I l dating è una cosa seria, ed è un'attività che può darci tanto anche se non porta per forza a iniziare una relazione: ecco una guida al dating consapevole

Bello il dating ma non ci vivrei! Scherzi a parte: il dating può essere un'attività piacevole, e per molte persone può dare una svolta alla vita sentimentale, ma non sempre l'approccio è semplice. L'autoconsapevolezza è fondamentale, ma non sempre è facile metterla a terra per salvaguardare la nostra salute mentale.

Secondo il rapporto Future of Dating elaborato da Tinder, la salute mentale è sempre più una priorità per i giovani single. In più investire nella propria salute psicologica attraverso la psicoterapia, il potenziamento della fiducia in sé stessi e la gestione dei traumi passati diventa sempre più un elemento attrattivo per potenziali partner.

A ciò bisogna aggiungere che un'indagine condotta da Deloitte ha rivelato che la Generazione Z mostra una forte propensione a discutere in modo aperto della propria salute mentale. Secondo i dati, nel contesto del dating il 75% dei giovani single trova più attraente un partner che si impegna a lavorare sulla propria salute mentale o che è comunque aperto a farlo.

Questi dati indicano la consapevolezza delle nuove generazioni sull'importanza di lavorare su se stessi prima di intraprendere relazioni con gli altri. Questo approccio denota una maturità emotiva e una comprensione profonda dell'autenticità e dei bisogni individuali, suggerendo che i giovani single stiano adottando un approccio più consapevole e maturo al processo di ricerca dell'amore.

Su questa scia Tinder e Unobravo hanno deciso di collaborare per creare un supporto per affrontare le sfide delle relazioni promuovendo un approccio sano al dating online tramite una serie di consigli pratici. Gli utenti Tinder potranno scoprire i suggerimenti direttamente in app, mentre fanno swipe, per tutto il mese di febbraio. Di seguito ne riportiamo alcuni.

Autoconsapevolezza

Essere consapevoli dei propri bisogni, aspettative e desideri è fondamentale nell'esplorare e costruire nuove relazioni. Focalizza bene su ciò che è importante per te, sui tuoi desideri e su ciò che non desideri, raccontandolo con sincerità. Non nascondere la tua autenticità per piacere agli altri, ma utilizzala per valorizzare chi sei veramente. Ad esempio le funzionalità come "Cosa cerco su Tinder" e "Tipo di relazione" consentono agli utenti di comunicare ai potenziali match ciò che stanno cercando. Un recente sondaggio di Tinder ha rivelato che il 73% dei giovani single cerca qualcuno che li aiuti a capire meglio ciò che vogliono.

Privacy

Proteggi la tua privacy: la sincerità è importante, ma questo non significa dover condividere tutte le informazioni su di te. Non è essenziale fornire il tuo indirizzo o altri dati personali. Valuta attentamente quali informazioni personali condividere, proprio come faresti in altre situazioni della vita.

Sincerità e chiarezza

Comunica con chiarezza: esprimere apertamente le proprie intenzioni e aspettative fa la differenza. Usa una comunicazione assertiva, basata sul rispetto reciproco. Hai il diritto di dire "no" se qualcosa non ti piace o non va. Non esitare a segnalare comportamenti offensivi o molesti tramite le funzioni di sicurezza dell'app.

Ascolta

Pratica l'ascolto empatico: trattare gli altri con educazione ed empatia favorisce la creazione di connessioni profonde e permette di comprendere meglio le aspettative e i desideri dell'altra persona. Questo a prescindere da come andrà la relazione.

Gradualità

Condividi l'intimità gradualmente: costruisci l'intimità passo dopo passo, senza fretta, rispettando i tempi di entrambi.

Occhi aperti sulle red flag

Riconosci i segnali d'allarme: presta attenzione ai segnali precoci di comportamenti inappropriati e utilizza le funzioni di sicurezza dell'app per proteggerti. Chi si rivolge a te in modo violento, usando insulti o prepotenza, non va tollerato ma arginato tramite gli strumenti a disposizione.

Accettare il rifiuto

Impara ad accettare il rifiuto con serenità: rispetta una risposta negativa con apertura e tolleranza. L'onestà è fondamentale per costruire relazioni rispettose.

No al ghosting

Scomparire senza spiegazioni non è mai bello, anche se lo facciamo con una persona che conosciamo da poco. Evita il ghosting: se devi chiudere una conversazione, fallo con rispetto e spiega le tue ragioni anziché sparire improvvisamente.

Attenzione alla sicurezza

Scegli luoghi sicuri per gli incontri, soprattutto se sono i primi. Evita di andare a casa di qualcuno che non conosci o di farti venire a prendere a casa. Raggiungi il luogo di incontro per conto tuo e opta sempre per luoghi pubblici dove sai che ci saranno molte persone. Meglio ancora: informa qualcuno di fiducia sui dettagli dell'incontro, dove vai e con chi.

Autenticità

Meglio mostrare sempre la propria vera personalità e vivere l'incontro con serenità, senza sentirsi obbligati a fare qualcosa che non si desidera.

Vivi il dating con serenità e rispetto: gestisci l'esperienza del dating con tranquillità, rispettando te stesso e gli altri, comunicando sempre in modo aperto e trasparente. Una mentalità sana è essenziale per costruire relazioni soddisfacenti e funzionali.