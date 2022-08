Si può avere una dipendenza da sex toys?

M olte donne non si separerebbero mai dal loro giocattolo sessuale preferito e ciò ha fatto nascere un dibattito: si può avere dipendenza da sex toys? Lo scopriamo subito

Vibratori, massaggiatori, dildo, sono solo alcuni dei sex toys più amati. Utilissimi nel creare diversi tipi di stimolazione sessuale, i sex toys sono accessori super utili sia in solitaria che in coppia. Ottimi per stimolare la libido, imparare a sperimentare e capire cosa ci da davvero piacere, il mondo dei sex toys ultimamente è stato al centro di un dibattito relativo al loro utilizzo continuo. In sostanza ci si è chiesti se possa davvero esserci il rischio di diventarne dipendenti.

Si può avere la dipendenza da sex toys? Ve lo sveliamo sin da subito. No, si tratta di un falso mito, fortunatamente non esiste la dipendenza da sex toys, anzi, i benefici relativi all’utilizzo di tutto il coloratissimo universo dei giocattoli sessuali più all’avanguardia sono davvero tanti. Ecco alcuni dei vantaggi ed ecco perché, non possiamo diventare dipendenti da questi piccoli, grandi alleati del piacere femminile.

VEDI ANCHE

Culture

Sex toys e masturbation gap: come la pandemia ha stravolto le nostre abitudini sessuali

Un mito da sfatare

Il piacere femminile è sempre stato al centro di numerosi dibattiti e visto il grande ruolo che i sex toys stanno avendo nel mondo della sessualità, anche loro sono inevitabilmente diventati protagonisti di analisi e considerazioni. Una che colpisce più di altre è sicuramente quella relativa alla dipendenza da questi gettonatissimi stimolatori del piacere.

Come abbiamo anticipato, si tratta di un falso mito. Non si può avere dipendenza da sex toys e per un motivo ben preciso. È praticamente impossibile utilizzare in maniera impropria i giocattoli sessuali o abusarne e dato che uso improprio e abuso sono le condizioni alla base di qualsiasi tipo di dipendenza, risulta chiaro come la dipendenza da sex toys non possa esistere.

Alcune persone possono trovarsi nella condizione di provare piacere quasi esclusivamente attraverso la stimolazione del proprio gadget sessuale preferito o raggiungere l’orgasmo soltanto con l'ausilio di un toy, ma questo non c’entra nulla con la dipendenza. Un sex toys non può far altro che migliorare la qualità della stimolazione sessuale apportando grandi benefici psico-fisici e se utilizzato in coppia, può aiutare a sperimentare insieme le fantasie di entrambi, migliorando notevolmente i momenti sotto le lenzuola.

L’utilizzo di sex toys migliora il sesso di coppia

Eh sì, avete sentito bene. Non solo non può esistere la dipendenza da sex toys, ma una regolare masturbazione coadiuvata dall’utilizzo di stimolatori clitoridei, vibratori, ovetti, può rivelarsi rivoluzionaria per la vita di coppia. Le donne che si masturbano regolarmente sono infatti più soddisfatte della loro vita sessuale e riescono a raggiungere il piacere più facilmente.

Imparano inoltre a conoscere meglio il proprio corpo e a capire ciò che desiderano davvero. In questo modo, comunicandolo al partner, riescono a vivere rapporti più intensi e coinvolgenti raggiungendo l’orgasmo molto più facilmente. La libido sempre più attiva delle donne che utilizzando giocattoli sessuali apporta grandi benefici alla vita di coppia. Quindi no, i sex toys non creano dipendenza, ma possono invece rendere grandioso il sesso col tuo partner.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Sex toys in versione casalinga: come usare gli oggetti che hai in casa

I sex toys non sostituiscono le persone

Alcuni dibattiti sul tema del piacere femminile si soffermano sul fatto che l’utilizzo dei sex toys possa compromettere le relazioni di coppia arrivando a sostituire le persone. Ma un giocattolo sessuale non dialoga, non coccola, non guarda negli occhi e non prende l’iniziativa. È solo un ottimo modo per raggiungere l’orgasmo, capire cosa ci piace e conoscere meglio il nostro corpo e le nostre fantasie.



I sex toys non sostituiscono affatto le persone, anzi, come abbiamo visto, essendo degli ottimi strumenti per conoscere meglio il proprio corpo, dedicare un momento unico a se stesse, rilassarsi e giocare con le fantasie erotiche, migliorano anche la vita di coppia rendendo le donne più consapevoli e sicure di ciò che sono e di ciò che vogliono.

Abitudine sì dipendenza no

E se non si può parlare di dipendenza da sex toys si può invece senz’altro parlare di abitudine. Sì, perché le donne che utilizzano regolarmente vibratori e in generale stimolatori sessuali, possono, col tempo, abituarsi a raggiungere l’orgasmo solo in quel modo. Ma capiamo bene che questa condizione non può essere definita dipendenza, bensì abitudine.

Abituarsi a raggiungere il massimo livello del piacere solo attraverso il proprio sex toys è un po’ come abituarsi a raggiungere l’orgasmo solo attraverso il sesso orale. Non c’è nulla di male. Si tratta di una tendenza che può essere cambiata quando e se lo vogliamo e non di una ricerca patologica del piacere, tipica delle dipendenze.

Chiedilo a un terapeuta sessuale

Nonostante tutto hai ancora il dubbio che la tua passione per i sex toys possa trasformarsi in una dipendenza? Parlane con un terapeuta sessuale. Ti aiuterà a sfatare questo falso mito una volta per tutte rassicurandoti sul fatto che una bella abitudine, non porta necessariamente a una dipendenza. E soprattutto che ogni donna ha il diritto di sperimentare e ricercare il piacere attraverso i sex toys nei modi e nei tempi che ritiene opportuni. Non si tratta di dipendenza, si tratta di amore per noi stesse.