B asta scuse: è arrivato il momento di abbattere i tabù e vivere finalmente una vita sessuale sana, ma soprattutto felice

Tabù, cattiva informazione e blocchi: avere una vita sessuale sana e felice non è così facile come si può pensare. Eppure basterebbe poco per vivere in modo diverso – più divertente e positivo – un aspetto fondamentale della nostra esistenza.

Ma c’è una buona notizia: esistono alcune pratiche e consigli che possono aiutarti migliorare la tua vita sessuale, consentendoti di sperimentare il piacere, da sola o in coppia, in completa libertà e in modo del tutto sano.

Non dimenticare i preliminari

Sesso senza preliminari? No, grazie! Il petting è fondamentale per scaldare l’atmosfera e per rendere più roventi i tuoi incontri sotto le lenzuola. Metti da parte paure e paranoie per scoprire un mondo fatto di piacere. Prima di arrivare al sesso vero e proprio infatti ci sono tanti step che tu e il tuo partner potete affrontare. Parti alla scoperta delle zone erogene, sia tue che dell’altra persona, per risvegliare i sensi e sperimentare un tipo di piacere nuovo. Ma la lista dei preliminari è piuttosto lunga. Lanciati nell’esplorazione del sesso orale, partendo dalla fellatio per passare al cunnilingus, sino al 69, soprannominata – non a caso – la “magic position”.

Fai capire cosa ti piace

La prima regola per una vita sessualmente sana e felice? Comunicare! Impara a comunicare al tuo partner cosa desideri e cosa ti piace. Per farlo non serve mettersi a tavolino o dirlo esplicitamente, a parlare per te potrà essere il tuo corpo. Comunica con movimenti, gemiti o mugolii per svelare quello che desideri e ciò che ti accende.

Usa la fantasia

L’affinità erotica con il partner si costruisce – anche – lavorando sulla fantasia. Liberarsi dai tabù è difficile, ma è necessario per vivere una vita sessuale che sia sana e felice. Quando si parla di sesso non ci sono limiti (ovviamente sempre con il consenso di entrambi). Dunque non avere paura a sperimentare qualcosa di nuovo. Sperimenta dei giochi di ruolo, prova i sex toys oppure vivi il brivido di fare l’amore all’aperto con il pericolo di essere scoperti.

Pratica l’autoerotismo

Da sempre considerato un tabù, l’autoerotismo femminile è in realtà la chiave per vivere una vita sessuale che sia appagante e sana. Non solo questa pratica aiuta ad alleviare lo stress, ma è anche il modo migliore per scoprire cosa ti piace. Solo esplorando il tuo corpo, le sue zone erogene e i giusti tasti da toccare, potrai vivere serenamente l’incontro con un partner.

Anche il cervello è un organo sessuale

Spesso ce ne dimentichiamo, ma quando si parla di sesso il cervello resta l’organo sessuale per eccellenza. Non lo diciamo solamente noi, ma numerose ricerche scientifiche sul tema. Creare un legame con il partner con cui si fa sesso è essenziale perché l’incontro sia appagante. La felicità sessuale, dunque, passa anche attraverso il rapporto che instauri con l’altra persona e non importa che sia il tuo fidanzato oppure una semplice avventura.

Non sottovalutare il bacio

Un bacio è il modo perfetto per creare intimità con l’altra persona ed è la tua arma segreta per stabilire una connessione: non dimenticarlo mai. Spesso tendiamo a sottovalutare il bacio e il suo potere, in realtà è essenziale per accendere la passione ed è uno dei preliminari migliori. Mordicchiamenti, baci leggeri oppure profondi: decidi tu cosa preferisci, poi lanciati, lasciandoti trascinare dalle emozioni che provi e dalla risposta del tuo partner.

Esci da sotto le lenzuola

Chi l’ha detto che per fare del buon sesso sia necessario restare sotto le lenzuola? A volte basta solo cambiare posto per regalarsi un incontro ad alto tasso erotico. Inizia a piccoli passi, magari sostituendo la camera da letto con il bagno oppure con il tavolo della cucina. Sperimenta e testa non solo il tuo piacere, ma anche l’intesa con il partner. Se hai voglia di qualcosa di particolare prova il sesso en plein air oppure un incontro piccante in macchina o nella toilet di un locale.

Prova i sex toys

Inserire i sex toys nella tua routine sessuale potrebbe essere la migliore decisione della tua vita. Il vibratore infatti non è solamente uno strumento di piacere, ma può diventare un modo per vivere nuove sensazioni e migliorare il tuo benessere psicofisico. Se lo usi da sola imparerai a conoscerti meglio, se invece lo inserisci in coppia l’intesa ne trarrà beneficio. I vantaggi sono davvero tanti. Quando sei con il partner un sex toys può aiutarti a favorire la lubrificazione vaginale e a raggiungere un orgasmo intenso, in più è un modo divertente e utile per allenare il tuo pavimento pelvico.

Usa il lubrificante

Così come accade per la masturbazione femminile, anche intorno al lubrificante ci sono ancora molti tabù. In realtà è uno strumento utilissimo per migliorare il sesso. Permette di ridurre al massimo l’attrito, compensa i problemi legati alla mancata lubrificazione naturale e porta nel rapporto nuove sensazioni piacevoli. In più libera la mente, permettendoti di concentrarti solamente su ciò che provi.