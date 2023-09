Che cos’è il fizzling e perché è peggio del ghosting

I l ghosting non ti piace? Beh, c'è qualcosa di peggio e si chiama fizzling: attenta a non cascarci!

Se eri convinta che il ghosting fosse una pratica crudele e fastidiosa, sappi che esiste molto di peggio. Si tratta del fizzling che per alcuni aspetti è molto simile al ghosting, ma risulta decisamente più doloroso e difficile da superare. Al centro di tutto, come sempre, c'i sono gli incontri ci sono dating online e relazioni che non sembrano destinate a decollare.

Cos’è il fizzling

Come funziona il fizzling? Diversamente dal ghosting, in cui la persona con cui stai chattando o con cui sei uscita qualche volta scompare nel nulla senza spiegazioni, in questo caso chi stai frequentando si allontana gradualmente. Inizia dunque a separarsi da te, giorno dopo giorno, rispondendo sempre più di rado ai messaggi, liquidando le tue domande di chiarimento e negando ogni possibilità di contatto. Ciò che rende il fizzling fastidioso è il fatto che la separazione avviene in modo lento. Ciò significa che perderai del tempo prezioso dietro una persona che in realtà non ti vuole, ma soprattutto passerai ore a interrogarti riguardo il suo comportamento senza trovare spiegazioni.

Le conseguenze

Proprio come avviene per il ghosting, le conseguenze del fizzling sono devastanti per chi lo subisce. Questa pratica infatti non fa che minare l’autostima e ci mette di fronte a una delle più grandi paure umane: la paura dell’abbandono. Venire lasciate da qualcuno (che magari ci piaceva anche tanto) senza nessuna spiegazione è doloroso e può richiamare paure e vecchi traumi infantili. Digerire la sofferenza legata al rifiuto non è semplice ed è importante imparare a metabolizzare questi eventi. Cerca di alimentare più che puoi la fiducia in te stessa e ricordati sempre che sei una persona unica e completa che può contare su di sé e che è circondata da tante persone che la amano e la accettano.

Un altro problema di chi subisce il fizzling sta nella continua ricerca di una risposta. “Perché ha smesso di scrivermi, forse ho risposto nel modo sbagliato a quella domanda oppure ho fatto qualcosa di sbagliato?”: è uno dei quesiti più frequenti. In realtà ricercare a tutti i costi delle motivazioni non serve a nulla e finirà solo per causarti un grande mal di testa.

Non insistere nel chiederti perché ti ha bloccato dopo la tua ultima richiesta di vedervi e non provare a fargli altre domande, non servirebbe a nulla. Al contrario, un comportamento di questo tipo non fa che diluire ancora di più la sofferenza. Prova invece a fare un esercizio utile per te stessa. Prendi atto una volta per tutte che quella persona non ti vuole e non prova nulla per te, non perché tu hai qualcosa di sbagliato, ma semplicemente perché non era quella giusta. Poi metti un punto e volta pagina.

Come reagire

Il fizzling, come abbiamo visto, è davvero fastidioso, anche più del ghosting. Ma c’è una buona notizia: se anche tu stai combattendo contro la delusione di chi ti ha abbandonato dopo un appuntamento fantastico c’è una soluzione!

Come reagire al fizzling? Per superare al meglio l’empasse in cui ti trovi la prima cosa da fare è prendere coscienza del fatto che non hai nessuna colpa. Prendi atto del fatto che hai avuto a che fare con qualcuno totalmente privo di empatia e con così poco coraggio da non riuscire a dirti apertamente che è finita. Una persona che si comporta in questo modo non merita la tua considerazione né il tuo amore. Ma soprattutto non merita tutti i tuoi pensieri e il tuo tempo. Perciò smettila di rimuginare sul passato e non sprecare più energie dietro ciò che è stato, volgi invece lo sguardo al futuro, cancellando le emozioni negative per fare spazio a qualcosa di nuovo e bello.

Chi fa fizzling

In tanti si chiedono perché alcune persone preferiscono sparire (lentamente o velocemente come nel caso del ghosting) anziché affrontare l’altra persona e dirle che non provano nulla. Dietro un comportamento così vigliacco spesso ci sono molte motivazioni e vari fattori. Prima di tutto la paura di un confronto oppure un totale disinteresse verso le emozioni e i sentimenti altrui. Spesso dietro il fizzling c’è il terrore di mettersi in gioco e la necessità di non creare relazioni che siano intense e profonde per via di traumi del passato.

In ogni caso se hai subito il fizzling è inutile chiedersi perché lui o lei l’ha fatto. Al contrario chi paga il conto più alto è chi si trova dall’altra parte. Studi psicologici sul tema hanno dimostrato che le persone abbandonate dopo qualche uscita o mesi di chiacchierate in chat, spesso si sentono rifiutate e in sospeso. Tendono a colpevolizzarsi e si tormentano con tantissime domande, chiedendosi sempre come sarebbe potuta andare se si fossero comportate diversamente. In linea generale sarebbe preferibile, come sottolineano in tanti, evitare di tormentarsi e dedicarsi ad attività che possano aumentare la propria autostima in attesa di un nuovo amore che, ne siamo certi, arriverà.