Dimmi che tipo di persone attiri e ti dirò chi sei

N on sono loro, sei tu: la persona che mostri al mondo è il riflesso di ciò che hai dentro. E le persone attratte da te sono una manifestazione di chi stai cercando di attirare

Le persone che attiri in termini romantici riflettono in un certo senso la persona che sei. Ciò detto, siamo tutte passate per quel momento di autocommiserazione inarrestabile in cui lamentiamo il fatto di attirare solo casi umani.

Chi si lamenta delle proprie storie d’amore, di solito, attira una tipologia di persone poco adatta al suo modo di essere. Cosa significa? Significa che storia dopo storia si finisce per attirare sempre lo stesso standard di essere umano con il quale, spesso, si tendono a commettere gli stessi errori commessi in passato.

Un partner riflette ciò che sei

Impossibile non notare un pattern, specialmente dopo che molte delle storie sono giunte al termine. Gli errori del passato diventano gli errori del presente e, se non si interrompe la spirale, saranno anche gli errori del futuro. Facciamo un esempio: molto spesso le persone con problemi di autostima o con difficoltà a valorizzare loro stesse tendono ad attirare persone che hanno invece un carattere più forte e dominante, il qualche può anche declinare in accezioni più negative di questo spettro, fino al maniaco del controllo.

Dunque sì, le persone che attiri riflettono chi sei, e un malessere interiore emerge così in superficie mostrandoti a chiare lettere quello di cui ti stai privando nella tua individualità. Cosa significa? Significa che il non stare bene con se stessi può essere uno dei tanti motivi per cui si proietta l’energia sbagliata, attirando così il cosiddetto “caso umano” di turno. Quando non stai bene con te stessa, si percepisce anche da fuori. Questo malessere è un profumo irresistibile per la maggior parte degli altri soggetti non del tutto felici.

Impara a conoscere te stessa

Non è un caso dunque che si dica sempre a tutti di essere innanzitutto felici con se stessi, al fine di poter essere felici anche in coppia. Il contrario non è mai possibile, per quanto amiamo convincerci del contrario. Se non stai bene con te stessa da sola, non starai bene neanche con la te stessa in una relazione.

Imparare a conoscersi, rispettarsi, amarsi e talvolta anche perdonarsi è il primo passo verso una migliore consapevolezza di sé. Quando si arriva a conoscersi meglio, accettando la persona che si è, si finisce anche per proiettare una luce e un riflesso diversi, Più consapevoli e sereni. Questo profumo di serenità attirerà un nuovo tipo di persona: qualcuno che potrebbe essere in grado di valorizzare la coppia e gli individui che ne fanno parte.

Attirare la persona “sbagliata”

Dall’uomo perfetto al caso umano, naturalmente, lo spettro è molto ampio e variegato, e in ogni momento della propria vita è necessario sapere che si attirano individui differenti. Cosa significa? Significa che attirare le persone sbagliate non è affatto difficile.

Tuttavia, avviando un lungo percorso di conoscenza di sé è possibile migliorare le statistiche che al momento giocano contro. Cosa significa? Significa che quando sarai in grado di riconoscere il valore in te stessa, sarai anche capace di attirare persone che vedono valore in te. Quando ti rifiuti di vedere quanto vali, invece, proietti un’energia diversa: e chi ti orbiterà attorno saranno persone fondamentalmente attratte da questa tua disperata convinzione di “non meritare”.

Ogni storia è una lezione: le persone che attiri non ti definiscono

Molte persone, per amore, soffrono indicibilmente. Di solito le persone che soffrono di più sono quelle meno in grado di approcciare i cambiamenti della vita. Una persona che non riesce a cambiare o a veicolare la giusta immagine di sé tenderà ad attirare situazioni o persone capaci di portarla più vicino al “breaking point”. Il punto di rottura è tale quando arriva il momento in cui il cambiamento deve necessariamente cambiare il modo in cui siamo fatti.

L’essere umano è una creatura in grado di evolvere e adattarsi. I problemi non sono tragedie, ma opportunità per crescere e migliorare la propria conoscenza di sé. In questo modo, e solo in questo, è davvero possibile ottenere un miglioramento interiore. Sembra tutto facile detto da fuori, ma chi vive il cambiamento scopre da subito che queste parole, pur vere, sono molto complesse da mettere in pratica.

Le persone che attiri sono quelle che ti meriti?

Pensaci tu attimo: che tipo di persona saresti se non avessi mai sperimentato la delusione, l’abbandono o la tristezza? Saresti la stessa identica creatura che è venuta al mondo alcuni anni fa. E questo non significa affatto evolvere, ma semplicemente esistere. Come un potos da salotto. Bello, ornamentale, ma fine a se stesso.

Le esperienze negative forgiano la persona che sei e ti cambiano per sempre. La sofferenza delle passate relazioni dev’essere uno strumento capace di insegnarti una lezione preziosa per il futuro. Chi non apprende dai suoi errori tenderà a commetterli tutte le volte che sarà necessario prima di raggiungere un cambiamento vero.