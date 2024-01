C osa non fare dopo la fine di una relazione? Ecco gli errori comuni che sarebbe meglio evitare per trovare una nuova serenità in breve tempo.

Non tutte le relazioni finiscono con un lieto fine. E questo a prescindere dal fatto che dietro ci siano motivi che potremmo definire gravi, o semplicemente perché doveva andare così. Che la fine di una relazione sia imputabile a problemi o incomprensioni o, piuttosto, al naturale evolversi delle persone coinvolte e dei sentimenti provati, è indubbio che ci siano delle cose che sarebbe meglio non fare. Molto spesso si tratta proprio di cose che saremo tentatissime di fare, ma che sono davvero da evitare.

Si tratta di piccoli o grandi passi falsi in cui è possibile capitare, sia verso se stessi che verso l’ormai ex partner e che, per il bene di entrambi (ma soprattutto per il nostro) è meglio evitare, procedendo con la propria vita senza che la relazione appena conclusa possa in alcun modo minarne la serenità. Ma quali sono, quindi, questi comuni errori da non fare dopo la fine di una relazione? Quali sono queste cose da evitare e come difendersi dalla possibilità di cadere nelle trappole che la conclusione di una storia d’amore può generare?

1. Tentare di far cambiare idea al/la partner

Primo errore comunissimo a cui si tende a cedere dopo la fine di una relazione è sicuramente quello di cercare di far cambiare idea al/la partner (ovviamente se è stato lui o lei a lasciarci). Un modus operandi che solitamente si sviluppa in due fasi, la prima in cui si tende a dare tempo all’altra persona per cercare di capire se la decisione è stata definitiva, la seconda in cui si cerca di far cambiare idea all’ormai ex.

Un errore da non fare in alcun modo, primo perché se la storia è finita significa che c’erano dei problemi almeno da un lato, secondo perché è importante rispettare la decisione di chi si ha davanti, evitando di obbligarsi in una situazione che non ha più senso di esistere. Continuare a insistere nonostante ci sia stato detto forte e chiaro che è finita è una mancanza di rispetto per l'altra persona e per la sua legittima decisione. E fa male anche a noi, perché vuol dire che non stiamo accettando i fatti e che ci stiamo ostinando a investire energie in una storia che ormai è finita.

2. Non darsi il tempo per guarire

Altro errore da non fare dopo la fine di una relazione, poi, è anche quello di non darsi il tempo necessario a metabolizzare la cosa, evitando di viversi i più che normali dolore e sofferenza per la rottura e non permettendosi di attraversare le fasi necessarie che vi porteranno a stare bene. Cercare di eliminare le emozioni più che lecite che si attraversano, come la tristezza, la rabbia, la delusione, ecc. non fa altro che accentuarle e prolungarle nel tempo. Fare finta di niente o riempire le giornate di attività per non pensare può essere una strategia per "sopravvivere" nel breve periodo, ma ricordiamoci sempre che purtroppo il dolore fa attraversato.

Ecco perché è importante non provare a ridurre i tempi di elaborazione della fine della relazione, concedendosi invece il giusto periodo per metabolizzare e accettare la cosa e per riprendersi serenamente e con positività verso il futuro.

3. Iniziare una nuova storia subito dopo la fine di una relazione

Molto collegato al punto precedente, tra gli errori da non fare dopo la fine di una relazione, c’è anche la tendenza a cedere al proverbiale chiodo schiaccia chiodo. In altre parole, cercando subito un altro partner con cui iniziare un nuovo rapporto quando ancora non si è pronti per farlo. E no, difficilmente si è subito pronti a un'altra relazione, nemmeno se siamo stati noi a concludere quella precedente.

Il motivo? Quando una storia finisce è come se si stesse chiudendo una fase della nostra vita, e questo porta cambiamenti dentro di noi. Se si inizia subito un nuovo rapporto, oltre a non aver ancora compreso esattamente ciò che è accaduto, ciò che si prova e ciò che si vuole davvero, si rischia di non essere del tutto se stessi e sinceri con la/il nuovo partner, prendendo in giro anche se involontariamente chi si ha accanto e anche noi stessi. Meglio curarsi le ferite prima di buttarsi in una nuova relazione, evitando di farsi male e di ferire a nostra volta colui o colei che arriverà dopo.

Ovviamente le eccezioni esistono. Può capitare di essere travolti dal grande amore proprio dopo aver appena concluso una relazione, per non parlare del fatto che può succedere che la relazione precedente sia finita proprio perché abbiamo avuto un colpo di fulmine per qualcun altro. Sta a noi valutare il senso delle nostre azioni, e dovremmo avere l'onestà intellettuale di ammettere se davvero siamo di nuovo innamorate, o se invece stiamo cercando solo un riempitivo per non pensare alla delusione precedente.

4. Errori da non fare dopo la fine di una relazione: restare amici a ogni costo

Infine, eccoci anche a un’altra tendenza di molti di noi, ovvero quella che ci spinge a cercare di mantenere a tutti i costi un rapporto o un contatto con il nostro/a ex. Sia chiaro che coltivare un'amicizia dopo l'amore non è del tutto sbagliato, purché si sia pronti e desiderosi entrambi di farlo. La fine di una relazione, infatti, non implica necessariamente di dover chiudere totalmente il rapporto e allo stesso tempo non significa obbligatoriamente di dover essere amici.

La cosa migliore è sempre quella di voltare pagina e di lasciare il passato al passato. Se poi nel futuro ci sarà spazio per un’amicizia avrete modo di scoprirlo, in modo naturale e senza forzature, garantendo la massima veridicità del rapporto che andrà a nascere e che, se vero e spontaneo, sarà ancora meglio di quello che si è interrotto.