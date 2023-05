L e identità di genere racchiudono sfaccettature sempre più affascinanti e gli eclipsic ne sono un esempio. Cosa significa questo termine? Scopriamolo subito

Il dizionario LGBTQIA+ si arricchisce ogni giorno di nuovi termini che servono a definire identità e orientamenti tra i più disparati. I più comuni abbiamo imparato a conoscerli, ma alcuni sono ancora poco conosciuti e meritano di essere indagati e approfonditi proprio come i loro fratelli più noti. Tra questi spiccano le persone cosiddette eclipsic. E se in un nanosecondo vi è sembrato di catapultarvi nel terzo film della saga di Twilight , Eclipse, allora fate un’inversione a U perché siete fuori strada.

Le persone eclipsic infatti devono il loro nome solo ed esclusivamente all’eclissi di Luna, di Sole, alla mini eclissi che Mercurio compie attorno a Terra e Sole e a quella che la Luna compie attorno a Saturno. Avete ancora le idee un po’ confuse? È il bello del caleidoscopico mondo delle identità di genere, un mondo che racchiude sfaccettature e inclinazioni tutte da scoprire. Cosa significa il termine eclipsic e che vuol dire esserlo? Ecco cosa c’è da sapere su un termine ancora poco conosciuto.

Identità di genere e persone eclipsic

La ricchezza delle identità di genere rende questo argomento estremamente affascinante. Indagare le dinamiche delle caratteristiche e dei fattori che delineano i profili di genere vuol dire immergersi in un panorama di inclusività sociale e culturale che mette al centro la persona e non il sesso, il genere non binario e non la ferrea dicotomia maschio-femmina. Genere e sesso, come sappiamo, sono due concetti diversi. Il sesso ci viene attribuito alla nascita, ma non può condizionare una vita intera se non coincide con l'identità sessuale a cui sentiamo di appartenere.

Il modo in cui percepiamo noi stessi influisce sulla nostra persona, sugli altri, sulla società, sui comportamenti e non è limitata a una distinzione binaria. Non solo, la distinzione binaria è lontana dal genere tanto quanto il concetto di immutabilità e staticità. Non è detto infatti che ci si debba riconoscere all’interno di uno stesso genere per tutta la vita o che si debba avere uno stesso orientamento per sempre. Esistono addirittura generi che contemplano per definizione un mutamento continuo e un cambiamento in itinere.

Un esempio? Le persone abrosexual che hanno una sessualità fluida e sono attratti nel corso della loro esistenza da diversi generi. In questo panorama così affascinante, vi sono identità di genere ancora poco indagate, decisamente particolari e che hanno a che fare con l’intero universo. Avete presente il concetto di amore universale? Bene, moltiplicatelo all’ennesima potenza e avrete una caleidoscopica gender list da poter indagare.

La gender list, come abbiamo anticipato, diventa sempre più ampia e accoglie una serie di orientamenti sessuali e identità di genere decisamente curiosi. Tra questi spiccano senza dubbio quelli del sistema lunaric/solaric/stellaric. Il concetto di genere si amplifica e si evolve all’estremo abbracciando addirittura l’universo e svelandosi in orientamenti davvero affascinanti.

È il caso degli eclipsic, che come facilmente intuibile dal nome, richiamano il concetto di eclissi, non limitato alle classiche eclissi di luna e sole, ma virato anche verso le mini eclissi di Mercurio e Saturno. Cosa vuol dire sentirsi un eclipsic? Lo scopriamo subito.

Chi sono le persone eclipsic?

L’universo è infinito, così come infinite possono essere le identità di genere e gli orientamenti sessuali, e le peculiarità che le rendono uniche e gli eclipsic, noti anche come sollunaric, lo sanno bene. Si tratta infatti di persone attratte in particolare, da generi:

Maschili non binari

Femminili non binari

Androgini non binari

Ambinari

Ma non solo, infatti l’orientamento sessuale degli eclipsic interessa anche categorie poco conosciute come gli eclipsic stessi. Di esse fanno parte, ad esempio:

Venusiani

Saturniani

Solariani

Lunari

Identità che richiamano sistemi solari, satelliti e pianeti che indicano le peculiarità di ognuno di questi generi e orientamenti. Ad esempio i lunari si identificano come genere non binario allineato però in quanto a energia, al genere femminile, perfettamente personificato dalla luna che tradizionalmente è proprio associata all’energia femminile.

Affascinate, vero? E per dare maggiore visibilità alle perosne eclipsic e impreziosire la bandiera arcobaleno di un numero sempre maggiore di colori, un paio di anni fa è nata ufficialmente anche la pride flag dedicata proprio a loro.

La pride flag dedicata alle persone eclipsic

L’orgoglio LGBTQIA+ sventola più forte che mai con la pride flag dedicata agli eclipsic! Un orgoglio che supera i confini della terra e vira fino alle energie celesti rivelandosi in una tavolozza di colori nobili, misteriosi e universali. Realizzata il 17 febbraio 2021 dall'utente Tumblr Beyond MOGAI Pride Flags, la bandiera dedicata al genere eclipsic si compone di sei bande orizzontali che partono da una base giallo luna, fino a un apice viola.

Due le varianti principali della bandiera. La prima realizzata dallo stesso utente di quella ufficiale, si arricchisce dell’immagine di un’eclissi centrale, la seconda, realizzata invece dall’utente ElderflowerJuice è una variante minimale composta da sole 4 strisce. Qualunque sia la versione della pride flag che preferite una cosa è certa, gli eclipsic rappresentano una delle identità e degli orientamenti sessuali più affascinanti dell'intero universo.