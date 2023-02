L’amore deve essere sia egoista che altruista? Per un perfetto equilibrio di coppia sembrerebbe proprio di sì. Ecco tutto ciò che c’è da sapere in merito

Egoismo e altruismo in amore

Amore ed egoismo, la dicotomia più radicale che ci sia, siamo tutte d’accordo, vero? E se vi dicessimo invece che egoismo e altruismo in amore sono necessari perché la relazione possa funzionare? Eh, sì, è proprio così, e se ci pensiamo bene non potrebbe essere altrimenti.

Quando investiamo anima, mente e corpo in una relazione, soprattutto agli inizi, siamo completamente immerse in una bolla sospesa che ci porta a dare tutto, in maniera disinteressata, all’altra persona. Spesso i suoi bisogni arrivano prima dei nostri in un’ondata di altruismo che senza un sano egoismo potrebbe diventare nocivo sia per noi stesse che per la nostra relazione. Ecco quindi tutti i motivi per cui l'amore deve essere sia egoista che altruista.

Sano egoismo

Avete mai sentito parlare di sano egoismo? Si tratta di un concetto che ha ben poco a che fare con l’esasperazione del tipico atteggiamento egoista. Un atteggiamento che si basa su una serie di azioni e comportamenti volti esclusivamente al conseguimento dei propri interessi a discapito dei sentimenti e dei bisogni altrui. Il sano egoismo, invece, aiuta chi lo mette in pratica a stabilire dei confini precisi per tutelare le proprie necessità, ciò a cui si tiene davvero e soprattutto se stesse.

Applicandolo nella vita di tutti i giorni, il sano egoismo permette di concentrarci sui nostri bisogni, lavorare positivamente su di essi e sentirci soddisfatte di ciò che abbiamo realizzato. Al contempo permette di conoscerci meglio, di rispettarci e di valorizzarci, senza sminuire chi abbiamo accanto, anzi. Grazie a un po’ di sano egoismo, il tempo da dedicare a chi amiamo, diventerà un tempo di qualità, un tempo che abbiamo scelto scientemente di condividere con il nostro partner e che non ci è stato imposto da nessuna pressione esterna e da nessun ideale che ci induce e a pensare che più è totalizzante il tempo che passiamo con la nostra metà, più è grande il sentimento che proviamo.

L’equilibrio tra dare e ricevere

«In medio stat virtus» dicevano i latini. Ed è proprio nel perfetto equilibrio tra altruismo ed egoismo che dovrebbe basarsi una relazione di coppia sana. Pensiamoci bene, cosa diventerebbe una relazione votata esclusivamente alla realizzazione dei desideri dell’altro? Alla ricerca di risposte esaustive e puntuali alle richieste dell’altro?

E cosa diventerebbe invece una relazione in cui i componenti decidessero di mettere i propri bisogni e le proprie necessità sempre prima dell’altro arrivando a calpestarne interessi, idee e opinioni? In entrambi i casi le dinamiche rischierebbero di diventare tossiche in un batter di ciglia, perché il disequilibrio tra questi poli opposti può essere davvero dannoso.

Bisogna saper trovare un punto di equilibrio tra altruismo ed egoismo. Anna Oliviero Ferraris

L’amore deve essere sia egoista che altruista perché il solo dare, senza ricevere, non porta a null’altro che a frustrazione ed esaurimento emotivo, mentre il non dare rende sterile ogni ipotetico sentimento e può portare il partner che subisce questo comportamento a vivere una storia unilaterale, senza più stimoli e senza più il necessario rispetto di base.

Dare priorità a entrambi

Come abbiamo accennato all’inizio, il sano egoismo è una tutela verso noi stesse e verso le nostre esigenze. Una consapevolezza di sé e del proprio valore che si basa su un rispetto profondo per la propria persona e di riflesso, su un rispetto profondo per chi abbiamo accanto. Avere cura di se stessi e imparare a non sottostimarsi, vuol dire allenare una sensibilità spiccata nei confronti di se stessi che si palesa anche nei confronti degli altri.

Il compito principale nella vita di ognuno è dare alla luce se stesso. Erich Fromm

In una relazione di coppia infatti, il rispetto per se stessi, l’amore per se stessi, si muovono all’unisono con il rispetto e l’amore per altro. Quando due partner si amano e al contempo amano loro stessi e la loro unicità, allora la relazione può dirsi prioritaria per entrambi e benefica per entrambi. Un equilibrio tra l’autonomia delle due persone in gioco e l’altruismo investito nel loro legame. Un legame fatto di condivisione, di rispetto, di valorizzazione delle proprie diversità, di supporto, sicurezza e fiducia.

Un legame in cui, grazie alla stima che entrambi i componenti della coppia hanno di se stessi e del loro partner, non c’è posto per umiliazioni, dipendenza affettiva, bassa autostima e manipolazione. Dare priorità a entrambi, vuol dire dare priorità alla coppia vista come l’incontro tra due anime unite da un sentimento profondo e divise dalla loro preziosa unicità. Unicità che se rispettata da se stessi e dal partner, diventa il vero motore e la vera chiave di volta per una prosecuzione felice e soddisfacente della vita di coppia.