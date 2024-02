C ontinuare a fare sesso con un ex dopo la fine della relazione è giusto o sbagliato? Scopriamolo insieme

Fare sesso dopo la fine di una relazione è un bene oppure un male? A tutti è capitato, prima o poi, di chiudere una storia d’amore, fra mille fatiche, senza riuscire a staccarsi dall’ex. Finire a letto con un ex non è mai una questione semplice e spesso può trasformarsi in un vero e proprio disastro.

Probabilmente credi di essere tornata indietro, tornando fra le braccia di una persona che ti ha causato sofferenza - o anche no - ma a cui comunque avevi detto addio. Prima di disperarti però prova a respirare a fondo e a ragionare con lucidità. Perché il sesso con l’ex può avere sia pro che contro.

Perché fare sesso con l’ex potrebbe farti molto male

Quando chiudiamo una storia d’amore proviamo un profondo senso di vuoto, mancanza e nostalgia. Si tratta di sentimenti assolutamente normali: mettendo fine a una relazione anche una parte di noi scompare. Il passato e il ricordo di quello che hai vissuto ti fanno vivere una sorta di confusione emotiva, portandoti a credere che possano esserci ancora dei sentimenti profondi per l’ex.

La solitudine, la paura di non essere più amate (e di amare) potrebbero dunque portarti a restare ancorata al passato, scegliendo di fare sesso con l’ex solo per tenerlo legato a te. Piuttosto dovresti guardare dritta in faccia la solitudine e smetterla di rifugiarti nel passato, trasformando la ferita in un’occasione di rinascita.

Ma perché non riesci a dimenticare l'ex? Dietro questo comportamento (e la decisione di finire a letto con lui) spesso c’è la speranza. D’altronde affrontare davvero la realtà e accettare che hai subito una perdita è un sentimento a cui si aggiunge il senso di fallimento che spesso accompagna una rottura.

Quando dici addio a qualcuno infatti cancelli anche tutte le energie che avevi investito per costruire un progetto di coppia insieme. Prova a cambiare la tua prospettiva, piuttosto, perché scrivere la parola fine non è mai facile, lo sappiamo bene, ma rappresenta anche un nuovo capitolo della tua vita.

Ciò che stai vivendo, anche se ti fa male e non riesci a superarlo, è un’opportunità che stai dando a te stessa per essere davvero felice. Si tratta di un importante atto di coraggio, prova a ripetertelo. Per superare quanto accaduto e la sensazione di fallimento cerca di fare un esame di realtà, valutando i problemi e i fatti che hanno portato alla fine della tua love story.

Cerca di non cedere ai pensieri trappola: “Non potrò tornare mai ad essere felice come accadeva con lui”, “Nessuno sarà proprio come lui”, “Se non trovo qualcuno come lui, probabilmente sarò sola”. Se continui a ripeterti queste frasi non riuscirai a chiudere con il passato e ad aprirti al futuro. Dunque soffri e vivi le tue emozioni senza soffocarle o reprimerle. Se resterai nel tuo dolore, continuando a inseguire il tuo ex, la tristezza potrebbe trasformarsi in una vera e propria abitudine.

Perché provi ancora attrazione per l’ex

Purtroppo (o per fortuna) l’attrazione non segue totalmente le regole della logica. Di sicuro dentro di te sai benissimo che lui non è la persona giusta per te, ma non riesci a non pensare a lui. Se la storia è terminata da poco e non hai ancora trovato qualcuno che possa interessarti potresti ritrovarti a pensare ai momenti belli che avete vissuto insieme, ignorando il resto. In questi casi si attiva una sorta di meccanismo di difesa per aiutarti a evitare la paura che hai della solitudine, spingendoti a idealizzare l’ex e il vostro legame passato.

Stare da soli fa paura, lo sappiamo bene, ma se avrai pazienza e saprai ascoltarti davvero riuscirai a fare un viaggio emotivo dentro di te, facendo tesoro della tua esperienza in futuro.

Non sempre è un disastro

Attenzione però, non sempre il sesso con l’ex si rivela un disastro. Alcune ricerche scientifiche infatti hanno rivelato che andare a letto con l’ex non significa che non sei riuscita a mettere un punto. Piuttosto potrebbe trattarsi di un passaggio necessario per chiudere per sempre questo capitolo della tua vita.

In sostanza un incontro ad alto tasso erotico con il tuo ex partner potrebbe non influire sugli effetti della rottura. Se hai preso la tua decisione, dunque, non sarà il sesso con l’ex a farti tornare indietro. Piuttosto potrebbe darti un sollievo temporaneo e, magari, farti comprendere una volta per tutte che la vostra relazione è ormai terminata.