L a regina delle app di dating, Tinder, ha diffuso un report annuale che rivela i trend più diffusi tra gli utenti di età compresa tra i 18 e 25 anni. Un osservatorio interessante (e profondamente affascinante) su come evolvono le relazioni sessuali e sentimentali di generazione in generazione. Ecco le tendenze emerse dal report Year in Swipe di Tinder

Per tutti, il 2022 è stato l'anno del ritorno alla libertà. Un anno in cui i rapporti digitali costruiti durante la pandemia hanno potuto finalmente liberarsi nella vita vera, fisica, a un concerto, un party o semplicemente davanti a una birra.

Una nuova grammatica delle relazioni, però, ha iniziato a profilarsi. Ed è proprio di questo, e di tanto altro, che ci parla il report Year in Swipe di Tinder.

Di seguito i 10 dating trend raccolti dal report:

#1. Prima si chiamava "scopamico", oggi situationship.

A metà tra una relazione ufficiale e un'amicizia, con il termine situationship si indica una relazione romantica libera da definizioni o regole.

#2. Essere positivi è cool.

L'emoji del parcheggio è stata la più utilizzata su Tinder quest'anno. Ma cosa significa? Ebbene, viene usata per far sapere al mondo cosa si sta cercando: positività e concretezza.

#3. Trovarsi per cena è out.

Vedersi per un drink o una cena non va più di moda: attività come "Andiamo in spiaggia" (10%), "Picnic" (23%) e "Prendiamo un caffè" (25%) sono sempre più amate, dimostrando che l'appuntamento formale è destinato a un rapido declino.

#4. Fenomeno dry dating: meno alcool non significa meno divertimento.

E qui giungiamo a una grandissima novità rispetto alle generazioni precedenti: sempre più giovani preferiscono evitare drink e alcolici per risultare più autentici e godersi meglio il momento. Oltre il 25% dei giovani su Tinder ha ammesso di bere meno rispetto allo scorso anno, mentre il 72% degli iscritti ha dichiarato sul proprio profilo Tinder di non bere o di bere solo occasionalmente. Il dry dating, cioè non consumare alcol durante un appuntamento, è ormai un must.

#5. Parola d’ordine: Funny, Fresh, and Forward.

Il senso dell’umorismo sembra essere la qualità più apprezzata in un potenziale Match, ma anche una buona igiene è importante, insieme alla condivisione dei valori e l'apertura mentale.

#6. Supportare cause sociali è un vero e proprio icebreaker.

Il 75% degli iscritti a Tinder è alla ricerca di un partner che sia impegnato in questioni sociali: per i giovani italiani, ad esempio, i diritti della comunità LGBTQIA+ sono di primaria importanza. Una conferma dell'interesse, da parte della Gen Z, per le tematiche sociali e legate ai diritti. Questo trend è stato ribattezzato anche advodating.

#7. Sì, essere nostalgici è di tendenza.

Sembrerà strano, ma i giovani si ispirano alle tendenze degli anni '90 e 2000: 90's Kid, Anime e Sneakers sono infatti tra gli interessi più diffusi su Tinder. Anche la canzone più popolare del 2022, "Running Up That Hill" di Kate Bush, è una hit del passato tornata in auge anche su Tinder.

#8. Le emoji di red flag e gaslighting sono tra le più utilizzate.

Grazie ai consigli di psicologi ed esperti diffusi sui social, i giovani sono sempre più preparati a distinguere il buono, il brutto e il cattivo nelle relazioni. Oltre la metà (58%) degli intervistati ha dichiarato di saper identificare con facilità una green o red flag in un potenziale Match, mentre il gaslighting è ormai un fenomeno conosciutissimo.

#9. Evviva: viaggiare torna a essere una priorità.

Nel 2022 gli utenti di Tinder sono finalmente tornati a viaggiare, liberi da restrizioni o divieti. I giovani tra i 18 e i 25 anni su Tinder hanno usato la funzione Passport in media 9 volte al mese: in Italia le destinazioni più gettonate sono state Milano, Roma e Firenze.

#10. Passione Oroscopo.

Scrivere il proprio segno zodiacale nel profilo è ormai una priorità, insieme alle preferenze riguardanti il fumo, gli animali domestici e la dieta. Leone, Scorpione e Cancro sono stati i più inclini a includere il proprio segno nella bio, ma non finisce qui: la maggior parte delle volte i Match avvengono tra persone dello stesso segno!