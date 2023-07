E sistono tantissimi modi per far eccitare il partner velocemente: pronta a scoprirli (e sperimentarli) tutti?

Far eccitare velocemente il partner è possibile? Assolutamente sì! Esistono infatti dei modi e delle tecniche che permettono di accendere la passione e di infiammare il desiderio. Sono piccoli trucchi che potranno servirti per vivere una serata magica e per aumentare l’intesa con la persona che ti piace.

Accendi le sue fantasie

Per far eccitare velocemente il partner parti dalle sue fantasie, facendo salire, a poco a poco, il desiderio. Comincia solleticando i suoi pensieri, partendo dal cervello per arrivare al corpo. Lascia spazio all’immaginazione, scaldando l’atmosfera con allusioni, frasi sussurrate e centimetri di pelle che appaiono per poi ricomparire. Dai vita a una dolce tortura che farà aumentare il desiderio sempre di più, sino all’orgasmo. L’eccitazione mentale – studi alla mano – aumenta il rilascio del testosterone, amplificando la produzione di dopamina e accrescendo la libido, ovvero l’eccitazione sessuale.

Sfrutta i preliminari

Lascia il giusto spazio ai preliminari, accrescendo l’eccitazione sempre di più. Sfrutta il tatto, toccandolo con le labbra, con le dita e con il seno. Avvicinati, poi allontanati, ricordandoti di non toccarlo mai nella zona dei genitali, proprio dove vorrebbe. Passa i polpastrelli in prossimità di quest’area, senza però raggiungerla mai. Tutto questo genera un’anticipazione erotica: lui inizierà a fantasticare su quello che accadrà e la sua eccitazione crescerà velocemente e a dismisura.

Non solo: se lo terrai in sospeso (lo dice la scienza) quando passerai ai genitali i livelli di dopamina del suo corpo raggiungeranno un quantitativo record, conducendolo all’estasi. Il testosterone e la dopamina infatti vengono rilasciati in massicce dosi dal cervello durante il sesso, ciò significa non solo che si ecciterà velocemente, ma anche che il suo orgasmo sarà molto più intenso.

Usa lo stop-and-go

Per un finale strepitoso e per eccitarlo al massimo, usa la tecnica dello stop-and-go. Ciò vuol dire che dovrai tenere il partner in uno stato di “eccitazione controllata”. Il segreto? Portarlo al limite in modo ripetuto, poi rallentare improvvisamente. Alternando pause e stimoli farai crescere notevolmente l’eccitazione sino a quando non riuscirà più a resistere. Prova a usare lo stop-and-go per almeno tre volte, portandolo quasi sino all’orgasmo per poi tornare indietro. Quando sentirai che il respiro aumenta e che i muscoli si tendono, invitalo ad abbandonarsi al piacere.

I sei step dell'eccitazione

L’eccitazione è un gioco che può diventare molto divertente, sia dentro che fuori dalle lenzuola. Impara ad accendere il suo desiderio con alcune semplici mosse che lo faranno impazzire e ti regaleranno una notte indimenticabile.

1. Inizia con lentezza

Partire con le carezze è sempre una buona idea, aumentando l’intensità del tuo tocco, un minuto dopo l’altro. Comincia massaggiando la zona del pene, con leggerezza e dolcezza, aumentando a poco a poco la pressione.

2. Usa il dirty talk

Per accendere la passione usa le parole. Pronuncia delle frasi eccitanti mentre gli mordicchi l’orecchio oppure lo guardi negli occhi intensamente. Il dirty talk è quasi sempre una miccia infallibile per accendere le fantasie. Se c’è qualcosa a cui un uomo non resiste è una partner che gli pianta lo sguardo addosso e stimola la sua fantasia con scenari hot. Come fare? Comincia dicendogli che ti piace e spiegandogli cosa ti eccita. Continua svelandogli quello che vorresti fargli e cosa ti piacerebbe facesse lui a te. Questo lo farà sentire importante, ma soprattutto ti renderà determinata e sicura.

3. Sfrutta il potere delle carezze

Le mani rappresentano uno strumento fondamentale di seduzione. Impara a usarle per stuzzicare la sua fantasia. Toccalo dolcemente, tienilo stretto e stuzzicalo con le unghie. Le zone erogene da stimolare sono pressoché infinite perciò prenditi tutto il tempo che ti serve. Parti dal viso, accarezzando fronte, occhi e naso, poi passa ad altri punti più sensibili. Bacialo, accarezzalo e pronuncia paroline hot.

4. Scegli i giusti complimenti

Per accrescere l’eccitazione è fondamentale corteggiare il proprio partner. Come? Pronunciando le frasi giuste, ideali per accrescere la tensione sessuale. “Sei affascinante”, “Mi piaci”, “Sei sexy”, “Adoro il tuo corpo”: sono solo alcune delle frasi che puoi pronunciare per fare sentire l’altro importante, per avvicinarvi, non solo fisicamente, ma anche mentalmente.

5. Non sottovalutare i dettagli

La sensualità è fatta di dettagli, perciò non lasciare nulla al caso per sedurlo. Rendi la situazione intrigante e sexy, facendo sì che ogni cosa serva ad accendere il desiderio. Una camicetta appena sbottonata, un abito con trasparenze o una collana che mette in evidenza la scollatura: per scaldare l’atmosfera basta pochissimo!

6. Bacialo (bene)

Il bacio è un preliminare essenziale e che non va assolutamente dimenticato. Inizia con dei bacetti agli angoli delle labbra, poi procedi in modo più aggressivo, ma senza fargli male. Utilizza la mano per spostare la testa da un lato e poi dall’altro, coprendolo di baci su tutto il corpo. Prenditi il tempo che ti serve, senza avere troppa fretta, prima di passare allo step successivo.