C apita a tantissimi, uomini e donne. Ma perché fantastichiamo su altri partner durante il rapporto sessuale e cosa significa farlo? Ecco cosa sapere.

Se vi è capitato, non c’è nulla di cui preoccuparsi (non sempre almeno), e sappiate che tutti, chi più chi meno, lo fa o lo ha fatto, senza che questo voglia dire che si stia vivendo un momento di crisi nella coppia. Di cosa parliamo? Del perché fantastichiamo su altre persone mentre facciamo sesso con il nostr* partner.

Una tendenza che, diciamolo pure, hanno in tanti, tantissimi. E che è strettamente legata all’eccitazione, al desiderio sessuale e all’azione della mente pre e durante l’atto sessuale vero e proprio. Un modo per far volare la fantasia e aumentare il piacere, rendendo anche più semplice il raggiungimento dell’orgasmo. Insomma, una tendenza che non ha nulla a che vedere con il tradimento ma che, anzi, può anche fare bene alla coppia nella sua sfera più intima.

Perché fantastichiamo su altri partner

Per prima cosa è bene specificare che, se anche voi fate parte di quel nutrito gruppo di persone che tendono a viversi il rapporto sessuale ritrovandosi (o scegliendo) di fantasticare su altri partner, non siete in preda a nessuna patologia e a nessun problema. Ma, molto più semplicemente, state sperimentando l’allorgasmia. Ovvero il pensare a qualcun altro o a una situazione diversa mentre si fa sesso con il/la partner.

Un modo di vivere l’intimità che, secondo gli studi, non ha nulla a che vedere con la mancanza di amore verso chi si ha accanto o con il tradimento, ma che ha a che fare con il bisogno di crearsi uno spazio nell’intimità diverso e che si stacchi dalla quotidianità.

L’eccitazione, infatti, così come l’orgasmo, soprattutto per le donne, è molto legata alla mente. Per questo, per aumentare l’eccitazione e il desiderio è importante fantasticare e lasciare correre la mente dove più le piace, anche nell’immagine di un’altra persona, mettendo brio al rapporto e aumentando l’eccitazione durante l‘atto, andando anche a facilitare l’orgasmo.

Come le fantasie migliorano il rapporto

Un modo per vivere più intensamente il sesso con il/la proprio/a partner e che, oltre a far parte delle normali fantasie sessuali che si sperimentano nel corso della vita, è anche un buon modo per comprendere meglio i propri desideri, le necessità più nascoste e intime e i bisogni che si hanno.

Una serie di fantasie che, quindi, possono dare una scossa al rapporto, accendendo maggiormente il desiderio e l’eccitazione con la persona che si ha accanto. Un aspetto che arricchisce la vita sessuale di chi lo vive e senza fare male a nessuno (ovviamente se rimangono fantasie se il vostro è un rapporto esclusivo). E che, di fatto, come tutte le fantasie, fa anch’essa parte delle sfera sessuale personale, almeno tanto quanto l’atto vero e proprio.

L’importanza delle fantasie sessuali

Le fantasie sessuali, infatti, sono importantissime e agiscono come un fuoco che alimenta la passione, sia se le si fanno a livello conscio, consapevoli di ciò che piace e che eccita, sia se arrivano a livello inconscio, dandovi modo di scoprire lati di voi e della vostra sfera intima che forse non sapevate di avere.

Una sorta di afrodisiaco naturale, quindi, che consente di uscire dalla routine (purché non impatti nella serenità del rapporto) e di sperimentare nuove emozioni portando i benefici all’interno della coppia. Un escamotage a cui si abbandonano la stragrande maggioranza delle persone, circa l’80% delle donne il 90% degli uomini secondo le statistiche.

E che non bisognerebbe fermare o demonizzare, vivendole in modo naturale e assolutamente normale, come parte integrante della vostra sfera intima e della vostra sperimentazione della sessualità.