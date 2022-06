S i chiama Dry Dating ed è l'ultimo trend nato dalle app di incontro. In cosa consiste? Un primo appuntamento alternativo e 100% alcol free

Ti è mai capitato di mandare un messaggio al tuo ex in piena notte? O di scrivere qualcosa che non avresti dovuto? O magari di chiamare una persona che non senti da molto solo per dirgli quello che non hai mai avuto il coraggio di dire? Molto probabilmente queste situazioni hanno in comune il fatto che avessi alzato il gomito. Proprio per evitare azioni avventate, di dire la cosa sbagliata o di rovinare l’appuntamento arriva un nuovo dating trend che si chiama dry dating.

Il Dry Dating è pronto a diventare un trend: sono sempre più le persone che desiderano evitare i tipici disastri come uscite infelici o azioni avventate. Rovinare un appuntamento può essere facilissimo; ecco perché chi tiene davvero che le cose possano funzionare sceglie di restare sobrio, puntando tutto sulle conversazioni.

L’alcol riesce a dare quello stato di euforia, riesce a sbloccare alcuni freni inibitori e in molti casi riesce anche a far compiere azioni che da sobri non si farebbero mai.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Come riconoscere il paperclipping e orientarsi nella giungla del dating

Cos’è il Dry Dating

Non parliamo più di vino o cocktail ma di drink analcolici o caffè: il dry dating è destinato a diventare un trend. Secondo alcune statistiche il consumo di alcol si sta riducendo e molte persone stanno compiendo questa scelta per salvaguardare la propria salute; oltre a ciò, fare una bella impressione e riuscire ad instaurare un dialogo costruttivo è fondamentale alla prima uscita.

Il dry dating è quindi un appuntamento in cui non si possono bere alcolici; entrambi i partecipanti sono d’accordo e si allineano ordinando drink analcolici. Molte app di dating stanno introducendo alcuni filtri per identificare come questi vizi influenzino la tua vita, puoi dire se fumi o bevi e in quale misura.

I dry dating sono sicuramente un trend nato come conseguenza della pandemia: le persone preferiscono trascorrere del tempo all’aperto e hanno spesso scelto di avere uno stile di vita più salutare. Un cono gelato al parco, una colazione o un brunch il sabato mattina sono valide alternative che non ti metteranno nemmeno nella condizione di cadere in tentazione.

Perché non bere alcol al primo appuntamento

Sappiamo che tra le frasi classiche di abbordaggio sulle app di dating c’è <<ti va un drink?>> ma in realtà non è detto che debba per forza essere alcolico. Alla fine desiderate conoscervi, passare del tempo insieme, continuare quel dialogo che funziona via messaggio anche offline.

Il bar e il momento dell’aperitivo vengono solitamente scelti per pura praticità; permettono infatti di chiudere rapidamente la serata in caso qualcosa non vada e fa sentire le persone al sicuro essendo in un luogo pieno di persone. Inoltre, si può improvvisare anche in settimana dopo il lavoro.

Per molto tempo si è pensato che l’alcol, riuscendo a sciogliere tensioni, fosse un ottimo compagno per un primo appuntamento. In realtà è meglio fare una prima uscita solo in due, facendo in modo che il vostro dialogo non venga inficiato da cocktail.

Perché non dovresti bere alcol al primo appuntamento?

Sarai te stessa al 100%

Il giorno dopo ti ricorderai tutto ciò che è accaduto

Non avrai pronunciato frasi sconvenienti di cui pentirti il giorno dopo

Avrai vissuto il momento con naturalezza e senza confusione

Non rischierai di fare cose sull’onda del momento

VEDI ANCHE

Lifestyle

Che cos’è davvero il love bombing?

Alternative all’aperitivo: dove andare al primo appuntamento

Sappiamo che proporre l’aperitivo è la scelta più semplice ma mettere un po’ di creatività potrebbe essere la mossa giusta per fare in modo che le persone riescano a trovare idee più originali da proporre. Anche uscire dagli schemi e stupire con una proposta diversa dal solito può essere una buona idea.

Cerca qualcosa che avete in comune: se è un appassionato di food proporre un brunch o un gelato gourmet è sicuramente una buona idea. Un’altra proposta potrebbe essere un picnic in vigna, molte città li organizzano anche all’interno di serre e parchi.

Siete entrambi appassionati di moda ed eleganza? Un’ottima idea potrebbe essere una seduta di shopping: sicuramente è qualcosa di insolito ma ti permetterà di passeggiare, chiacchierare e conoscere di più i suoi gusti.

Se invece siete amanti dell’arte potreste valutare l’opzione di visitare una mostra insieme, in tutte le città ci sono esposizioni aggiornate e potreste trovare qualcosa da vedere aggiungendo poi un caffè o un gelato. I più romantici invece potrebbero darsi appuntamento al planetario: proprio come nella celebre scena del musical La La Land potreste far scoccare la scintilla guardando le stelle.

Chi invece ha cani potrebbe valutare l’opzione di una uscita al parco in compagnia degli amici a 4 zampe; anche questa idea originale e diversa dal solito potrebbe far sbocciare l’amore o quantomeno favorire dialoghi spontanei e non forzati. Gli sportivi, invece, possono optare per la prenotazione di un campo da tennis o per una corsa al parco da intervallare con lunghe chiacchierate… attenzione solo che non prenda il sopravvento la competizione!

Sconsigliamo invece cinema, teatro e film: potrebbero essere troppo intimi e soprattutto dovendo fare silenzio non permetterebbero l’opportuno dialogo.