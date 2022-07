Fast sex: tutti i vantaggi del sesso veloce

C he sia per una questione di tempo o di voglia di qualcosa di diverso, il fast sex può essere una bellissima scoperta e un modo per provare qualcosa di nuovo in coppia. Ecco perché è da provare!

Chi ha detto che il fast sex sia una cosa spiacevole e "da uomini" e che alle ragazze non piaccia? Non sempre abbiamo il tempo, o la voglia, di lunghi preliminari e coccole ed è giustissimo così, oppure non abbiamo mai pensato di programmare il sesso ed è difficile trovare il momento giusto.

La pratica del sesso veloce non va condannata o vista come poco romantica, a volte può essere proprio quello di cui si ha bisogno per raddrizzare una giornata storta o dare una svolta piacevole al rapporto di coppia.

Cosa è il fast sex

Il termine sveltina porta con sé tutta una serie di significati che hanno relegato il fast sex a qualcosa di poco piacevole e soddisfacente, che piace solo alla controparte maschile della coppia.

Ma non deve essere davvero così, anzi: quando distinguiamo tra sesso veloce e lento, o meglio, tra rapporti sessuali lunghi o più brevi non stiamo facendo un confronto. Si tratta di due approcci diversi, che secondo recenti studi coinvolgono addirittura parti del nostro corpo o della mente e non si escludono l'uno con l'altro anzi, entrambi contribuiscono a tenere viva la passione nella coppia.

Certo, film e televisione hanno influenzato moltissimo il modo in cui percepiamo i diversi "ritmi" nei rapporti intimi; di norma il fast sex è percepito come più intenso e passionale - e spesso anche superficiale - mentre un ritmo lento è sinonimo di amore, intimità e legame profondo.

Ma questo non singifica che il sesso veloce non possa essere un bellissimo modo di dimostrare e sentire l'amore del partner, anzi. Il sesso superveloce è invece spesso associato a una situazione in cui una coppia è così eccitata da doverlo fare il prima possibile, poiché l'attesa è diventata insostenibile. Questo climax può contribuire a rendere il rapporto soddisfacente, anche a fronte di una durata irrisoria.

I vantaggi del fast sex in una relazione

Come abbiamo visto, secondo studi del settore il sesso veloce coinvolge diverse aree della nostra mente e del corpo, facendoci vivere sensazioni diverse, rispetto a quando ce la possiamo prendere più con calma.

Mentre il sesso lento è più orientato verso il corpo e le sensazioni che proviamo, e ci si prende tutto il tempo per scoprirsi a vicenda, il sesso veloce tende a essere più vissuto dal punto di vista "mentale", ed è la nostra testa che alimenta l'eccitazione, non tanto le percezioni a livello fisico. Proprio per questo motivo sono due approcci che si integrano, e non si escludono a vicenda.

Un altro ottimo motivo per cui è consigliabile provare il fast sex è certamente il fattore tempo. Non sempre abbiamo la possibilità di ritagliarci alcune ore di initmità con il partner, soprattutto nelle relazioni a distanza o se non si vive insieme. In questo caso il sesso veloce aiuta a ritagliarsi dei momenti "speciali" anche nella frenesia del quotidiano, e non si rischia di pasare lunghi periodi senza rapporti, cosa che potrebbe intaccare la relazione più in profondità di quanto si pensi.

Un'altra ragione per fare sesso veloce è anche in virtù del modo, spesso erroneo, in cui ci hanno abituato a considerare le "sveltine": perché non provare per una volta a uscire dai soliti schemi del sesso romantico e pieno di preliminari (magari sempre uguali) e provare una cosa nuova, eccitante e chissà, magari anche molto soddisfacente?

Il fast sex porta con sé una serie di implicazioni nell'immaginrio collettivo, che non vanno sottovalutate: fare sesso quei 10 minuti prima di uscire di casa per andare a una cena o in ufficio, o magari tra una call e l'altra quando si fa smart working è una svolta interessante nella monotonia del quotidiano e pouò anche aiutare a riaccendere la passione in coppie di lunga data, quando la passione sembra ormai affievolita.

Come provare il fast sex

Una delle componenti che rendono eccitate il fast sex riguarda sicuramente il contesto: spesso capita che questo tipo di rapporto abbia luogo in situazioni in cui il tempo è poco, magari perché si rischia di essere "beccati".

Premesso però che il sesso in luoghi anche semipubblici può essere illegale e venire scoperti può essere decisamente umiliante e poco piacevole, aggiungere una componente di "furtività" al rapporto è sicuramente divertente: l'importante è farlo sempre in sicurezza e in contesti in cui si è ragionevolmente sicuri di non fare brutte figure.

Detto questo, trovare un contesto divertente dove provare il fast sex in sicurezza è possibile. Magari appena prima che il partner esca di casa per andare in palestra o a portare a spasso il cane, ancora in ingresso, dietro la porta di casa, oppure pochi minuti prima che gli ospiti suonino alla porta.

Un'alternativa? Provate a guardare insieme un programma televisivo e scoprite cosa siete in grado di fare prima che finisca il break pubblicitario: rimarreste sorpresi! Questi sono di fatto tutti contesti sicuri, in cui provare tutta l'eccitazione del fast sex, senza incorrere in spiacevoli conseguenze, e sono un ottimo modo per esplorare il fast sex e capire se fa per noi.

Ovviamente questo non significa che il sesso "lento" sia meno soddisfacente: si tratta solo di sue approcci diversi, ognuno con le sue caratteristiche e peculiarità e che sono adatti a contesti differenti e possono tranquillamente convivere all'interno di un rapporto. La sessualità è fatta di moltissime sfaccettature e cambia con noi: quello che oggi ci piace con un partner, domani potrebbe piacerci meno con un altro.

In generale è sempre bene lasciarsi andare a quello che dice l'istinto e dire chiaramente a chi sta con noi cosa ci piace e cosa no, vivendo il rapporto in modo aperto e libero da pregiudizi.