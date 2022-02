Come si fa a dire al partner di cosa abbiamo davvero bisogno?

G lielo dico o non glielo dico? Se anche tu ti sei posta questa domanda, ecco i motivi per cui dovresti rispondere sempre “sì” e comunicare con il tuo partner

La comunicazione è essenziale, in una coppia e nelle relazioni in generale. Ma non sempre è così facile metterla in pratica e dire al partner di cosa abbiamo davvero bisogno.

Le motivazioni per cui a volte preferiamo non esprimere i nostri pensieri possono essere varie. Ma è bene ricordare che il dialogo aiuta i rapporti a crescere e a consolidarsi, permettendoci di conoscere meglio l’altro e di aiutarlo nel momento del bisogno. Al contrario rinunciare a una comunicazione sincera è proprio una di quelle cose che ti impediscono di avere una relazione piena e gratificante.

L’importanza di comunicare

«Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione». Lo scrive il sociologo Zygmunt Bauman ed è un buon punto di partenza per analizzare quelle dinamiche di coppia in cui si tende a non dire all’altro quali sono i nostri bisogni e più in generale i nostri sentimenti.

Sarà capitato a tutti di non riuscire a dire qualcosa al nostro partner. Che sia per paura, per non alimentare una discussione o anche più semplicemente per vergogna, abbiamo deciso di tenere il nostro pensiero proprio lì, nascosto sotto il cuscino. E invece sono proprio i bisogni ad avere più bisogno di uscire allo scoperto, perché nascono da una necessità, da uno stato d’animo, da un modo di vedere le cose che è solo nostro e ci contraddistingue per quello che siamo.

Non dobbiamo avere paura di dire ciò che pensiamo, anche se spesso, in amore come nei rapporti sociali, esprimerci liberamente è più complicato del previsto e la mancata comunicazione può sembrare lo strumento più facile per evitare tensioni e sconvolgimenti. Ma solo sul momento.

Il non detto può infatti generare frustrazione e alimentare una spirale in cui i nostri bisogni, non trovando una via d’uscita, rischiano di diventare problemi. Il dialogo, se portato avanti in modo costruttivo, è sempre utile alla coppia e ci aiuta a capire il partner, oltre che noi stessi. Vietato sentirci in difetto e pensare che il nostro bisogno possa essere inadatto o inopportuno, qualunque esso sia.

Parlare vuol dire fidarsi

Parlare è fondamentale in una coppia. Farsi conoscere, aprirsi, comunicare le nostre sensazioni e i nostri desideri, anche quelli che ci sembrano meno opportuni. Il rischio di non dire ciò che si pensa è di tradire in qualche modo noi stessi, non mostrandoci per quello che siamo. In più, è bene ricordarsi che il partner non ha una sfera di cristallo e non sempre è in grado di capire ciò che si nasconde dietro ai nostri silenzi. Si finisce in uno stadio di solitudine all'interno della coppia, una solitudine che però non si può imputare al partner, perché non riuscire a immaginare quale sia il nostro pensiero inespresso non è una sua "colpa".

Proviamo a lasciarci andare e ad esprimerci liberamente, fidandoci della persona che abbiamo di fronte e allo stesso tempo dimostrando fiducia verso noi stessi. Sarà una liberazione che non potrà che giovare alla coppia e al rapporto. E se così non dovesse essere, oltre ai problemi di comunicazione potrebbe esserci altro.

Alzare un muro davanti a una richiesta del partner, senza dare spiegazioni ma semplicemente giudicando sbagliata l’espressione del bisogno dell’altro, genera risentimenti e incomprensioni che alla lunga possono minare la relazione. Essere una coppia vuol dire affrontare le situazioni, senza dover necessariamente accettarle: l’importante è condividere e spiegare all’altro quali sono i nostri pensieri, per riuscire a crescere e migliorare, insieme. Si tratta di una modalità fondamentale per far durare una relazione.

Come dire all’altro ciò di cui abbiamo bisogno

Cominciamo dicendo che comunicare ciò di cui abbiamo bisogno farà stare meglio noi stessi. Per cui, anche se può sembrare difficile riuscire a dire esattamente quella cosa lì, perché ci sembra strana, complessa, assurda e chi più ne ha più ne metta, pensiamo che dopo staremo senz’altro meglio. O quantomeno, ci saremo tolte un peso.

Conoscete quella sensazione di ansia che fa contorcere lo stomaco? Pensiamo a un colloquio o a un esame, all’agitazione che precede il dialogo e alla sensazione incredibile che lo segue. Ecco, potrebbe essere più o meno la stessa cosa. Che sia una fantasia, una paura, una necessità o qualunque cosa ci passi per la testa, è importante concentrarci sull’obiettivo, senza deviare o cercare di ammorbidire la pillola. Il trucco sta nel cominciare: una volta iniziato a parlare, non ci fermerà più nessuno.

Infine, è fondamentale ricordarsi che anche se a noi può sembrare di avere seminato indizi inequivocabili, questi possono rivelarsi piccole briciole che porteranno Pollicino lontano da casa e il nostro partner lontano dalla soluzione. E allora, perché non facilitare le cose a entrambi, esprimendo il nostro bisogno e allo stesso tempo mettendo l’altro nelle condizioni di comprenderlo?

L’arte di saper ascoltare

Se è fondamentale riuscire a comunicare, lo è altrettanto saper ascoltare. Instaurare un dialogo profondo e sincero con il partner vuol dire alimentare uno scambio reciproco, in cui decidiamo di donare e allo stesso tempo ricevere qualcosa dall’altro. Per cui nel momento in cui scegliamo di aprirci, dobbiamo essere pronti ad accettare ciò che ci torna indietro. Anche se questo potrebbe non coincidere con i nostri desideri.

L’importante è parlare in modo aperto e sincero. Perché, se è fondamentale esprimere ciò che proviamo, a volte siamo talmente concentrate su noi stesse da non riuscire a vedere che anche l’altro sta tentando di dirci qualcosa.

E se queste parole dovessero generare un piccolo litigio, accettiamo anche quello. In fondo, lo diceva anche Jimmy Fontana che «l’amore non è bello se non è litigarello». Non esistono coppie senza incomprensioni, ma esistono coppie in cui le incomprensioni si affrontano e si superano. E in cui poi si ricomincia, meglio di prima.