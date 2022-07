C os'è è perché è bene stare lontane/i dal daygaming, il gioco che punta ad arrivare primi conquistando il numero di una donna (e non solo)

Immaginate la scena. State camminando per strada e a un tratto venite fermate da un ragazzo che, con un semplicissimo “ciao”, qualche complimento ben calibrato e qualche frase a effetto detta al momento giusto, due risate ecc., vi incuriosisce al punto di lasciargli il vostro numero di telefono. Nulla di grave, se non fosse che potreste aver appena vissuto un episodio di daygaming.

Un gioco appunto, che ha come scopo la “conquista” se così vogliamo chiamarla, di una donna. Durante il giorno e in modo apparentemente casuale, e quindi quando non si è in allerta o sulla difensiva. Come dire, un tripudio di spontaneità, questa (almeno per alcuni) sconosciuta. Ma vediamo meglio di cosa si tratta esattamente.

Daygaming, da dove nasce

Daygaming, ovvero il nuovo metodo che gli uomini usano per "attirare donne straordinarie". Così viene definito da alcune riviste. Ma cos’è di preciso?

Beh partiamo dall’inizio. Come spesso accade, il luogo dove maggiormente si fanno incontri sono quelli in cui vi è il massimo della socialità. Bar, discoteche, ecc. E molto spesso accade anche che questi incontri e scambi di battute tra sessi avvengano in compagnia di un bicchiere. A volte anche di troppo. Motivo per cui non di rado, questi tentativi di approccio o conoscenza non vanno a buon fine. Portando in questo caso le donne, a un atteggiamento di diffidenza. O sarebbe meglio dire tutela di se stesse. Come se si indossasse una sorta di scudo anti rimorchio.

Proprio per evitare questo e per abbattere questo scudo immaginario, sono nati dei siti in cui viene spiegato come fare per avvicinare una donna che si trova attraente e interessante in pieno giorno. In modo naturale, spontaneo e privo di tutti quei motivi che possono indurre la possibile "conquista" ad assumere un atteggiamento di difesa. Ottenendo, quindi, il suo numero di telefono.

Un gioco di conquista alla luce del sole, appunto un daygaming. Una tendenza che sta interessando soprattutto il Regno Unito ma come ogni “gioco” il cui divertimento sembra interessare solo una parte, si sta espandendo anche in tante altre parti del mondo.

Ma cosa c’è di assolutamente sbagliato nella tecnica del daygaming?

Cosa c'è alla base del daygaming

Come si legge su alcuni siti dedicati e che insegnano le tecniche necessarie per andare a buon fine durante la fase di conquista, il daygaming sarebbe stato creato per aiutare gli uomini a riscoprire la propria "mascolinità". Insegandogli come poter incontrare e uscire con delle ragazze senza però dover fare ricorso ai social, alle app di dating o a vari ed eventuali escamotage da mettere in pratica nei bar o in discoteca.

A ciò si aggiunge l'idea (non sempre fondata) di andare incontro anche a un presunto desiderio femminile di essere "conquistata" dalla la persona dei sogni, l'anima gemella, come avviene al cinema, nei telefilm o nei romanzi rosa. Di giorno, causalmente, in modo gentile e spontaneo e, soprattutto, da sobri.

Come funziona il daygaming

Come funziona il daygaming? Seguiamo passo dopo passo i consigli degli “esperti” della tecnica. Per prima cosa ci si avvina alla ragazza in questione mettendosi di fronte a lei, approcciandosi con un saluto e un complimento sincero, gentile ma diretto. Conquistando la sua attenzione.

A questo punto la conversazione deve rallentare, sorridendo e mantenendo il contatto visivo e cercando di alimentare un dialogo, magari ponendo una domanda. Fino a quando la domanda non viene fatta dalla donna al suo corteggiatore. Momento in cui si va a formare il cosiddetto "punto di aggancio". Da qui l’abilità del giocatore sta nel porre domande incentrate su di lei, facendola sentire al centro dell’attenzione in modo gentile, non invadente e, quindi, assolutamente apprezzabile. Fino al punto cruciale della richiesta del numero di telefono.

Sa da un parte, quindi, si potrebbe trovare qualcosa di buono nel daygaming, ovvero la possibilità per l’uomo di approcciarsi per come è, con maggior sicurezza in se stesso e con modi educati. Dall’altro questa tecnica si è velocemente trasformata in quello che in realtà è già insito nel suo nome, un gioco, e anche piuttosto manipolatorio. Studiato a tavolino, pianificato e che prevede statistiche e punteggi. In cui le “vittime” sono coloro a cui è rivolto, ovvero (solitamente) le donne.

Insomma nulla di spontaneo o buono. E nulla che si possa anche solo avvicinare al sincero desiderio di conoscere una persona in modo sano. Di iniziare una conoscenza reale e con un vero interesse verso chi si ha davanti. Presupposti basi in ogni relazione e rapporto.

Il consiglio, quindi, è quello di non farsi prendere dal gioco del daygaming. Né come giocatori né come obiettivo dello stesso. Ma di continuare a utilizzare i canali classici, tradizionali e altrettanto avventurosi di conquista reciproca. Accettati da entrambe le parti e a carte scoperte. Che non solo non fanno male a nessuno ma che, sicuramente, danno la possibilità concreta di iniziare una conoscenza sincera, appagante e, con maggior probabilità, destinata a durare.