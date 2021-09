C e lo siamo chiesto tutti prima o poi (nonostante la scabrosità dell'argomento): cosa c'è dentro il liquido seminale maschile e che effetti ha?

Ingoiare sperma è una pratica correlata al sesso orale praticato sull'uomo. Si tratta di una pratica che può piacere o meno: il sesso orale resta tale con o senza il gesto di ingoiare lo sperma al momento dell'eiaculazione. Premesso questo, chiunque abbia mai praticato del sesso orale si è trovato a chiedersi quale sia la precisa composizione dello sperma, e quali effetti possa avere sull'organismo il fatto di bere sperma.

La composizione dello sperma

Cominciamo a chiarire l'aspetto fondamentale: lo sperma contiene gli spermatozoi, che sono di fatto immersi in un liquido chiamato plasma seminale. Si tratta di un composto organico che comprende svariati componenti: questo composto non è nocivo per la salute, ma anzi ha diverse proprietà - di cui molte possono essere addirittura benefiche per l'organismo.

Attenzione: non bisogna dimenticare che lo sperma è uno dei principali veicoli di malattie sessualmente trasmissibili. Di conseguenza lo sperma non è nocivo nella misura in cui il partner è in perfetta salute e non abbia avuto comportamenti a rischio. In caso contrario l'unico modo di proteggersi è utilizzare il preservativo anche durante il sesso orale, evitare di entrare in contatto con lo sperma e men che meno ingerirlo.

Benefici dello sperma

Recenti studi hanno evidenziato come lo sperma eserciti un'azione fortemente stimolante sul sistema immunitario, aiutando addirittura a prevenire alcune forme di tumori. Inoltre, il liquido seminale svolgerebbe un ruolo importante nella regolazione della produzione di serotonina, aiutando a prevenire depressione e a combattere gli stati d'ansia.

Una menzione particolare merita anche l'azione benefica dello sperma e del sesso durante la gravidanza: il liquido seminale contribuisce, infatti, a prevenire disturbi caratteristici della gestazione come ipertensione e pre-eclampsia.

Ma vediamo nello specifico 4 benefici dello sperma sulla salute.

1. Lo sperma contiene sostanze benefiche

L'attività sessuale, dunque, non è soltanto un momento gratificante e soddisfacente sia dal punto di vista fisico sia dal lato emotivo. Infatti, il sesso può essere considerato anche un'attività decisamente salutare nel senso stretto della parola.

Alla luce delle più recenti scoperte, lo sperma "trasferirebbe" all'organismo di chi lo ingerisce una serie di sostanze altamente benefiche per la salute, tra cui minerali importanti, come lo zinco e il magnesio, oltre a proteine nobili e preziosi oligoelementi. Le sostanze sarebbero assorbite tramite il contatto tra liquido seminale e vagina.

Ribadiamo che questo concetto resta valido in caso di rapporti con un partner di cui conosciamo perfettamente lo stato di salute: se non è così il sesso non protetto è assolutamente da evitare per non incorrere in malattie sessualmente trasmissibili.

2. Induce il travaglio

Alcuni degli effetti benefici del liquido seminale si esplicano soprattutto durante il periodo della gestazione. Innanzitutto, ricordiamo come i rapporti sessuali siano consigliati per agevolare l'esordio del travaglio quando si è giunte al termine della gravidanza. E tutto ciò avviene proprio attraverso lo sperma, che contiene anche prostaglandine.

Questo ormone è usato in ostetricia per favorire le contrazioni e il rilassamento della cervice, tanto che il gel usato per l'induzione al parto contiene proprio prostaglandine.

Ma c'è di più: recenti studi hanno dimostrato che lo sperma aiuta anche a prevenire forme di ipertensione e pre-eclampsia in gravidanza.

3. Migliora l'umore

Lo sperma è un antidepressivo naturale. E non solo perché fare l'amore è un'attività dalla comprovata azione antidepressiva ma anche perché le sostanze contenute nel liquido seminale, assorbite tramite il contatto con la vagina, facilitano il relax e la produzione di endorfine, gli ormoni del benessere.

Per esempio, nello sperma troviamo buone quantità di fruttosio e magnesio. Quest'ultimo, soprattutto, è il minerale deputato al rilassamento e alla felicità emotiva. Il magnesio infatti è, forse, il minerale "femminile" per eccellenza.

Il sesso, dunque, tonifica e rivitalizza mente e corpo.

4. Contrasta l'ansia

Tra gli effetti benefici dello sperma, non possiamo dimenticarne l'azione ansiolitica tutta naturale. L'attività sessuale in sé, attraverso il piacere e il raggiungimento dell'orgasmo, genera uno stato di profondo benessere nell'organismo. Tanto che fare l'amore, spesso, può aiutare a ridurre persino importanti tensioni emotive.

Ma anche il contatto fisico con lo sperma, ricchissimo di sostanze benefiche per l'organismo femminile, aiuta a contrastare gli stati d'ansia placando le preoccupazioni e rendendo più debole la sintomatologia ansiosa.