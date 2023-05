E ssere sessualmente curiosi potrebbe aiutarci a migliorare la nostra vita sessuale: i segnali da cogliere e i consigli per migliorare questo aspetto

Ti sei mai chiesta se sei sessualmente curiosa? Spesso ci dimentichiamo che il sesso è, prima di tutto, libertà! Libertà di sperimentare, di provare, di vivere le sensazioni e lasciarsi guidare, senza alcun pregiudizio o preconcetti di qualsiasi tipo, e in questo la curiosità sessuale gioca un ruolo preponderante.

Per scoprire se la curiosità fa parte della tua vita sessuale (e imparare ad alimentarla) puoi cominciare ad analizzare il modo in cui ti poni nel sesso, e fare caso ad alcuni segnali. Se queste circostanze si ripetono spesso probabilmente hai un alto livello di curiosità nel sesso, e non puoi che coltivarla.

Hai sempre voglia di sperimentare

Che sia una nuova posizione o un completino intimo, quando si parla di giochi erotici sotto le lenzuola, o di nuove posizioni del kamasutra, hai sempre voglia di sperimentare. Ti piace variare e detesti la noia, per questo hai bisogno di trovare sempre qualcosa di nuovo che possa accendere il desiderio e farti vivere momenti magici.

Non hai paura di superare i limiti

Quando si parla di sesso non esiste giusto o sbagliato (ovviamente sempre con il consenso) per questo mettere dei limiti può significare solamente privarsi di qualcosa che, al contrario, potrebbe essere fantastico.

Non credi nei tabù

Viviamo in un’epoca in cui, purtroppo, esistono ancora moltissimi tabù legati al sesso, dalla masturbazione femminile sino alla fluidità. Essere liberi non è semplice, ma nel tempo hai capito che i tabù servono solo a metterci dei freni e a incatenarci, senza portare nessun vantaggio. Quindi meglio ignorarli e superarli!

Per te il sesso è divertimento

Con il tempo hai capito che il sesso può essere davvero divertente se lo vuoi e farti scoprire sensazioni ed emozioni nuove. Basta abbandonarsi e lasciare spazio solamente all’istinto e all’intesa con il partner.

Ti fai domande

Farsi domande quando si parla di sesso è importante. Mi piacerebbe questo? Potrei provare attrazione per questa persona? Vorrei fare questa cosa? Farsi domande è lecito e lo è ancora di più dargli seguito per capire, un passo dopo l’altro, cosa ti piace davvero e cosa no.

Cosa fare per alimentare la tua curiosità

Da sola oppure in coppia, per alimentare la tua curiosità sessuale prova a mettere in scena alcune fantasie e a sperimentare un nuovo modo di vivere il piacere. Non serve molto per dare un twist al modo in cui vivi il sesso, a volte basta aggiungere un po’ di pepe per vivere un’esperienza davvero appagante e fuori dal comune.

1. Prova un sex toys

Stanca del solito sesso? Prova ad aggiungere un tocco spicy con un sex toys. L’idea giusta per stimolare le tue fantasie e quelle del partner, regalandovi momenti top sotto le lenzuola. Quando si parla di giochi erotici non solo i vantaggi sono tantissimi, ma hai anche l’imbarazzo della scelta. Dalle manette al vibratore che si comanda a distanza, sino ai massaggiatori clitoridei: sperimenta, prova, testa e scegli!

2. Pratica il bondage (soft)

Forse non l’hai mai considerato, ma il bondage potrebbe regalarti qualcosa di straordinario dal punto di vista sessuale. Non a caso in alcune parti del mondo, come in Giappone, è considerato una vera e propria arte. Se non l’hai mai sperimentato opta per la versione soft. Non serve molto: basteranno una sciarpa – meglio se in seta – un foulard oppure una cravatta per provare un gioco very hot basato su controllo e desiderio.

3. Fallo all’aria aperta

…O in auto, su una terrazza, in un parco, in un bagno pubblico: la possibilità di essere beccati fa aumentare il desiderio ed è un ottimo modo per far decollare la tua libido e quella del partner. Provare per credere!

4. Sperimenta il role play

Il role play è senza ombra di dubbio il modo migliore per dare forma alle fantasie. Indossare i panni di qualcun altro infatti permette di superare ogni limite morale e chiedersi cosa si desidera davvero. Capo e segretaria, paziente e dottore, ma anche guardia e ladro: le combinazioni possibili sono infinite, l’ideale per superare blocchi e tabù.

Depilati

La depilazione totale di certo non è super piacevole dall’estetista, ma può trasformarsi in qualcosa di unico quando sei sotto le lenzuola. Depilarsi totalmente i genitali infatti aumenta e amplifica le sensazioni che si provano durante il rapporto sessuale e il sesso orale. Il motivo? La lingua riesce a sfiorare direttamente la pelle, stimolando tutti i recettori.

Usa un lubrificante

Profumati, stimolanti e setosi: i lubrificanti sono sempre una buona idea quando si parla di sesso. Da spalmare sulla pelle, nei punti erogeni e nelle zone più hot, per facilitare la penetrazione, accendere i sensi e accrescere le sensazioni. Ma anche per provare senza paura qualcosa di nuovo, dal sesso anale al rough sex.

Guardati

Non c’è nulla di più eccitante – sia per gli uomini che per le donne – di guardarsi allo specchio. Durante un rapporto intimo oppure mentre pratichi sesso orale o la masturbazione, prova a guardarti allo specchio: scoprirai sensazioni inedite e una carica erotica che forse non immagini.