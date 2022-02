A volte è la soluzione più facile a un rapporto sessuale che non ci soddisfa per qualsiasi motivo, sia contingente che no. Fingere l’orgasmo è una scorciatoia che risolve una soluzione spinosa nell’immediato, ma che non fa bene

Chi di noi non ha mai scelto di fingere un orgasmo scagli la prima pietra. Che ci piaccia o no, si tratta di una pratica piuttosto diffusa in tutta la scala delle relazioni, e un meccanismo di semplificazione o autodifesa che talvolta può salvarci da tante discussioni inutili.

Pur essendo un privilegio appannaggio unicamente delle donne, questa bugia, che qualcuna di noi definirebbe un’innocente bugia bianca, un atto benevolo fatto per non impensierire nessuno, finisce col nuocere gravemente alla salute. Salute di chi? La tua, innanzitutto, e poi anche alla salute del rapporto.

Fingere l’orgasmo è relativamente facile

Benvenute nell’incubo di ogni maschio, nel piccolo strumento di controllo che usiamo a nostra completa discrezione. Sembra un superpotere, ma in realtà non è nient’altro che un’illusione. La donna è per sua natura capace di fingere l’orgasmo attraverso una semplice prova di recitazione.

L'orgasmo femminile e quello maschile sono diversi. A differenza dell’uomo, che raggiunto il culmine del piacere secerne lo sperma, mostrando un segno fisico evidente e inconfutabile, la donna vive il suo orgasmo internamente. Così internamente che la medicina, inizialmente del tutto ignorante in materia femminile, ignorava che le donne potessero trarre piacere da un rapporto.

I segni esterni e visibili di un orgasmo femminile non sono indiscutibili, né così evidenti. Un uomo eccitato ha un’erezione. Una donna eccitata può esserlo senza darlo a vedere. Un uomo che raggiunge l’orgasmo eiacula, mentre una donna può avere il suo orgasmo senza perdere alcun liquido. Con una performance recitativa abbastanza convincente, puoi in linea generale ingannare chiunque tu voglia. A che pro, però?

Perché lo fai?

Perché mai una donna dovrebbe fingere un orgasmo? Tanti motivi. L’atto sessuale non è soddisfacente, per esempio, e si vuole raggiungere una conclusione rapida “autorizzando” il partner a velocizzare il suo orgasmo. Un altro motivo, che può essere o no strettamente correlato al primo, è quello di non provocare dispiacere o insicurezze nel compagno. L’uomo dà spesso per scontato che raggiungere l'orgasmo femminile sia una cosa meccanica tanto quanto può essere il suo. La verità, come ben sai, è molto diversa.

Un uomo che non riesce a soddisfare sessualmente la propria partner è un uomo insicuro che si dispiacerà. Parallelamente, un uomo insicuro e dubbioso, avrà performance sessuali ancora meno interessanti poiché divorato dal dubbio di non essere all’altezza.

Un altro motivo per cui potresti fingere riguarda invece la tua sfera mentale. Potresti sentirti preoccupata, imbarazzata, in difficoltà o potresti per esempio non averne troppa voglia. L’orgasmo femminile è questione di testa: se ti senti insicura, distaccata, triste, depressa o poco coinvolta, potresti non venire. È naturale e non sei tu ad essere sbagliata.

Sembra un cane che si morde la coda: qualsiasi cosa tu decida di fare che non sia quella di fingere un orgasmo, ti porterà a dover spiegare cose che non sei sicura il tuo partner possa capire.

Fingere l’orgasmo non porta alcun vantaggio

Molte donne fingono gli orgasmi perché si sentono sbagliate a non averne così spesso come “sarebbe accettabile averne”. Questo pensiero è il peggiore motivo per fingere. Non solo perché, salvo condizioni mediche particolari, non è affatto vero. Ma soprattutto perché, reiterando questa pratica, ti convincerai che è vero e presto lo diventerà.

In che senso, ti domandi? Nello stesso senso in cui più ti viene ripetuta una cosa più finisci per crederci davvero. Se ti convinci di non poter avere un orgasmo vero, sarà vero per te. E a questo punto avere un orgasmo diventerà tanto difficile da essere quasi impossibile. Rimarrai intrappolata nella tua stessa bugia, e finirai per farla diventare reale.

Se un rapporto sessuale non ti soddisfa, non significa che sei frigida. Significa che l’amplesso sta avendo corso senza provocarti piacere.

Ora possiamo anche discutere di tutte le implicazioni delle bugie nelle relazioni. È sbagliato perché non dovresti mentire al tuo compagno, perché le bugie e l’insoddisfazione sessuale logorano il rapporto. Certo, tutto vero: ma come sempre tu sei più importante. Perché fingi? È perché non riesci a venire?

Non per tutte è facile avere un orgasmo

L’orgasmo è una questione mentale, cerebrale, interiore, meravigliosa. È il momento più bello che, a livello fisico, tu possa condividere con qualcuno.

Ci sono diverse cose che puoi fare per non fingere più:

Durante un rapporto, puoi correggere con delicatezza un movimento “che non ti piace” in uno che invece preferisci. Reiterando questo comportamento, il tuo compagno imparerà a fidarsi dei tuoi consigli e a produrre movimenti che ti danno piacere.

L’onestà è fondamentale, e se senti di dovergliene parlare, fallo. Mettilo a tuo agio e spiegagli che stai facendo questo discorso perché ti senti insicura e vuoi provare a cambiare le cose.

Se ritieni che i motivi per cui non riesci ad avere un orgasmo non siano legati a qualcosa di sbagliato nel movimenti o nel rapporto sessuale in sé, valuta l’opzione di parlare con uno psicoterapeuta. L’orgasmo “difficile” è spesso questione di blocchi mentali e pregiudizi verso il sesso. Vivere liberamente la tua sessualità ti insegnerà a trarre piacere dai rapporti, indipendentemente dalla posizione sessuale adottata.