C ondividere i desideri sessuali è fondamentale: come farlo e comunicare al partner ciò di cui hai bisogno (nel modo giusto)

I desideri sessuali e le fantasie rappresentano una parte importante della sfera intima di ognuno di noi. Offrono la possibilità di sperimentare, di vivere il sesso in modo pieno e appagante, ma anche di farsi conoscere meglio dal partner, aumentando la complicità di coppia. Ma cosa fare quando l’altra persona – quella che amiamo dentro e fuori dalle lenzuola – non condivide con noi alcuni desideri sessuali?

Sincerità e tatto: trova la via giusta

Condividere le proprie fantasie sessuali è un passo importante per stabilire una profonda connessione nella coppia, gettando le basi per un rapporto più solido e – perché no – per una notte di passione. Parlare di ciò che provi e ciò che vuoi infatti può essere la chiave per aumentare la complicità e l’intimità con il partner.

Se sei convinta che l’altra persona potrebbe non apprezzare i tuoi desideri sessuali cerca di affrontare la questione per gradi. Fare delle domande hot infatti potrebbe causare dell’imbarazzo o – addirittura – provocare un litigio, andando a toccare dei tasti dolenti nel rapporto di coppia. Per prima cosa impara a fare le domande nel modo giusto, sperimenta la forza di un dialogo aperto e sincero. Dopo l’imbarazzo iniziale ed eliminata la paura, potrai raccontarti al partner e trovare con lui un punto d’incontro per vivere una vita sessuale più appagante.

Crea delle fantasie sessuali di coppia

Il partner è restio a condividere le proprie fantasie sessuali e non sembra interessato alle tue? Prova a creare dei desideri di coppia che vi consentano di aprirvi l’un l’altro, creano una sorta di collaborazione giocosa a base di passione e sensualità, esplorando le potenzialità delle vostre fantasie.

All’inizio procedete per gradi, un passo dopo l’altro. Ad esempio potreste condividere gli spunti nati da precedenti esperienze sessuali fra di voi, spiegando cosa potrebbe piacervi ed eccitarvi in futuro. Ti accorgerai da subito che solamente condividere le fantasie sessuali liberamente può essere un potente afrodisiaco. Se all’inizio provi imbarazzo prova a scherzarci su, coinvolgendo il partner, prima di passare alla serietà.

L’ingrediente fondamentale in questo caso è la complicità. Lasciarsi andare infatti richiede un forte impegno che deve arrivare da entrambi. A questi elementi si dovranno unire la spontaneità e la voglia di creare una vera connessione. Ad esempio provate qualche piccolo gioco erotico, come un gioco di ruolo oppure una situazione inedita. I momenti d’intimità infatti sono l’ideale per comunicare ciò che si desidera e si prova. Durante il sesso le frasi sussurrate e i piccoli messaggi possono essere un modo per riscaldare l’atmosfera, ma anche per dire ciò che pensi.

Le domande per accendere le fantasie sessuali

Dunque le fantasie sessuali all’interno di una coppia sono essenziali, per accenderle imparate a farvi le domande giuste. Nel letto, complici, scambiatevi confidenze per alimentare il desiderio e comprendervi meglio.

Quanti e quali posizioni sessuali hai provato?

Le posizioni sessuali rappresentano uno spunto utilissimo per aggiungere un po’ di pepe al tuo rapporto. Chiedi al partner qualcosa riguardo le sue esperienze passate, cercando di capire quale posizione preferisce e come vorrebbe vivere il rapporto a letto. In modo più temerario oppure dolce, avventuroso o romantico?

Hai mai visto un film porno?

Spesso chi è in coppia tende a guardare i porno in solitaria, senza coinvolgere il partner. Perché, al contrario, non condividere questo aspetto con l’altro? La categoria e le particolarità scelte possono infatti rivelare moltissimo sul conto nostro e del partner. Scoprire il tipo di porno che lui guarda potrebbe consentirti di conoscere le sue fantasie sessuali (e di svelare le tue).

A cosa pensi quando ti masturbi?

L’autoerotismo rappresenta una pratica sessuale che ci consente di esprimerci liberamente. Quando ci masturbiamo ci sentiamo liberi di esprimere noi stessi, dando spazio alla fantasia e imparando a conoscere il nostro corpo. Fare delle domande riguardo l’autoerotismo dunque potrebbe essere essenziale per svelare ciò che vuoi e comprendere ciò che desidera l’altro.

Vivresti un rapporto a tre con me?

Questa domanda può risultare utile per comprendere il grado dell’apertura mentale del partner, ma anche il modo in cui vede la sessualità di coppia e comunicare le vostre fantasie erotiche. Lascia che il partner risponda e sfrutta ciò che dice per aprire un dialogo e per parlare con estrema sincerità dei desideri celati.