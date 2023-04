S icura che la tua vita sessuale sia così perfetta come pensi? Sette fattori che la influenzano e che potrebbero cambiarla radicalmente

Una vita sessuale che sia appagante e felice è fondamentale, ma spesso ce ne dimentichiamo. Soprattutto quando entrano in gioco alcuni aspetti che potrebbero minarne la serenità. Che siano le tue paranoie per un corpo con cui hai perso la connessione profonda oppure i tabù che ti porti dietro da quando eri piccola: ti sveliamo cosa influisce sulla tua sessualità senza che te lo immagini (e come risolvere subito il problema).

Sei bloccata dai tabù

Inutile negarlo, intorno al sesso – soprattutto se declinato al femminile – ci sono tantissimi tabù. Dalla masturbazione al sesso anale, i cliché sono davvero tanti, così come i divieti imposti dalla società e da un’educazione votata a poca libertà. In realtà per vivere una vita sessuale piena e felice dovresti liberarti da certi schemi. Sotto le lenzuola infatti giusto o sbagliato non esistono, ci sono solo modi differenti e personali di vivere il piacere. Il segreto per vivere la sessualità al massimo senza dubbio quello di sperimentare e sperimentarsi, scoprendo tutte le sfumature del piacere.

Hai poca autostima

Spesso dietro a ciò che ci impedisce di vivere una vita sessuale piena c’è la paura di essere giudicati. Quante volte ti è capitato di non chiedere al tuo partner ciò che volevi per paura che interpretasse male? E quante volte ti sei negata qualcosa solo perché ti vergognavi o non avevi abbastanza coraggio? Il sesso è libertà e – no – nessuno punterà il dito contro di te sotto le lenzuola. Impara a prendere ciò che vuoi e a manifestare quello che ti fa stare bene. Per farlo al meglio accresci la tua autostima, prima di tutto fuori dal letto. Riscopri la vera te, dedicandoti del tempo per fare ciò che ti piace, impara a trascorrere del tempo da sola e a comprendere quanto tu sia preziosa e unica.

Ti dimentichi di comunicare

La comunicazione è tutto quando si parla di sesso. Molto spesso però quando facciamo l’amore ce ne dimentichiamo, finendo per dedicarci esclusivamente al nostro piacere oppure solo a quello dell’altro. Uno scambio invece è essenziale per dare alla tua vita sessuale la giusta maturità e felicità. Impara a parlare con l’altra persona, spiega al partner ciò che vuoi e ti fa stare bene. Da parte tua non temere di chiedere cosa preferisca e quali siano le sue fantasie. Comunicare è la chiave per regalarti un sesso favoloso, te lo assicuriamo! Hai paura di non farcela con le parole? Non temere, quando si è travolti dalla passione bastano sguardi o gemiti, e tutto sarà super naturale!

Hai un cattivo rapporto con il tuo corpo

Trovarsi nudi di fronte a un’altra persona a volte non è semplice, soprattutto se non hai un buon rapporto con il tuo corpo. In realtà spesso quelle che ci facciamo sono solo paranoie! Ogni corpo è bello a modo suo, ma soprattutto nel turbine della passione nessuno noterà quel minuscolo difetto che tu invece reputi così enorme e che ti fa vacillare! Prova a pensarci e a cambiare prospettiva per sperimentare posizioni e piacere in totale libertà.

Non pratichi autoerotismo

Fra i tabù più fastidiosi e difficili da estirpare c’è quello legato alla masturbazione femminile. Un’attività che tutte dovrebbero provare e che – sì – ha benefici psicofisici eccezionali. L’orgasmo in solitaria infatti è la chiave di volta per scoprire cosa ti piace e per esplorare il modo in cui il tuo corpo risponde al piacere. Che sia con le mani oppure con un sex toy impara a regalarti questo momento unico, libera da ogni pregiudizio.

Hai troppa fretta

Il sesso non deve essere un “compito” da portare a termine e a volte ci dimentichiamo che il suo fine ultimo non è l’orgasmo. Smettila di rincorrerlo a tutti i costi e non lasciarti travolgere dalla fretta. Non ci sono record da battere o un numero di posizioni da provare, ma solo tu e il tuo partner, pronti a darvi piacere. Perciò mettiti comoda e - come si dice – goditi il viaggio. Maggiore sarà il tuo relax, maggiore poi sarà la possibilità di provare un piacere totalizzante. Goditi al massimo ogni secondo senza continuare a chiederti se sia giusto terminare il rapporto oppure prolungarlo. Rilassati e lasciati andare, senza fretta o limiti.

Tralasci i preliminari

Il petting – o preliminari – è essenziale per rendere ogni incontro sessuale davvero unico. Proprio perché non dovresti avere fretta, prova a lasciare il giusto spazio a questa pratica. Che sia per poco tempo a disposizione o per la foga del momento, spesso ci dimentichiamo dell’enorme potere dei preliminari. Scaldano l’atmosfera, migliorano l’intesa fra i partner e ti aiutano a raggiungere l’acme in modo più intenso. Che sia grazie al sesso orale oppure a baci e carezze nelle zone erogene, prepararsi al sesso è sempre una buona idea e la chiave per migliorare la tua vita sessuale.