La relazioni possono essere molto complicate, questo lo sappiamo bene, ma ad essere altrettanto complicato per millennials e gen Z, sembra ormai essere anche l’interazione che precede una papabile relazione. Vi suona familiare? Accade sempre più spesso infatti che il primo appuntamento si riveli estenuante, noioso e ci faccia desiderare soltanto il momento in cui poter fuggire a gambe levate. Questo fenomeno ha un nome ben preciso: dating rust-out. Letteralmente “appuntamento ruggine” ,questo termine coniato negli Stati Uniti, si lega in particolare al mondo della dating app come Tinder e agli appuntamenti che seguono a ruota gli scambi di opinioni nelle chatroom virtuali.

È proprio il passaggio dallo schermo dello smartphone all’incontro vis-à-vis che spesso si rivela non all’altezza delle aspettative, trasformando il primo appuntamento in una delusione totale. Quando questo schema si ripete più volte, ci si può sentire sopraffatti e scoraggiati e sperimentare da lì a seguire, le sensazioni tipiche del dating rust out. Quali sono e come capire se stiamo convivendo con questa condizione? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul dating rust-out e come evitarlo.

Dating rust-out e dating app

Il tran tran della vita quotidiana, i mille impegni lavorati e in generale, i ritmi di vita frenetici, portano tantissimi single alla ricerca di un partner a trovare rifugio nelle dating app per ottimizzare il poco tempo a disposizione e darsi al contempo più chance di trovare un potenziale partner. In molti casi l’esperienza di queste app si rivela estremamente positiva, in altri però non è affatto così. Alcuni degli iscritti a questa tipologia di piattaforme affermano di sperimentare o aver sperimentato nel tempo un fenomeno a cui è stato dato il nome di dating rust-out.

Avete presente quella sensazione di frustrazione e noia nello scorrere i vari profili, spesso troppo simili tra loro o nell’instaurare conversazioni sterili? E avete altresì presente quando il primo incontro invece di emozionarci o divertirci ci lascia addosso ua senso di monotonia, sfiducia e demoralizzazione? È come se le nostre emozioni, dopo una sequela di delusioni, tendessero a ossidarsi, proprio come la ruggine, ed è per questo che il fenomeno è stato denominato dating rust-out.

Le emozioni si ossidano

Dopo tutta una serie di appuntamenti non all’altezza delle nostre aspettative, dopo aver avviato decine di chat rivelatesi inconcludenti e dopo aver capito che anche sulle dating app non è poi così semplice fare incontri interessanti, le emozioni sembrano ossidarsi, almeno in superficie. Nel profondo infatti, chi prova l’esperienza del dating rust-out crede moltissimo nell’amore e desidera fortemente incontrare qualcuno che possa tornare a fargli battere il cuore.

Ma le continue delusioni e la frustrazione che ne consegue, portano a vivere una situazione di stagnazione che col tempo può peggiorare sino a sfiorare l’apatia. Dov’è finita l’eccitazione? Dove sono i brividi e le farfalle nello stomaco? È questo ciò che si chiede chi convive con lo sconforto e l’insoddisfazione di non riuscire a trovare un partner o almeno un primo appuntamento interessante. Ma uscire da questa condizione o addirittura riuscire ad evitarla è non solo possibile, ma anche più semplice di quanto si possa pensare. Come evitare il dating rust-out? Lo scopriamo subito.

Come evitare il dating rust-out

Evitare il dating rust-out o, se lo si prova, uscirne una volta per tutte, non è così ostico se lo si vuole davvero. Il mondo della dating app può essere tanto elettrizzante, quanto sterile e impersonale, quindi non possiamo imputare totalmente a chi è dall’altra parte dello schermo il fatto di non riuscire a catturare la nostra attenzione, a meno che non si tratti di beige flag! Lo smartphone è un mezzo freddo, non incoraggia un’interazione a 360° e certamente non è capace di valorizzare i nostri punti di forza o sostituire giochi di sguardi e sensazioni a pelle.

Per evitare il dating rust-out, innanzitutto è bene tenere a mente quanto detto e in secondo luogo cercare di analizzare i profili che ci hanno deluso e capire quali sono le caratteristiche che proprio non fanno al caso nostro. Altrettanto importante è darsi la possibilità di conoscere le persone anche al di fuori delle app di dating. Magari la persona che ci interessa davvero è fuori che ci aspetta e non è iscritta su alcuna piattaforma.

Cercare di crearsi dei momenti distensivi lontani dalla propria casa e dal luogo di lavoro è fondamentale. Cinema, aperitivi, concerti, vernissage, sono solo alcune delle occasioni che ci permettono non solo di vivere le nostre passioni, ma anche di incontrare persone con i nostri stessi interessi e amplificare la nostra rete di interazioni. Facendoci coinvolgere in eventi e serate all’insegna della spensieratezza potrebbe sparire anche quella patina di ruggine che per troppo tempo ha contribuito a ossidare i nostri sentimenti e le nostre emozioni e potremmo finalmente riuscire a ritrovare l’entusiasmo giusto per avviare nuove sorprendenti conoscenze.