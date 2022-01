E ssere infedeli: scopriamo perché è possibile tradire il proprio partner anche quando la vita di coppia va a gonfie vele

Parliamo di infedeltà. L'argomento è di quelli che fanno storcere il naso perché ognuno, in base alla propria esperienza, si sente di puntare il dito o di nasconderlo, e oltre a questo anche se non è piacevole ammetterlo, sappiamo tutti che il tradimento è una cosa comune. Ma la verità è che si può essere infedeli, anche quando si ama il proprio partner.

Tracciamo l'identikit delle varie tipologie di traditore, precisiamo il significato del tradimento per loro e scopriamo quando l'amore non basta. Perché essere infedeli spesso non dipende dalla persona che si ha al proprio fianco.

L'infedeltà è sempre una scelta. Che può essere più o meno imposta dalle circostanze o dal background di ognuno, ma rappresenta sempre e comunque il risultato di una serie di decisioni che si prendono, più o meno consapevolmente.

La mancanza di passione, così come quella di intimità emotiva, possono costituire, e spesso costituiscono, degli ottimi moventi. D'altronde, riempire il vuoto che si vive lo è sempre.

Ma anche quando tutto sembra andare bene, quando la relazione è stabile, appagante e felice, c'è chi non riesce a fare a meno di essere infedele. Perché niente sembra essere abbastanza.

In questi casi, anche se si ama il proprio partner, si è portati a tradirlo per una serie di ragioni che hanno poco a che fare con lui/lei, ma che riguardano invece direttamente l'infedele. E la sua immaturità emotiva.

La trasgressione

L'infedele felice, ossia quello che ama il proprio partner, può tradirlo nel caso in cui ami di più la trasgressione.

Come una sorta di adolescente irrisolto, il traditore è eccitato dal proibito, e l'unico modo che conosce per esprimere sé stesso è quello di infrangere le regole.

In questo caso essere infedeli non ha niente a che fare con il partner, la cui unica colpa è quella di non essersi accorto di avere a che fare con un eterno Peter Pan, spesso autore di tradimenti virtuali.

Gli eterni insoddisfatti

Bukowski diceva: "Alcuni pensano che hai la donna più bella quando tutti si girano a guardarla. Io credo che ce l'hai quando non sei più tu a girarti per guardare le altre".

Ecco, se la bellezza è relativa, l'amore non dovrebbe esserlo. Eppure molti scelgono di essere infedeli, anche se amano il loro partner, semplicemente per provare emozioni nuove.

Spinti dalla necessità di non saper dirsi di no, vedono nell'occasione che gli passa accanto un'opportunità da cogliere. Dimenticando invece che quella che sta al loro fianco è la loro chance di essere felici.

Liberazioni emotive

Gli esperti sostengono che in alcuni casi provare emozioni nuove, e quindi tradire, potrebbe essere una delle poche forme attraverso cui gli infedeli riescono ad esprimere sé stessi.

Bersagli di un' educazione "siberiana" che li trasforma in una sorta di criminali onesti, riflessi di una società improntata all' "io devo", ma pur sempre esseri umani caratterizzati dall' "io voglio".

Si tratterebbe cioè di forme di auto esplorazione in cui gli infedeli si liberano emotivamente, e indipendentemente dal sesso, di tutto ciò che gli è sempre stato imposto.

Un modo per ritrovare se stessi

Essere infedeli, anche se si ama il proprio partner, può quindi essere sintomo di una personalità difettosa, ma anche frutto di una scelta relativamente sana. Quando una persona, nonostante una relazione soddisfacente, sceglie di fallire.

E se il tradimento presuppone sempre una scelta, il fallimento non lo è mai.

Ci sono casi infatti in cui l'infedele sceglie il fallimento, perché non ha altra scelta. E sceglie di tradire l'altro perché spinto dalla necessità di essere fedele a sé stesso.

Nella vita quasi tutti affrontano il dilemma se essere sé stessi o quello che gli altri vogliono che tu sia. Ma spesso, nonostante gli sforzi di assecondare il prossimo, ci sono voci che non si possono mettere a tacere.

E nonostante le scelte razionali e le relazioni felici, essere infedeli diventa l'unico modo per sperimentare parti del proprio io sconosciute o ignorate per troppo tempo.

Circostanze in cui il traditore non cerca un'altra persona, ma solo sé stesso e un nuovo senso alla propria vita.

L'amore non basta

Nonostante spesso si faccia credere il contrario, l'amore non basta. E il fatto che si possa essere infedeli nonostante si ami il proprio partner ne è la prova.

Senza eccezioni che confermano la regola, ma con una consapevolezza. Quella di chi viene tradito, che se pur amato, non si sentirà mai amato abbastanza.

Perché chi trasfigura il patto iniziale dello stare in coppia, tradendo non tradisce la speranza, ma la fede del proprio partner. E la fede non si cambia, ma al massimo si perde.

Assodato dunque che esistono centinaia di motivi per cui si può essere infedeli anche se si ama il proprio partner, il punto è che in ogni caso non c'è mai una buona ragione per farlo.

Lontani da sterili moralismi infatti, possono esistere varie forme di amore, ma c'è sempre e solo un' unico modo di amare. Quello non conosce ragioni, ed esige rispetto.

Perché l'unico ambito in cui le ragioni di un tradimento possono acquistare importanza, e trovare legittimazione, è quello terapeutico.