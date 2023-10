I l dating distaccato, ovvero senza complicazioni emotive, è sempre più frequente, e non solo tra i giovani. Tra disillusione verso l’amore e disincanto nella ricerca dell’anima gemella sulle app, questa nuova tendenza ha i suoi pro e i suoi contro.

In questa era dominata dalle app di incontri, trovare qualcuno con cui uscire non è mai stato così facile. È semplice come scorrere verso destra o sinistra sulle opzioni apparentemente infinite a portata di mano. E se può apparire così semplice dall’esterno, nei fatti non lo è realmente. Gli incontri deludenti sono davvero tanti, e gli appuntamenti si susseguono senza portare mai a un vero riscontro emotivo, ma solo tante delusioni. Ecco perché, nuove generazioni e non solo, si affidano al dating distaccato, che parte con nessuna aspettativa sentimentale, ma solo con la curiosità di conoscere altre persone. Ed è innegabile che, se da un lato c’è il pro di non metterci davanti ad illusioni, c’è il rischio di non investire più nulla in una nuova conoscenza.

Gli appuntamenti distaccati sono incontri senza investimento emotivo, ovvero consistono nel trascorrere del tempo con qualcuno senza mai connettersi veramente a un livello più profondo. Sebbene la causa sembri essere la molteplicità delle opzioni a disposizione, il fenomeno è in realtà più complesso.

Cosa è il dating distaccato

Come dicevamo, che si tratti di app, di social network o di ambienti lavorativi e amicali ricchi di opzioni, oggi siamo “bombardati” da possibilità di conoscenze, e molti di noi sono tentati di conoscere più persone contemporaneamente. E se c’è chi investe ancora sentimenti ed emozioni fin dal primo incontro (e, badate bene, anche questo atteggiamento ha numerosi contro per la nostra serenità), in molti scelgono, anche senza accorgersene, un dating distaccato.

Si esce, si conosce qualcuno, e nel frattempo si chatta con altri, come se si uscisse in amicizia con più persone, finché non scatta qualcosa. Non è tanto questione di superficialità, ma quasi una voglia di non rischiare più, dopo relazioni finite male e tanti appuntamenti deludenti.

Molti di noi non vogliono più investire in un dating classico, che potrebbe farci risvegliare con le farfalle nello stomaco ma il telefono che non squilla, e quindi si parte con meno aspettative. Non sempre è facile, è vero, ma è sempre più comune.

Secondo gli psicologi la causa principale di questa tendenza sono le lesioni dell'attaccamento passate di una persona. Se qualcuno crede che verrà ferito, rifiutato, deluso o tradito, potrebbe allontanarsi dall'idea di creare un sano attaccamento nelle relazioni. Insomma, il classico “andare con i piedi di piombo” e guardarsi intorno, specie se in passato siamo stati feriti e delusi più volte. Il dating distaccato, però, come ogni cosa che coinvolge altre persone e relativi sentimenti, ha i suoi pro e i suoi contro.

I vantaggi del dating distaccato

I social e le app di incontri sono pieni di persone che vogliono conoscerci per secondi fini, per pura curiosità, e che non hanno davvero voglia di impegnarsi. In questo il dating distaccato ci protegge, non è un appuntamento classico, non c’è nulla di romantico, non stiamo proiettando aspettative su un semplice incontro. Una serata insieme, un caffè per conoscersi, e perché no, capita, anche del sesso occasionale. Ma non stiamo sognando già una relazione, non proviamo già qualcosa per questa persona, e non pretendiamo che l’altra persona provi qualcosa per noi.

La potremmo definire una esplorazione di conoscenza, senza annessi e connessi ad un appuntamento romantico. È uno scudo difensivo, non ci aspettiamo nulla e così, se non dovesse andare bene, non abbiamo perso nulla. Qualcuno potrebbe vederlo come un atteggiamento superficiale, ma dipende dalle situazioni: molte persone che scelgono il dating distaccato hanno alle spalle un passato sentimentale difficile, persino burrascoso, e decidono di non buttarsi più a capofitto in una relazione.

Il dating distaccato aiuta anche se non abbiamo le idee chiare: si tende spesso ad idealizzare gli ex, o a demonizzarli, ed è difficile incontrare qualcuno senza fare paragoni. Dobbiamo schiarirci le idee, capire che le persone sono tutte diverse, e dobbiamo darci la possibilità di capire chi fa al caso nostro, prima di buttarci tra le braccia del prim* che mostra interesse nei nostri confronti.

Perché il dating distaccato può essere dannoso

Tutto ciò che abbiamo appena descritto ha un rovescio della medaglia negativo. Il dating distaccato può spesso allontanarci dalla realtà: le molteplici possibilità sono reali, è vero, ma il mondo non è fatto di conoscenze mordi e fuggi, altrimenti saremmo tutti soli.

È giusto, se lo desideriamo, conoscere più persone, ma sempre nel rispetto degli altri, e sempre concedendoci la possibilità di conoscere queste persone. Perché il rischio è proprio questo: costruire approcci solo superficiali, non ci si innamora in una serata, dobbiamo conoscere a fondo le persone, capire le loro abitudini, i loro punti di vista, il loro vissuto per comprendere se può affiancarsi a noi, e spesso il dating distaccato non ha un secondo appuntamento, ed è impossibile comprendere chi abbiamo di fronte.

Concediamoci il tempo, concediamolo agli altri, mutuando dal dating distaccato sì la consapevolezza di non “sprecare” sentimenti, ma non privandoci del piacere di scoprire una persona poco a poco. Insomma, il dating distaccato va bene, ma senza abusarne, e, magari, secondo gli esperti, dilazionandolo nel tempo, concedendo a chi ci piace più appuntamenti, “distaccati” ma sinceri.