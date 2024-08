Esiste l’amore basato solo su impegno e responsabilità?

B astano davvero impegno e responsabilità per far durare una storia d'amore (e renderla felice)? La risposta ti sorprenderà!

Impegno e responsabilità bastano per rendere un amore solido? Quando si parla di relazioni, soprattutto serie e di lunga data, queste due parole spesso finiscono al centro della discussione. Ma ti sei mai chiesta cosa serva davvero per essere felici in coppia?

Amore e impegno: quando è giusto dire basta?

Cosa rende una relazione davvero felice per noi (partendo dal presupposto che la perfezione non esiste)? Senza dubbio la capacità di saper bilanciare responsabilità e impegno con sentimento e comunicazione. Insomma, solamente la volontà di stare insieme – magari perché la tua storia d’amore dura da tanto – non basta.

Portare avanti una relazione solo per “dovere” dunque non è mai una scelta sana. Piuttosto si tratta di una decisione che, alla lunga, potrebbe portarti all’infelicità. Se una situazione non ti rende più felice, se senti di non essere dove vorresti e provi una profonda insoddisfazione, probabilmente nel tuo rapporto qualcosa non va.

A volte iniziamo una storia d’amore con dei presupposti e con dei sentimenti forti, costruendo dei progetti per il futuro, ma quando vengono a mancare passione, coinvolgimento e intesa chiudiamo gli occhi, continuando a tenere in piedi quella relazione per un senso di responsabilità.

Sarebbe invece più saggio guardarsi dentro e capire se quella storia d’amore fa ancora per noi, scegliendo di mettere un punto se la risposta che ci diamo è “no”.

Come costruire una relazione felice

Sono tante le sfumature e i dettagli che permettono ad una storia di funzionare davvero e di continuare nel tempo con il giusto sprint, senza cadere nella monotonia e nel semplice “dovere di stare insieme”.

Per costruire una relazione felice d’altronde servono coraggio, forza di volontà e un pizzico di follia, puntando su un amore che unica divertimento, passione e complicità.

Comunicate nel modo giusto

La prima regola per le coppie che vogliono costruire una relazione duratura e felice è quella di imparare a comunicare nel modo giusto. Cerca di non reprimere le tue emozioni e scegli di spiegare ciò che ti fa stare bene e ciò che invece ti fa male.

Empatia e assertività sono alla base di una comunicazione sana. Impara a comprendere ciò che prova l’altro e a interpretare i suoi bisogni, agendo di conseguenza. Allo stesso modo non avere paura di esprimere ciò che desideri e di fare presente quali sono le tue necessità sempre nella maniera esatta.

Non dimenticare l’ascolto attivo, un elemento essenziale per rendere solido qualsiasi legame, soprattutto se d’amore.

Imparate a ridere

Cerca di coltivare l’ironia e l’autoironia per ridere insieme. La capacità di sdrammatizzare può rivelarsi un’arma potentissima per rendere solido un legame. Prova a ridere dei tuoi e dei suoi difetti in modo spensierato e sincero: vi aiuterà a creare un legame intimo che sarà utile anche nei momenti più difficili.

Litiga nel modo giusto

Non esistono coppie che non litigano, ma esistono partner che lo fanno nel modo giusto e riescono per questo a stare bene insieme. Le discussioni fanno parte del percorso di una coppia e sono momenti fondamentali di crescita se vengono gestiti al meglio.

Impara a ragionare e argomentare il tuo punto di vista senza per forza attaccare il partner. Sviluppa un dialogo sano che possa portare entrambi ad aprirsi e a ragionare in maniera differente, aprendosi all’altro. Sii costruttiva e mai aggressiva, rispettando pure i pensieri diversi dai tuoi e disinnescando le conversazioni quando i toni rischiano di alzarsi.

Non trascurare la passione

Spesso, soprattutto nelle relazioni di lunga data, il sesso viene messo in disparte e considerato come una componente secondaria nel legame. In realtà è essenziale per cementificare il rapporto e renderlo davvero felice.

Se la fiamma della passione si è spenta e se la routine vi impedisce di fare l’amore come un tempo prova a riaccendere il desiderio in modo intelligente. Organizza una serata tutta per voi senza nessuna distrazione in cui potrete esclusivamente dedicarvi uno all’altro.

Stimola la fantasia e l’erotismo raccontando con sincerità cosa ti eccita e cercando di scoprire cosa fa accendere il tuo partner. A volte basta davvero poco per ritrovare la passione perduta: una sorpresa romantica, una cena a due in un posto particolare o la voglia di fare l’amore in un momento improbabile.

Impara ad essere felice anche da sola

Sembra un controsenso, ma le coppie che durano e in cui il sentimento non si spegne sono quelle in cui i partner non fanno affidamento sull’altro per essere felici. Cosa significa? Semplicemente che non puoi pretendere che l’altra persona sia la tua fonte di felicità e serenità.

Impara ad essere felice anche da sola, facendo affidamento su di te per la tua gioia. Coltiva i tuoi interessi e le amicizie, creando legami forti che ti possano arricchire come persona. Quando starai bene con te stessa porterai questa serenità anche nella coppia, rendendola migliore.