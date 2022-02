5 cose che ti stanno impedendo di avere una relazione piena e gratificante

D ai condizionamenti esterni di cui non sei consapevole all'errata convinzione che l'amore sia totale fusione. Ecco 5 cose da evitare se vuoi vivere una relazione davvero appagante

Ogni volta che ti innamori è sempre la stessa storia? Ai primi tempi tutto rose e fiori, poi puntualmente la relazione precipita? Secondo la terapeuta e autrice Lucy Fry, per cambiare rotta e trovare il vero appagamento devi innanzitutto distinguere i tuoi desideri da quelli altrui, imparando a riconoscere gli inevitabili condizionamenti esterni. Famiglia, amici, media, il mondo in cui vivi influenza infatti il tuo modo di relazionarti.

Scegliere in modo consapevole ciò che vuoi è fondamentale, addirittura rivoluzionario. Ma qual è il primo passo per riuscirci? Ce lo spiega un articolo pubblicato su Stylist, che prende spunto dal libro "Love and Choice" di Lucy Fry, elencando le principali 5 cose che ti impediscono di avere una relazione piena e gratificante. Il tuo compito è riconoscerle e andare oltre.

I condizionamenti esterni

Spesso non ci facciamo caso ma il nostro modo di vivere le relazioni è inevitabilmente condizionato dall'ambiente circostante. Non solo dalla famiglia di origine, ma anche dagli amici, dai media, e più in generale dal contesto sociale, culturale, religioso di cui facciamo parte. Prenderne consapevolezza è il primo passo per fare scelte che rispecchino maggiormente il nostro autentico sentire. Non che i condizionamenti smettano di influenzarci, in parte è inevitabile, ma possiamo imparare a distinguere ciò che desideriamo realmente da quello che il contesto tende a "imporci".

Per riuscirci, poniti alcune domande e rispondi istintivamente, basandoti suoi tuoi desideri autentici. Per esempio, prova a domandarti se, secondo il tuo punto di vista, la convivenza è davvero indispensabile per una coppia duratura. Oppure se è vero che un tradimento implica automaticamente la fine di una relazione. Dopodiché chiediti il "perché" di ogni risposta. Questo semplice esercizio ti aiuta ad ampliare le prospettive e a identificare i tuoi reali desideri, a prescindere dal contesto.

Confondere l'intimità con la fusione

Trascorrere tutto il tempo insieme al partner è davvero sano? Che senso ha rinunciare ai propri spazi, ai propri interessi, alla propria vita in nome di un'altra persona? Certo, ci hanno abituate a pensare che per il vero amore si può tutto, e il mito delle anime gemelle o dell'altra metà non fanno che complicare le cose.

Ma se l'amore è unione, sicuramente non è fusione. Non ci serve un partner per essere complete, anzi più ci sentiamo "incomplete", più rischiamo di vivere le relazioni sentimentali in modo poco appagante.

Evitare i conflitti

Non litighi mai con il tuo compagno? Potrebbe non essere un buon segno. I conflitti e le incomprensioni sono inevitabili in una relazione ed è meglio affrontarli anziché deviarli per timore delle conseguenze, fingendo che tutto vada bene. Rischi altrimenti di accumulare risentimento a tutto svantaggio del rapporto. Quindi, se non vai d'amore e d'accordo con il tuo partner, ora sai che non è necessariamente un problema.

Certo, c'è modo e modo di litigare e farlo nel modo giusto, evitando colpi bassi, è sicuramente più costruttivo e sostanzialmente più utile per entrambi. Altrettanto importante è il momento post-conflitto, quello della riunione, grazie al quale la relazione torna in carreggiata, talvolta più solida che prima.

Comunicare in modo poco chiaro e poco costruttivo

Si parla spesso dell'importanza della comunicazione nella coppia, non altrettanto del "come" comunicare. Farlo in modo costruttivo e diretto facilita decisamente le cose rispetto a una comunicazione abbondante, ma distruttiva e poco chiara. Vale anche, e soprattutto, per quanto riguarda le emozioni. Inutile trattenere l'affetto per paura, essere troppo pignole o addirittura nasconderle totalmente per non apparire vulnerabili.

Meglio essere dirette ed esprimere i propri desideri senza girarci troppo intorno. Per quanto riguarda i litigi, attenzione a non ferire l'altro sminuendolo e giocando sui punti deboli. I colpi bassi non fanno bene alla coppia. Ma quindi in cosa consiste la comunicazione costruttiva? Richiede che tu sia te stessa, che tu esprima le emozioni in modo sincero, che tu sia disposta ad ascoltare e a dire la verità, mostrando anche la tua vulnerabilità.

Avere problemi di attaccamento irrisolti

La nostra storia personale influenza inevitabilmente il modo in cui ci relazioniamo ai partner da adulte. Prenderne consapevolezza è importante per evitare, qualora i modelli di attaccamento ereditati in famiglia siano disfunzionali, di ripeterli. I modelli di attaccamento, infatti, condizionano il nostro modo di affrontare la relazione, dai conflitti alle emozioni fino alla separazione. Finché non conosciamo questi modelli, e continuiamo a seguirli inconsciamente, gli stessi problemi e le stesse dinamiche si ripresentano puntualmente.

Ecco perché è così importante intraprendere un percorso di conoscenza di te stessa, possibilmente supportata da un terapeuta qualificato. Potresti comprendere in che modo tendi a vivere i rapporti di coppia, come ti proteggi dal dolore, perché finisci sempre con la persona sbagliata, cosa ti impedisce di modificare dinamiche che ti stanno strette ma di cui non riesci a liberarti. Non è semplice, ci vogliono tempo, pazienza, volontà, ma percorsi simili possono davvero fare la differenza, aiutandoti a vivere l'amore in modo finalmente pieno e gratificante.