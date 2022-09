T rasformare un flirt estivo in qualcosa di più è possibile? Assolutamente sì! Se credi nella tua storia d'amore ti sveliamo come fare!

Non sarà solo un’avventura? Trasformare un flirt estivo in qualcosa di più non è semplice, ma nemmeno impossibile! Certo, ora l’idea di tornare in città, perdendo la spensieratezza e la libertà di un amore nato in vacanza, ti angoscia, ma non è detto che la vostra storia debba finire per forza!

Se lui o lei ti piace davvero e se sei certa che la love story potrebbe avere un futuro, è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche. Gli impegni e la distanza vi metteranno a dura prova, ma se seguirai alcuni semplici consigli quello nato come un flirt estivo potrebbe diventare una meravigliosa storia d’amore.

Siate onesti uno con l’altro

La storia magari è nata per gioco, fra uno sguardo in spiaggia e un aperitivo, ma ora che avete capito di piacervi tanto e di voler fare sul serio è fondamentale essere sinceri. Parlate apertamente di quello che provate, di ciò che vi aspettate da questo flirt e di quello che vedete nel vostro futuro. Vi permetterà non solo di costruire il legame in modo più sereno, ma anche di evitare delusioni, fraintendimenti o false speranze.

Comunicate

Se davvero vuoi trasformare il tuo flirt estivo in qualcosa di più è fondamentale che il rapporto maturi e si consolidi. Per farlo comunicate in modo costante, soprattutto quando sarete tornati alle rispettive case, magari in città diverse. Ritagliatevi del tempo per chiacchierare, per raccontarvi e svelare ciò che non siete riusciti a dire durante le settimane di vacanza. I modi per comunicare sono tantissimi: organizzate delle videochiamate per guardarvi negli occhi, fate lunghe telefonate la sera e messaggiate durante il giorno. In questo modo vi sentirete più vicini che mai.

Incontratevi

Spesso i flirt estivi nascono fra persone che vivono in diverse città, per questo trasformare un’avventura in un grande amore può risultare complicato. In questi casi la costanza e la forza di volontà sono essenziali. Le chiamate vanno benissimo, così come i contatti, ma non dovete trascurare gli incontri vis a vis. Incontratevi appena potete per guardarvi negli occhi, abbracciarvi, baciarvi e riscoprire le emozioni vissute in vacanza. Solo così la fiamma dell’amore che si era accesa in ferie continuerà ad ardere ed essere alimentata.

Terminata l’estate, la stagione del divertimento e della frivolezza, è il momento di aprirsi di più e conoscersi a un livello autentico e profondo. Se davvero credi che questo flirt estivo possa diventare un amore immenso getta la maschera. Lascia che le conversazioni diventino personali e intime, creando un legame forte e autentico. Aprirsi con qualcun altro, mostrando fragilità e paure, non è mai semplice, ma se lo farai darai davvero una chance al vostro rapporto.

Come capire se un flirt può diventare qualcosa di più

Le avventure estive sono emozionanti, ci fanno battere il cuore e sospirare, ma…c’è sempre un ma…L’amore nato in vacanza continuerà anche in città? Provate entrambi lo stesso sentimento o ti stai illudendo? Prima di fare il grande passo e chiedergli di continuare la vostra storia anche dopo l’estate, prova a cogliere i segnali che ti guideranno verso la strada giusta.

Vuole conoscerti meglio

Il primo segnale inequivocabile è dato da suo comportamento nei tuoi confronti. Se ti fa continuamente domande e ascolta con attenzione le risposte, se prova a saperne di più sulla tua vita e ti sembra molto interessato, probabilmente sta pensando che la vostra conoscenza potrebbe continuare anche dopo l’estate.

Utilizza il “noi”

“Dobbiamo mangiare il sushi in quel ristorante”, “Sarebbe bello fare una vacanza lì”, “Dobbiamo andare a vedere quel posto”. Quel “noi” al futuro è sinonimo di progettualità e di voglia di trascorrere ancora del tempo insieme. Significa che lui sta iniziando a pensare al vostro legame come quello di una coppia, guardando avanti nei mesi a venire.

Ti ha presentato agli amici

Spesso i flirt estivi escludono le amicizie, ma cosa accade se lui ti presenta ai suoi amici? Probabilmente sta pensando che il vostro rapporto potrebbe diventare qualcosa di più! Conoscere gli amici infatti è il primissimo passo verso la creazione di un legame serio. Probabilmente avrà parlato con loro di te, quindi conquistali e sarai già un passo avanti!

Ti pensa anche se non siete insieme

Quando siete insieme in spiaggia è tutto bellissimo, sì, ma cosa succede quando siete separati? Se in quei momenti di distanza ti scrive un messaggio, anche solo per sapere cosa stai facendo, probabilmente sei sempre nei suoi pensieri…e forse già nel suo cuore.

Il feeling è fortissimo

Certe cose basta sentirle, soprattutto quando si parla di sentimenti! Se fra voi la situazione sta mutando da flirt a storia d’amore lo senti a pelle. L’elettricità, l’affinità e lo scambio di sguardi non mentono: coltiva quello che vi unisce e vedrai che tutto andrà per il meglio!