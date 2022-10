A pp, siti di incontri e quant'altro si sono dimostrati un totale fallimento? Sei ancora lì che cerchi il partner ideale, ma hai trovato una delusione dietro l'altra? E se ti dicessimo che l'astrolove potrebbe essere l'alternativa che cerchi?

Non possiamo negarlo: il mondo del dating spesso ci può mettere a dura prova. Tra siti e app di incontri e chi più ne ha più ne metta, di certo oggi non mancano le possibilità e i mezzi per conoscere nuove persone. Ma alla fine otteniamo davvero quel che desideriamo? O ci ritroviamo a catalizzare l'attenzione (sprecando tempo ed energie) su potenziali partner che, di fatto, si rivelano un misero fallimento? Beh, sappiate che abbiamo un'altra freccia al nostro arco: l'astrolove.

Tra le nuove tendenze del dating è sicuramente una delle più originali. Il motivo? Come si evince dal termine stesso, l'astrolove mette in relazione le affinità e la compatibilità dei segni zodiacali, scegliendo in pratica chi è (almeno potenzialmente) astrologicamente allineato con il nostro profilo astrale. Crederci o meno, sta a voi deciderlo. Si tratta comunque di un approccio "alternativo" che potrebbe riservare delle belle sorprese.

Cos'è la tendenza astrolove

Diciamoci la verità, tendiamo ad addossare sempre agli altri la responsabilità dei nostri fallimenti sentimentali, quando in realtà dipende molto spesso da noi. E non è difficile capirne il motivo. Riflettendo e guardandovi dentro, vi accorgerete che spesso non riusciamo a concludere nulla con il potenziale partner, semplicemente perché non corrisponde a quel fantomatico "tipo ideale" che tanto sogniamo.

Ci ritroviamo costrette a distruggere questo sogno: il "tipo ideale" è una costruzione che cementiamo nella nostra mente e che talvolta ci impedisce di guardare oltre quella di "lista di ingredienti" con cui pensiamo di poter "cucinare" il nostro partner perfetto. Non c'è una ricetta in amore, solo la voglia di mettersi in gioco e sì, anche uscire dalla propria comfort zone potrebbe rivelarsi una buona scelta.

Pensateci bene: se avete sempre optato per partner che corrispondono alle caratteristiche per voi imprescindibili ma alla fine non è mai andata bene, forse non sarebbe il caso di cambiare? Per provare a sganciarvi da schemi e preconcetti, potreste provare proprio a seguire la tendenza astrolove che cambia decisamente il nostro punto di vista.

L'astrologia si basa sulla convinzione che mediante lo studio e il calcolo dei profili astrali si possano determinare caratteristiche, affinità di una persona. Non tutti "credono" all'oroscopo, ma in molti riconoscono può rappresentare un interessante viaggio di introspezione. E sì, vale anche per la nostra vita romantica.

Quando l'amore è una questione di affinità (astrali)

Tutto molto interessante ma, nella pratica, come funziona esattamente l'astrolove e perché ci consente di trovare le affinità in base al segno zodiacale? Per capirlo dobbiamo fare un passo indietro perché (e chi se ne intende lo sa bene) l'astrologia è molto più complessa di un semplice trafiletto dell'oroscopo letto su una rivista. Grazie ad alcuni calcoli specifici, possiamo creare una sorta di rappresentazione astrologica del cielo al momento della nostra nascita, vale a dire una "fotografia" che corrisponde al nostro tema natale. In pratica è come la nostra carta d'identità astrologica!

Alla luce di ciò, ognuno di noi finisce per corrispondere a un preciso segno zodiacale con un preciso ascendente e tutto questo - almeno in teoria - influenza l'indole, il carattere, i gusti, le preferenze, anche la compatibilità amorosa. Ecco perché - sempre in teoria - la tendenza astrolove ci toglie dall'impiccio degli appuntamenti fallimentari: in base alla compatibilità tra profili astrologici, possiamo trovare il partner "perfetto".

Ci sono segni che possiedono un'intesa sessuale super, altri che invece tendono ad avere caratteri affini con interessi in comune. Il paradosso è che, nella gran parte dei casi, i segni che vanno d'accordo sono esattamente agli antipodi, persone che probabilmente non avremmo mai immaginato al nostro fianco né come amici né tantomeno come partner romantici o sessuali!

Le coppie migliori secondo lo Zodiaco

Calcolo dopo calcolo, gli astrologi sono in grado di identificare quali sono i segni zodiacali maggiormente compatibili. Si tratta delle coppie perfette? Non di certo: per quanto l'astrolove possa essere uno strumento alternativo alla solita scelta del partner, non può prescindere dalle nostre peculiarità (o da quelle dell'altra persona) e dal bagaglio di esperienze che ci portiamo sulle spalle. Ognuno di noi è un mondo a sé, ma ci sono tratti che indubbiamente si ripetono in modo (quasi) identico.

Facciamo un esempio con uno dei segni più "odiati" dello Zodiaco: la Vergine. C'è chi lo considera un segno difficile da gestire, con persone tendenzialmente permalose e iper perfezioniste che stanno lì a controbattere sempre su tutto. Stando all'astrologia, però, esiste un partner ideale anche per le persone nate sotto questo segno e si tratterebbe del Toro: entrambi pragmatici, solidi e devoti alla famiglia e al partner, entrambi disposti a impegnarsi e a sacrificarsi pur di raggiungere i propri obiettivi. Certo le manie di perfezionismo non giovano a una coppia simile, destinata a rinfacciarsi gli errori a vicenda. Ma l'amore non è bello se non è litigarello, no?

Altre coppie da super match? L'Ariete è compatibile con gli altri segni di fuoco come Leone e Sagittario ma anche con un segno più equilibrato come la Bilancia. I Gemelli possiedono molte affinità con Leone, Sagittario e Capricorno mentre il carattere esuberante del Cancro lo vede ben accoppiato a segni come Toro e Bilancia. Il ruggente Leone è anche un bel tenerone e compensa con segni come Bilancia, Gemelli e Scorpione.