C i sono tanti aspetti in una relazione sana, molti dei quali sembrano ovvi e tuttavia non sono affatto scontati. Fare sesso fa bene non solo al corpo e alla mente, ma anche alla relazione

In una relazione felice fare sesso più spesso non è così insolito come potrebbe sembrare. Anzi! È parte integrante del processo e, soprattutto, della felicità che deriva dallo stare insieme. Viene quasi spontaneo, o così dovrebbe.

Il sesso, sicuro e pieno di esperimenti divertenti, può portare nuovi benefici alla relazione e rinsaldarne le fondamenta. La domanda è: quanto è importante in una relazione?

Fare sesso più spesso è bello, ma non è una regola generale

I livelli di libido possono cambiare, anche di molto, da persona a persona. Una persona felice non è per forza una persona che fa sesso tutti i giorni, ma è una persona che fa l’amore quando le va. Del resto, che cosa significa “più spesso”?

Non tutte le relazioni, così come le persone, sono uguali tra loro. Non tutti siamo fatti allo stesso modo e, di conseguenza, è giusto pensare che questo “più spesso” possa avere un significato variabile in base alle abitudini e alle preferenze personali.

Va da sé che non esiste una regola assoluta in materia di sesso all’interno di una relazione. Ora che lo sai, sappi che non esistono numeri e non abbiamo intenzione di dartene: sei tu che decidi, e sei tu che devi scegliere, liberamente, insieme al tuo partner, quanto “più spesso” voglia significare.

Qualcuno non può esimersi dal fare sesso almeno una volta al giorno, per altri una volta a settimana è più che sufficiente. Per qualcuno ancora meno di frequente: l’importante è farlo con passione, coinvolgimento e desiderio. Farlo più spesso non è necessariamente indice di una relazione più felice.

Si può però affermare che le relazioni in cui si fa sesso più spesso della propria media individuale sono quelle destinate ad essere più felici. Di solito non si sceglie di farlo più spesso: succede e basta. E quando accade risulta così naturale da essere irresistibile.

I benefici del sesso in una relazione

Partiamo col dire che una relazione può sopravvivere in assenza di sesso, specialmente nelle coppie con una bassa libido o asessuali. In assenza di queste caratteristiche, il sesso è un pezzo quintessenziale del puzzle di una relazione felice.

Quanto effettivamente il sesso è importante nella relazione dipende dagli individui coinvolti. Per alcuni il sesso è vitale e va fatto in ogni momento possibile. Per altri l’intimità e la connessione sono importanti, ma non devono tradursi necessariamente in sesso in ogni momento.

Il sesso va fatto più spesso perché nelle relazioni aiuta:

La vicinanza con il proprio partner

Mostra attenzione e interesse per i suoi desideri

Più spesso fai sesso, più facile ti sarà capire cosa ti piace e cosa piace al partner

L’autostima

Riduce lo stress

Fare sesso più spesso gioca un ruolo importante nel benessere generale di una persona che desidera farlo. Di solito, le coppie molto affiatate tendono a fare sesso con più frequenza per il semplice fatto che l’attrazione le porta in quella direzione.

Quante volte è spesso?

Diffida cordialmente da tutti coloro che impongono numeri e statistiche alla tua vita sessuale, la quale non è un campione d’esame, né una regola. La vita è fatta di giorni difficili, di anni ancora più difficili, di momenti diversi: il sesso fa parte di ognuno di questi e può aiutare a sentirsi meglio.

Non per questo esistono numeri precisi sopra i quali una relazione è destinata a durare, e sotto ai quali invece la storia è infelice. Ognuno è fatto a modo suo: non c'è bisogno di farsi dire da un medico quante volte devi fare sesso. Il concetto di "più spesso" è tutto in relazione alle tue abitudini.

Quando il sesso (più spesso) diventa una sfida

Il sesso è bello e va fatto più spesso. Sì, certo, ma con tutti gli accorgimenti del caso. Non stiamo parlando di protezioni. Ci riferiamo piuttosto al sesso fatto con il giusto livello di coinvolgimento e desiderio.

Il sesso non è un dovere, ma un piacere. Non è un lavoro, un’incombenza. È un’occasione di piacere reciproco e di felicità. Molti fattori rendono il sesso più difficile: lo stress, la stanchezza, l’età, le condizioni di salute. Non sentirti in colpa per questo, piuttosto analizza i problemi e valuta come superarli. A volte è solo un brutto periodo. Altre volte questo brutto periodo dura troppo: è il momento di trovare una soluzione.

Il sesso fa bene tanto a te quanto alla relazione. Se ti senti sempre troppo esausta per farlo, è giunto il momento di fare le dovute verifiche con il medico o con il tuo psicoterapeuta. Le cause sottostanti potrebbero essere molte, e non per forza relative a una perdita d’interesse. Gli ormoni, ad esempio, giocano un ruolo importante.