E cco cos'è la cuffing season, il trend invernale che ci spinge alla ricerca di un/una partner durante la stagione fredda.

Se si traduce il termine letteralmente ci si trova davanti a questa definizione “stagione dell’ammanettamento”. Ma attenzione, perché non ha nulla che vedere con qualche pratica BSDM o simili. Il vero significato di cuffing season, infatti, è tutt’altra cosa e da ora e per tutta la stagione fredda, potrebbe essere la tendenza lifestyle più seguita.

Quando si parla di cuffing season, infatti, si fa riferimento al trend invernale (o comunque della stagione più fredda) di desiderare un partner, o di voler fare coppia. Cercando una maggior stabilità emotiva e la compagnia fissa di una persona da amare e avere al proprio fianco. Me vediamo meglio di cosa si tratta e se, magari senza saperlo, anche voi state vivendo la vostra personale cuffing season.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Cos’è il blue sky dating?

Cos’è la cuffing season

Come detto, quando si parla di cuffing season, si intende la tendenza da parte di chi è single, di trovare un/una partner durante la stagione più fredda, intrecciando relazioni più o meno stabili che, molto spesso, si esauriscono una volta che la primavera e l’estate tornano a scaldare il clima e gli animi di tutti noi.

Un’esigenza invernale di affetto, di amore e anche di sesso, che viene confermata anche da dati ottenuti dalle varie app di incontri, che vedono nel periodo dell’autunno-inverno, un incremento sostanziale nella nascita di rapporti e relazioni sentimentali.

Perché si manifesta il fenomeno della cuffing season

Un tendenza che ha cause ben precise sia di tipo emotivo che fisico. Quando si pensa all’inverno e alla stagione fredda, infatti, non è raro che nella mente si palesi la classica immagine che ci vuole tutti sul divano muniti di coperta, film e di una persona accanto con cui condividere questo momento.

Un’immagine che, secondo la psicologia, arriva anche da un calo della serotonina e da un accentuarsi delle tendenze depressive, che si risolvono cercando calore e conforto sia emotivo che fisico con la presenza accanto di una persona con cui affrontare le giornate più corte e fredde.

Un bisogno che, quindi, tocca sia la sfera fisica, nelle necessità di avere vicino qualcuno, sia emotiva, per scaldarci dentro e per renderci più felici. Due fattori che soprattutto in inverno si accentuano.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Dating rust-out: quando il dating “arrugginisce” le nostre emozioni

Un trend confermato dalle app di dating

Lasciata l’estate e la sua leggerezza alla spalle, quindi, le esigenze delle persone cambiano e il bisogno di avere qualcuno accanto cresce in modo direttamente proporzionale all’abbassamento delle temperature. E questo è confermato anche dalle stesse app di dating che testimoniano quanto la cuffing season si ripeta ogni anno proprio a partire dall’arrivo dell’autunno e con un picco nel mese di ottobre.

Quasi a volersi assicurare compagnia e un/una partner stabile giusto in tempo per le feste, evitandosi lo stress delle aspettative altrui sulla propria situazione sentimentale, condividendo i momenti di gioia così come quelli di noia e quelli in cui, complice il freddo, si vuole stare tranquilli a casa, ma non da soli.

Una relazioni a scadenza, quindi, che può proseguire oltre la stagione fredda ma che, molte volte, si esaurisce nel momento in cui terminano le condizione chi l’hanno generata, con buona pace dei cuori più romantici e di chi ci aveva davvero investito. E questo non per un piano premeditato, ma semplicemente per la natura stessa della relazione e delle ragioni per cui è stata cercata, anche a livello inconscio. Cosa che dovrebbe farti prestare attenzione alle relazioni che instaurate.

Come comportarsi

Allo stesso modo, poi, è bene non cercare una storia solo per colmare il desiderio di non stare da soli, poiché si rischia di cadere in relazioni non appaganti e di accontentarsi di ciò che si ha davanti unicamente come tappa buchi di una propria condizione di non serenità.

Cosa fare quindi? Semplicemente quello che, a prescindere dalla cuffing season, dovremmo imparare a fare tutti, stare bene con se stessi a prescindere da chi si ha o non si ha accanto. E lasciando che i sentimenti e l’attrazione facciano il loro corso in modo naturale quando vi capiterà di incontrare la persona giusta e che vorrete accanto in ogni stagione.