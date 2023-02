V ivere insieme, ma dormire separati potrebbe essere la soluzione per rendere la tua relazione davvero felice

L’ultima tendenza, quando si parla di rapporti di coppia, è quella di dormire separati: onn solo letti ma addirittura camere divise per rafforzare il legame o – meglio ancora – per salvarlo.

Ma è davvero così? Al di là delle mode e di ciò che ci raccontano i film, sono moltissime le coppie che scelgono di dormire in letti separati. Merito di numerosi vantaggi, confermati anche dalla scienza.

Perché dormire in letti separati

Inutile girarci attorno: il riposo notturno è fondamentale per recuperare le energie e affrontare con sprint la giornata. Un sonno di qualità è legato a moltissimi fattori e svegliarsi di soprassalto nel cuore della notte, perché il partner ha tirato le lenzuola, scoprendoci, non è un buon modo per favorire il riposo.

Condividere il letto con qualcuno infatti spesso non è piacevole come ci raccontano i cliché romantici. Ci si ritrova a lottare per il cuscino o per accaparrarsi le coperte, spesso si finisce per essere colpiti da gomitate o calci (ovviamente involontari) oppure non si riesce a dormire a causa del russare continuo dell’altro.

Le cose non vanno meglio se i partner hanno abitudini differenti. C’è ad esempio chi si alza presto e preferisce andare a dormire sempre alla stessa ora, nel completo silenzio e buio. E chi invece adora stare ore nel letto e a leggere o guardare film, prima di addormentarsi a tarda notte. Chiaramente queste visioni del riposo non possono coincidere e finiscono per creare litigi e tensioni all’interno della coppia. In tutti questi casi dormire separati può non solo evitare discussioni, ma anche migliorare la relazione.

I vantaggi del dormire separati

Se sei ancora scettica all’idea di dormire separati dovresti sapere che questa scelta ha moltissimi vantaggi innegabili. Benefici che potrebbero migliorare la tua relazione e renderla ancora più felice (o salvarti dalla rottura).

Dormi meglio

La qualità del sonno è essenziale. Ti permette non solo di essere reattiva e lucida durante la giornata, ma anche di buon umore. Un dettaglio, quest’ultimo, tutt’altro che trascurabile. Quante volte ti è successo di litigare con il tuo partner solo perché avevi dormito male ed eri nervosa? Se dormi bene sarai molto più ben disposta verso gli altri. Al contrario se non riposi il giusto numero di ore potresti ritrovarti a minare la tua intesa di coppia solo perché ti senti stanca e irritabile.

Hai la tua privacy

Dormire separati vuol dire regalare ai partner la riservatezza che meritano. Se sei sola nel letto infatti potrai concederti piccoli sfizi e vizi che potrebbero invece dare fastidio al partner. Ad esempio potresti vedere un film fino a tarda notte o perderti fra le pagine di un libro lasciando la luce accesa che lui non sopporta. Non solo: la privacy ti consente anche di regalarti qualche momento piccante, esplorando il piacere in solitaria. Una pratica che ti permetterà di vivere con maggiore consapevolezza il rapporto con il tuo corpo e il sesso in coppia.

La coppia diventa una incredibile scoperta

Dormire separati significa anche scoprirsi di nuovo, lasciarsi sedurre, spinti dal desiderio ed evitare la routine. I letti separati infatti riaccendono nelle coppie la passione dei primi tempi, trasformando gli incontri in qualcosa di profondamente desiderato e voluto, frutto di passione e profonda volontà.

La qualità del tempo insieme è migliore

Quando si sceglie di dormire separati a migliorare non è solamente il sesso, ma anche la qualità del tempo trascorsa insieme. Ci si ritrova nella camera di uno o dell’altro per scambiarsi opinioni, guardare un film o chiacchierare. Il feeling, in sostanza, aumenta, così come l’occasione di rinforzare il legame, rendendolo più forte e profondo.

Il trend del LAT

Non solo camere separate, fra i nuovi trend che sembrano coinvolgere sempre più coppie c’è il LAT. Un acronimo che significa Living Apart Together. In sostanza, secondo molti, il segreto per essere felici in due sarebbe vivere in case diverse. Prima di esprimere un giudizio prova a riflettere su quanto sia complicata, a volte, la convivenza: meno tempo per te, spazi e tempo condivisi, spesso anche quando non vorresti.

Le coppie LAT sono fidanzate ufficialmente e hanno una relazione, semplicemente scelgono di vivere ognuno a casa propria. I vantaggi sono diversi. Prima di tutto non si condividono oneri e doveri domestici che spesso rischiano di generare litigi e alterare l’armonia di coppia. Non è necessario discutere su chi porta fuori l’immondizia e chi pulisce casa, ma ci si organizza da soli, senza subire pressioni.

Scompare anche il fantasma della routine quotidiana. Quando ci si incontra è come se fosse la prima volta e si assapora con maggiore entusiasmo il tempo trascorso insieme, considerandolo prezioso e di qualità. Questo perché l’effetto novità non svanisce mai ed è come se si replicasse all’infinito il primo appuntamento. Infine è indubbio che prendersi cura di sé stessi diventa un imperativo: ci si coccola e ci si prepara con eccitazione per apparire al meglio di fronte al partner.

Ovviamente si tratta di un'opzione economicamente impegnativa, purtroppo limitata a chi può permettersela. Non dimentichiamo infatti che molto prosaicamente la convivenza permette un enorme risparmio economico per chi fa parte della coppia.