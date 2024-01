Cos’è e a cosa serve il sex coaching?

C os'è il sex coaching e perché è così importante per essere davvero liberi e appagati nella propria sfera intima e sessuale?

Qualcuno di voi ne avrà sicuramente sentito parlare, altri invece magari no. Ma il nome di questa disciplina è piuttosto eloquente e vi darà subito un’idea di ciò che fa e di quale ambito della vita quotidiana e relazionale interessa. Parliamo del sex coaching, ovvero, dell’allenamento al sesso e di cui, i sex coach, non sono altro che gli allenatori.

Una disciplina a tutti gli effetti, coordinata da un maestro che offre aiuto e supporto professionale nell’ambito nella sessualità, occupandosi di colmare e chiarire tutti quei dubbi che ognuno di noi può avere e rimasti senza risposta, risolvendo le proprie “lacune” nell’educazione sessuale e, di fatto, migliorando la nostra percezione del sesso. Ma vediamo meglio di cosa si tratta, cos’è il sex coaching e a cosa serve davvero.

Cos’è il sex coaching

Come detto, quindi, quando si parla di sex coaching ci si riferisce a una vera e propria disciplina che punta a risolvere e eventuali dubbi, problematiche ma anche ansie e blocchi legati alla sfera sessuale. Il tutto grazie all’aiuto del sex coach, la figura di riferimento che si occupa di questa materia.

Una “professione” che con molta probabilità a molti sarà apparsa per la prima volta guardando la serie Tv Sex Education e nella figura di Gillian Anderson, madre di Otis e sex coach. Di fatto una figura professionale per fare terapia sessuale e che si occupa, sia singolarmente che con incontri a due, di insegnare alle coppie come vivere e salvare la loro vita sessuale, sia personale che nella relazione, aiutando chi si approccia alla sex coaching a esprimersi in modo più libero e aperto, sia nei propri desideri e fantasie che nelle prestazioni vere e proprie.

Perché è importante

Una disciplina che ha una grande importanza per chiunque si trovi a vivere un disagio con il sesso e la sfera intima in generale e che punta, durante ogni sessione con il proprio sex coach, a parlare di sessualità, confrontandosi sui vari aspetti che la caratterizzano e su quelle tematiche relative alla propria intimità e alle sue sfaccettature, forse meno note e discusse ma che svolgono un ruolo chiave nella vita sessuale personale di ciascuno. Un modo delicato, intimo e riservato di prendere conoscenza di sé e della propria sessualità, trovando maggior benessere sia sessuale che a livello generale.

Ognuno di noi, infatti, a diversi livelli e in età e/o periodi diversi della vita, è soggetto a disagio o incomprensioni a livello sessuale e intimo. E scopo del/la sex coach è quello di ascoltare e accogliere chiunque si trovi in una situazione simile, senza giudizio alcuno ma fornendogli i giusti spunti ed elementi per superare tali blocchi e disagi e vivere più pienamente e consapevolmente la propria vita e sfera sessuale.

Di cosa si parla durante una seduta di sex coaching

Incontri in cui si tratta di tantissimi argomenti diversi, tanti quanti generano domande o dubbi, mostrando le relative risposte e aiutando chi ha chiesto aiuto a raggiungere le sue risposte fornendogli i giusti strumenti per arrivarci e per comprenderle. E di fatto aiutando le persone a integrare in ogni aspetto della vita la sessualità, vivendola in modo più pieno, completo e aumentando le proprie capacità.

Il tutto parlando di ogni sfaccettatura delle sessualità, da come rendere il piacere più prolungato, all’eiaculazione precoce, da eventuali fastidi o problemi fisici che si possono avvertire durante l’atto (sia da parte della donna che dell’uomo) a eventuali problemi di erezione o lubrificazione. Dalle modalità per eccitare se stessi e il partner al come disattivare quella sorta di interruttore mentale che previlegia la nostra parte razionale rispetto a quella istintuale, più libera e che ci permetterebbe di entrare maggiormente in relazione con il nostro corpo e i suoi desideri e bisogni.

Insomma, durante una seduta di sex coaching vengono messi sul piatto tutti i dubbi che avvolgono la sfera sessuale, i blocchi e le ansie spesso generate a livello educativo e fin dall’infanzia ma che non fanno altro che limitarci e impedirci di vivere il sesso più liberamente e in modo appagante. E in generale tutto ciò che si ritiene possa essere d’aiuto per garantirsi una sessualità più consapevole, leggera, libera e piena, sia a livello personale che di coppia.