurando il partner, cercando di trovare insieme una soluzione, o chiedendo scusa se sei la causa del turbamento.

“Tu sei sempre/Tu non sei mai…”

Affermazioni assolute come queste sono un grande campanello d’allarme in tutte le relazioni. Anche se le tue intenzioni sono buone, usare un’affermazione assoluta può trasformare in un istante una pacifica interazione quotidiana in un litigio di coppia. Perché?

Queste frasi possono far sentire il tuo partner giudicato e metterlo sulla difensiva. È come se stessi dicendo che fa costantemente qualcosa di sbagliato, anche se è qualcosa di assolutamente non grave. Anche se parte di questa affermazione sottintende spesso un benevolo rimprovero, il risultato non cambia se stiamo toccando un punto debole o di facile discussione. La cosa migliore da fare è evitare questo tipo di affermazioni del tutto e riformularle semplicemente in modo più gentile. Fallo e puoi essere certa di non ferire i sentimenti dell'altra persona.

“Cosa ti ho detto prima?”

Sebbene le intenzioni siano buone, un partner può diventare molto condiscendente quando “sgrida” l’altro con raccomandazioni che un genitore potrebbe fare a un bambino. Evita di usare questa frase con il tuo partner se vuoi assicurarti che non si senta sminuito o non rispettato da parte tua. Questa dovrebbe essere una delle basi di una relazione, anche se ognuno sa fare cose diverse, si è sempre sullo stesso livello.

"Il mio ex lo faceva sempre”

Esiste frase peggiore? Probabilmente no. Che relazione tossica! Fare paragoni tra il tuo attuale partner e il precedente è sempre una cattiva idea. Naturalmente, il tuo partner si sente un po' insicuro nei confronti del tuo ex, ma l'ultima cosa che vuoi fare è peggiorare quell'insicurezza facendo paragoni e desiderando che fosse più simile al tuo vecchio partner.

Anche quando le tue intenzioni sono buone (e in questo caso è davvero difficile che lo siano) paragonare il tuo partner al tuo ex può ferire molto. Il modo più semplice per evitare che ciò accada è assicurarsi di evitare sempre i paragoni.