Cos’è e come influisce su di noi la repressione sessuale

C onseguenze che implicano corpo, mente e relazioni, cause tutte da scoprire: hai mai sentito parlare della repressione sessuale?

Frustrazione, ansia e persino rabbia: queste sono solo alcune delle conseguenze della repressione sessuale. Una situazione in cui si trovano molte persone e che genera una forte insoddisfazione, mettendo a rischio anche il rapporto di coppia. Dietro c’è l’impossibilità di vivere in modo libero, sereno e sincero la propria sessualità, negandosi – di fatto – anche la felicità. La buona notizia è che è possibile uscire da questo blocco, ma per farlo è importante individuare le cause e lavorare su sé stessi.

Cos’è la repressione sessuale

Parlare della repressione sessuale di certo non è semplice, soprattutto perché si tratta di un tema molto intimo e delicato che intacca una sfera personale e particolare nella vita di ognuno di noi. L’argomento dunque va affrontato con estrema attenzione, sia verso sé stessi che nei confronti degli altri. Ma cos’è la repressione sessuale? Si tratta di un blocco che ti impedisce di vivere pienamente la tua sessualità e di realizzarla come vorresti. Un problema che provoca frustrazione e ansia, ma soprattutto che può mettere a rischio la salute mentale della persona che ne soffre.

Senza contare le implicazioni che riguardano le relazioni sentimentali e l’equilibrio di coppia. Perché – non ci stancheremo mai di dirlo – la sfera sessuale rappresenta una fetta importante della nostra esistenza e va curata nel miglior modo possibile. Non riuscire ad esprimere appieno ciò che si vuole, non ottenere mai la giusta soddisfazione (sia mentale che fisica) rappresentano dei limiti che con il tempo possono creare moltissimi danni.

Le cause

Quali sono le cause della repressione sessuale? Dietro questa condizione possono nascondersi moltissime motivazioni. Alcune persone, ad esempio, hanno difficoltà nel vivere la propria sessualità in modo sereno perché in passato hanno vissuto in un ambiente familiare in cui non si poteva parlare di sesso apertamente. Sono così cresciute considerando il sesso un tabù e qualcosa di proibito e innominabile.

Per altre persone questo blocco è legato ad esperienze passate negative oppure a una mancanza di autostima. Spesso infatti dietro la repressione sessuale possono nascondersi l’idea di non essere desiderabili e un senso di inadeguatezza nei confronti del partner. Un disagio crescente che impedisce, purtroppo, di vivere il sesso come una fonte di gioia, identificandolo invece con sentimenti negativi di sfiducia, ansia e tensione.

Cosa fare

Dunque la domanda sorge spontanea: come contrastare la repressione sessuale e vivere una vita sessuale serena e sana. Per prima cosa è importante valutare le cause di questo blocco, individuandole infatti sarà più semplice trovare una soluzione. In alcuni casi sarebbe preferibile chiedere l’aiuto di uno specialista, rivolgendosi ad uno psicologo infatti si potrà iniziare un percorso e intraprendere la giusta strada per sciogliere nodi irrisolti e trovare le risposte che si cercano.

Sarebbe inoltre opportuno focalizzarsi sul dialogo con il partner per ritrovare un clima sereno all’interno della coppia e ritrovando un clima sereno, senza sentirsi per forza giudicato. L’intesa con il partner, d’altronde è un elemento essenziale – insieme al dialogo – per superare qualsiasi ostacolo e costruire una sessualità libera e felice.

Il vantaggio di essere sex positive

Liberarsi dalla repressione sessuale significa, anche, abbracciare una nuova visione del sesso ed essere sex positive. Un termine che viene utilizzato sempre di più per raccontare un atteggiamento aperto, positivo e privo di giudizi verso il sesso. Le persone sex positive hanno un approccio libero alla sessualità che non implica stravaganza (come molti pensano, anche se non ci sarebbe nulla di male), bensì libertà di parola, assenza di dogmi e l’idea che il sesso sia qualcosa di divertente, da vivere appieno.

La positività sessuale dunque sfugge ai giudizi morali, non demonizza gli impulsi e i desideri, ma punta a mantenere la mente aperta. Il concetto è che ognuno di noi può scegliere quando, con chi e come fare sesso senza che le proprie decisioni finiscano sotto la lente d’ingrandimento o vengano giudicate in alcun modo. In sostanza fra adulti consenzienti, quando si parla di sesso, tutto è concesso e dipende esclusivamente dai gusti. La sessualità infatti non è qualcosa di statico, ma si evolve su uno spettro ampio con tantissime sfumature.

Insomma, il messaggio è tanto semplice quanto potente: viva la libertà di scelta! Con lo scopo di rispettare le scelte personali e le decisioni sessuali che vengono prese fra adulti consenzienti. Anche quando non corrispondono a quello che ci piace o a ciò che faremmo noi. Un concetto, quello del sex positive, che ci insegna a vivere con la giusta leggerezza e con una buona dose di libertà, la sfera sessuale, lontano da tabù e imposizioni.