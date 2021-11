F acebook Dating è una funzione di Facebook il cui scopo è molto simile a quello della app di dating: ecco come funziona

Partiamo dalle basi: Facebook Dating non è un'app ma una funzione. Esatto, una funzione che permette di fare match e incontrare l'anima gemella attraverso il social network più diffuso attualmente.

Facebook Dating è una funzionalità di Facebook che ha esordito in Europa e in Italia nell'ottobre 2020: al momento è accessibile a tutti gli utenti Facebook ovviamente. Riservata ai maggiori di diciotti anni, ottiene informazioni dalla pagina madre, ma non viceversa.

Accedere a Facebook Dating non significa uscire da Facebook, e non serve naturalmente creare un nuovo profilo ad hoc per poter farne uso. Non preoccupatevi: potrete mantenere il vostro attuale profilo e nessuno fra i vostri contatti saprà se avete abilitato o meno la funzione di dating.

Nelle prime schermate Dating si presenta con tutte le informazioni utili a capire come il proprio profilo si differenzia da quello visibile comunemente su Facebook. Non appena si accede, vengono infatti messe in luce le norme e condizioni d'utilizzo e ci viene chiesto di flaggare le concessioni riguardo l'utilizzo dei dati, la condivisione della posizione, il regolamento della privacy.

Quello che rende Dating diverso dalle app d'incontri già sul mercato non è tanto la modalità con cui i profili appaiono (è il normale swipe left-right), ma è la ricerca approfondita con cui si viene scelto il target di persone che vorremmo coinvolgere.

Le altre persone che usano Dating verranno raccolte da pagine Facebook, gruppi, community di pagine e profili che, per luoghi visitati e interessi comuni, si avvicinano alla nostra esperienza sul social. Si tratta di contatti interni alla rete, ma non interni al nostro giro di amici. Riguardo alla privacy, viene spiegato accuratamente che gli utenti non possono vedere i rispettivi profili Facebook né scriversi su Messenger: tutto, dichiarano le norme, è pensato per rimanere custodito all'interno della funzione Dating.

Oltre a questo Dating permette, esattamente come Facebook, di scegliere e personalizzare il nostro profilo con interessi e curiosità. Suggerisce le mosse vincenti per costruire un profilo in linea con la nostra ricerca e permette di trovare persone con cui condividiamo preferenze

Questa nuova funzione di Facebook può in realtà diventare una sorta di 'scrigno dei segreti' in cui raccogliere contatti presi da altri social - per esempio i follower Instagram - da inserire in una cartella 'Crushes'. Se due contatti si inseriscono nella cartella a vicenda Dating li mette subito in comunicazione. È poi possibile fare un check di gruppi/pagine/eventi per controllare i match. Sostanzialmente: più attivo sarà il profilo Facebook tanto più grande e fruttuosa l'attività su Dating.

La differenza è principalmente filosofica: su Tinder, nella maggior parte dei casi, il meccanismo cardine rimane l'incontro occasionale. Alle volte si passa da Tinder solo per fare 'swipe' e farsi qualche risata con un'amica leggendo le descrizioni dei profili. Facebook Dating si prende molto più sul serio, vive del background cosmopolita di Facebook e offre un panorama più ampio di possibilità. L'amore duraturo e la ricerca dell'incontro perfetto sono le promesse della nuova proposta di Zuckerberg.

Facebook Dating è molto più mirato rispetto a Tinder: non è possibile mettere un cuoricino a chi non ha elementi in comune con noi, con i nostri gusti, con la geolocalizzazione o semplicemente con chi non soddisfa i requisiti da noi inizialmente richiesti.

Facebook Dating nasce con tutte le promesse e le proposte per essere un'idea rivoluzionaria nel campo del dating online perchè asseconda voglie, gusti e modalità di incontro che fin'ora erano rimasti un po' nell'anonimato. Al tempo stesso, però, neanche il Team Facebook sa come e quanto la funzione sia in grado di assicurare sempre il 100% della privacy e della trasparenza quando si tratta di dati personali.

Detto questo, siamo certi che l'alto senso morale e anti volgarità di Facebook renderanno Dating il social per incontri meno "trash" di sempre, e forse daranno un nuovo volto anche a tutta la filosofia dell'incontrarsi in Rete.