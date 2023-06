N uova tendenza del momento in fatto di appuntamenti è il fating, un incontro tra persone appassionate di fitness, che preferiscono un allenamento insieme alla classica cena romantica. Se l’idea vi stuzzica, scoprite se questo tipo di dating va bene anche per voi.

In molti di voi vi starete chiedendo cosa sia il fating, una novità assoluta in fatto di primi appuntamenti per conoscere la persona giusta. No, niente cena romantica, passeggiata mano nella mano, film comodi comodi sul divano. Anzi, questa nuova tipologia di dating è proprio per chi ama lo sport e vuole condividere un allenamento con un possibile partner.

Si esce dalla comfort zone, si superano le proprie barriere e ci si mostra in un ambito insolito per un primo appuntamento. Per gli appassionati di fitness è sicuramente una rivoluzione, o meglio un consolidamento di qualcosa che li ha sempre fatti sentire bene. Un qualcosa che ora diventa una tendenza, con un nome tutto suo. Ma cosa è davvero il fating e quali sono i suoi benefici?

Che cosa è il fating

Il fating è una delle ultime tendenze in fatto di appuntamenti, e non fatevi ingannare dal nome, non ha alcun legame con il destino. È una combinazione, infatti, di "fitness" e "appuntamento" (dating in inglese) e unisce il corteggiamento all’allenamento, in quanto permette agli incontri e all’esercizio fisico di avvenire allo stesso tempo.

Conoscere qualcuno di speciale può essere difficile, anche oggi che i social network ci aiutano in questo compito. Ognuno è alla ricerca di partner con le stesse passioni o di una persona speciale con la quale condividerle. Quindi, se vi piace lo sport e i lunghi allenamenti, perché non farli in compagnia, magari con la persona che vi piace?

Perché provare il fating

Se gli appuntamenti tradizionali non hanno funzionato, se non riuscite a interagire seduti a un tavolo sorseggiando un caffè, se la vita sedentaria non fa per voi, introducete un po’ di adrenalina nei vostri incontri amorosi. Una corsa, un allenamento in palestra o all’aria aperta, una partita di tennis o una bella nuotata distensiva. Scegliete voi che disciplina praticare, l’importante è non restare fermi ad aspettare che il partner dei vostri sogni arrivi dal cielo.

Se vi sentite a vostro agio potete proseguire anche negli incontri successivi, il fating non è necessariamente solo da primo appuntamento. Anzi, se conoscete qualcuno che condivide con voi questa passione può essere uno stimolo per la coppia. Impostare sane abitudini è un vantaggio in quasi tutte le relazioni. Che siate al primo appuntamento o al ventesimo, un allenamento completato da un sano picnic (sempre fit, questo è ovvio) è un ottimo modo per dare il via a una relazione.

I benefici del fating

Il fating comporta benefici non solo per la nostra relazione, ma anche per il nostro benessere psico-fisico. Partiamo dal rilascio delle endorfine, che si alzano ogni volta che ci esercitiamo o facciamo qualsiasi cosa correlata al fitness. I nostri neurotrasmettitori di benessere come la serotonina, la dopamina e la “sostanza chimica dell'amore e del legame”, l'ossitocina, aumentano, con conseguente maggiore possibilità di una connessione sentimentale.

Svolgere attività fisiche insieme consolida la fiducia nel partner. Questo perché per la coppia, impiegare del tempo in un allenamento, permette di sentirsi più vicini e in sintonia, anche mettendo in mostra un lato più giocoso e una sana competizione amichevole. Un modo, dunque, anche per mostrare lati del carattere che, in un appuntamento tradizionale, sono inibiti.

La cosa più importante, però, è uscire dalla comfort zone. Fare qualcosa di fisico è spesso un bel modo per rompere il ghiaccio, e spinge a non temere alcun tipo di approccio. L’attività sportiva è già più positiva di restare in un luogo chiuso, fermi alle volte per interminabili minuti che, per emozione o imbarazzo, non si sa come far passare. Il fating permette di vedere davvero chi è l'altra persona, sia quando riesce nell’esercizio, che quando è in difficoltà.

Come appena accennato, dunque, non va tralasciata la presa di iniziativa, che è proprio il fattore che spesso ci blocca, specie in previsione di un secondo o terzo appuntamento. Un appuntamento basato sul fitness ti costringe (in senso buono!) a muoverti. Dobbiamo viverlo in maniera diversa, come quando andiamo con un amic* in palestra, ma con l’aggiunta del fattore interesse. La conversazione può fluire in modo più naturale, perché il dover svolgere delle azioni toglie gli occhi di dosso dall’interlocutore. È un po’ come chi sostiene che, davanti a una tazza con un cucchiaino da girare, sia tutto più semplice, e che le parole vengano da sole.

Se non siete eloquenti, dunque, non temete, già il parlare dell’allenamento in sé è un inizio di conversazione spontanea. Sebbene l'idea di un appuntamento di fitness possa sembrare poco romantica, in realtà è un ottimo modo per rimuovere silenzi imbarazzanti e pause scomode da un incontro. Non ti resta che provarlo.