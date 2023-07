H ai deciso di fare sesso con un amico: e ora? Le regole da rispettare e come comportarsi nel day after

Confidenza, complicità e intesa sono alla base di ogni amicizia, così tanto che non è raro che si decida, in una notte di follia o lucidamente, di fare sesso con un amico. Se il feeling è forte e l’attrazione fisica pure infatti non è raro che fra due amici possa nascere una relazione fatta di incontri bollenti.

Attenzione però: per non rovinare il rapporto e per evitare di farvi entrambi del male, è importante gestire con molta consapevolezza la situazione. Di seguito abbiamo messo insieme 5 cose importanti da fare per non trasformare in "tragedia" una storia di sesso con un amico.

Stabilisci delle regole nel sesso

Quando si parla di friends with benefit o amici di letto che dir si voglia, la voglia di fare sesso è primaria, ma prima di gettarti sotto le lenzuola con lui, prova a stabilire delle regole. Provate a capire cosa fa per voi e ciò che invece non vi piace proprio.

Ad esempio, c’è chi trova piacevole dormire insieme dopo il rapporto e chi invece preferisce riposare da solo per non creare troppa intimità. Chi apprezza le coccole e chi non le sopporta. Chi ama il sesso passionale e chi preferisce andare per gradi. L’importante è comunicare le proprie preferenze in modo chiaro e deciso: in fondo siete qui per questo, no?

Proteggi il cuore

Se decidi di fare sesso con un amico dovrai inevitabilmente fare i conti con sentimenti contrastanti. Dunque sempre meglio parlare sin dall’inizio di sentimenti e porre dei limiti. No alla gelosia oppure all’invidia. Almeno all’inizio sarebbe preferibile tenere fuori dalla questione gli altri amici in comune e le famiglie. Le implicazioni, in questo caso, potrebbero essere tantissime, dunque meglio “proteggersi” da subito per evitare di dover correre ai ripari dopo.

Non mentire

Nel sesso con un amico è fondamentale essere sinceri, completamente. Dunque non mentire riguardo a come ti senti o a quello che provi, esplicita sempre i tuoi bisogni e desideri senza paura di essere giudicata. Il sesso è andato male e vorresti tornare indietro? Spiega cosa senti e cercate di parlarne. Stai iniziando a provare qualcosa per lui? Confessa i tuoi sentimenti per capire come potrebbe evolvere il rapporto. In ogni caso non ti trattenere, ma parla liberamente.

Frequenta anche altre persone

Se scegli di fare sesso con un amico e sei certa che non potrà mai esserci nulla di più cerca di non limitarti. Frequenta altre persone, conosci gente nuova e non smettere – se lo vuoi – di ricercare l’amore.

Una relazione con benefici non deve toglierti nulla, ma aggiungere qualcosa alla tua vita. Perciò non ti porre vincoli o limiti, dormi con chi vuoi, organizza appuntamenti e uscite, frequentando altre persone.

Chiarisci la relazione

Per ogni relazione con beneficio esiste un limite e a fissarlo dovrai essere tu. C’è infatti un punto in cui un rapporto fatto di solo di sesso si esaurisce e giunge, inevitabilmente, alla propria fine, perché non può trasformarsi in altro.

Accade, ad esempio, quando conosci qualcuno che ti piace di più e che vorresti frequentare in esclusiva oppure quando uno dei due amici coinvolti inizia a provare un sentimento che non è ricambiato dall’altro.

Come gestire il day after

Il momento più complicato dopo che sei andata a letto con il tuo amico? Il day after! Forse l’hai fatto d’impulso oppure provavi un’attrazione da mesi, in ogni caso il giorno successivo è quello in cui si tirano le somme e si colgono i segnali per capire cosa accadrà in futuro. Dunque trai un respiro e prova ad essere sincera prima di tutto con te stessa.

Lo volevi da tanto tempo?

Se la risposta è sì il vostro incontro non ti avrà preso troppo di sorpresa. Dunque chiediti se sei davvero contenta di quello che è accaduto e se probabilmente lo desideravi da molto tempo. Comunicagli quello che pensi e prova a esplicitare le tue idee, provando a capire se anche lui ha colto l’elettricità fra di voi o se è una sensazione a senso unico.

Vi sentite in imbarazzo?

Avete superato il limite, dunque è normale provare una sorta di imbarazzo, ma se questa sensazione persiste prendete le distanze e attendete un po’ di tempo per riflettere su quello che è accaduto.

Senti di aver fatto la cosa giusta

In questo caso la vostra non era affatto un’amicizia, ma qualcosa di più. Per questo è arrivato il momento di affrontare davvero la realtà e capire se fra voi c’è sempre stato un sentimento che, con un po’ di fortuna, potrebbe essere anche amore. Anche se hai paura dunque prendi in mano la situazione e prova a vivere questo rapporto pienamente e senza timori. Solo in questo modo non avrai rimpianti. Certo, potrebbe finire male, e dopo una relazione il vostro rapporto non sarà più uguale a prima, ma se rinunci in partenza non arriverai lontano.