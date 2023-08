Q uanti sono i falsi miti sul sesso da sfatare? Tantissimi! Partiamo con quelli più diffusi e a cui è bene non credere, per vivere serenamente l'atto sessuale e con maggior consapevolezza.

Falsi miti sul sesso

Quando si parla di sesso non si finisce mai di imparare qualcosa. Soprattutto perché, anche grazie alla velocità con cui circolano le informazioni sul web, il rischio di imbattersi in commenti sbagliati o credenze senza fondamento spiacciate per vere è altissimo. Falsi miti sul sesso che, in buona fede da chi non sa la verità, vengono presi come affermazioni veritiere, a cui credere e da seguire.

Dalle domande sulla prima volta a quelle sulle posizioni migliori per rimanere incinta, dalle malattie sessualmente trasmissibili, alla minor voglia delle donne (no non è assolutamente vero). E fino alle curiosità più banali ma che possono trasformarsi in paure o limiti se la risposta che viene data non è quella corretta e confermata da chi, di sesso, ne sa molto molto di più, uno specialista insomma. Andiamo subito a vedere quali sono i falsi miti sul sesso più diffusi e creduti e che è bene sfatare subito, evitando di crederci e di limitare la propria sfera intima e sessuale in virtù di informazioni totalmente prive di fondamento e che di vero hanno solo una strabiliante fantasia.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Kamasutra: tutte le posizioni illustrate

Con le mestruazioni non si può rimanere incinta

Quante volte vi siete dette o avete sentito dire frasi del tipo, “tranquilla, ho le mestruazioni, quindi non è possibile che io resti incinta”. Bene, sappiate che questo è uno dei falsi miti sul sesso più diffusi e che è bene sfatare, non è così. Molte persone, infatti, sono convinte che il sangue mestruale possa fare da scudo a gravidanze indesiderate ma in realtà, nonostante le possibilità di concepire in quei giorni del ciclo siano ridotte, non è corretto dire che spariscono del tutto. La vita di uno spermatozoo, infatti, può arrivare anche fino a una settimana all’interno dell'e vie genitali'apparato genitale femminile, raggiungendo il momento dell’ovulazione ancora attivo per poter fecondare l’ovulo. Per questo mai considerare le mestruazioni come un metodo contraccettivo, sbagliereste.

Con i rapporti orali si evitano le malattie sessuali

Un altro tra i falsi miti sul sesso più diffusi e assolutamente da sfatare, poi, riguarda la trasmissione delle malattie o infezioni, come la sifilide, l’herpes, l’Hiv o il papilloma virus. Vi sarà capitato di sentire qualcuno affermare che questo genere di patologie non si possono trasmettere praticando il sesso orale (fellatio o cunnilingus). Bene, non è così. Questi agenti patogeni, infatti, si possono trasmettere dal contatto dello sperma o dei liquidi vaginali con le mucosa della bocca, soprattutto nel caso in cui siano presenti piccole ferite o nel caso in cui si soffra di sanguinamento gengivale.

La prima volta che si fa sesso non si può rimanere incinta

Pur essendo una di quelle affermazioni che si sentono spesso, il fatto di provare per la prima volta l’esperienza unica di un rapporto sessuale non vi tutela minimamente dal non rimanere incinta. Che si tratti della prima volta in cui si fa l’amore o della cinquantesima, infatti, il rischio che avvenga le fecondazione dell’ovulo rimane esattamente la stessa. Solo il periodo del ciclo in cui lo fate può aumentare o diminuire la percentuale delle possibilità di una gravidanza (così come l’inesperienza di entrambi) ma sicuramente non il fatto che sia la vostra prima volta. Per questo è sempre bene prestare attenzione a ciò che si fa.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cosa significa avere un rapporto completo?

Alert falsi miti sul sesso: fare l’amore in acqua tutela da gravidanze indesiderate

Se si pensa che gli spermatozoi vivono in un liquido, è abbastanza chiaro che il fatto di fare sesso in acqua non limiti ne impedisca agli stessi di compiere il loro lavoro. Nonostante ciò, però, proprio questo è uno dei falsi miti sul sesso più diffusi e che è bene sfatare. Non per togliervi il piacere di avere rapporti sessuali appaganti e rilassanti in acqua, ma piuttosto per ricordarvi di proteggervi durante l’atto e di viverlo con la giusta consapevolezza e con le informazioni corrette.

Senza orgasmo maschile la gravidanza non può avvenire

Infine, fate attenzione a un altro dei tanti falsi miti sul sesso che circolano e che però è anche tra i più creduti e “pericolosi” se non si è in cerca di una gravidanza. Si pensa, infatti, che per far si che gli spermatozoi inizino la loro traversata verso l’ovulo si debba necessariamente avere un’eiaculazione. No, non è così. Prima dell’orgasmo maschile, infatti, l’uomo ha delle piccole perdite di liquido e questo è già sufficiente a mettere in moto tutto il processo che porta alla possibilità di rimanere incinta.

Insomma, quello che è certo e non sfatabile, quindi, è che anche in questo caso è bene proteggersi, per vivere il sesso serenamente, divertendosi e godendone a pieno. E ovviamente senza credere ai tanti falsi miti sul sesso che, volenti o nolenti, circolano veloci e senza protezione, se non appunto l’informazione.