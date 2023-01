C i sono alcune cose che dovresti sapere assolutamente del tuo partner per poter costruire, un passo dopo l'altro, una relazione solida

Quando vivi una relazione nessuno ti fornisce un libretto d’istruzioni che ti spieghi come affrontarla nel modo giusto, e spesso è difficile rendersi conto anche di quali cose bisogna sapere del partner. Se da una parte spesso si vive l'illusione o la pretesa di voler sapere ogni cosa della persona che abbiamo a fianco, spesso l'impatto con la realtà ci porta a capire che non possiamo davvero penetrare ogni aspetto della vita dell'altro, e anzi - è anche sano che rimanga un qualche non detto.

Questo però non vuol dire che bisogna rinunciare a "conoscere" in modo profondo e intimo la persona che abbiamo vicino. Alcune cose sono davvero importanti da sapere se si vuole costruire una relazione sana, gratificante e duratura.

Andiamo a vedere alcune delle cose che è davvero importante conoscere del partner.

1. Il rapporto con i soldi

Le questioni finanziarie all’interno di una coppia devono essere sempre condivise e trasparenti. Fare chiarezza su questo aspetto dunque è essenziale. Cerca di capire cosa ne pensa il tuo partner e discutete sulla possibilità di creare un conto in comune oppure di avere due conti correnti separati. L’importante è che le situazioni finanziarie siano a entrambe chiare, solo in questo modo potrete agire insieme e in modo pratico. I problemi legati ai soldi sono fra le prime cause di litigio fra i partner per questo è importantissimo che tu sappia cosa ne pensa l’altro. Questo non significa essere venali, ma realisti e pratici!

2. Cosa ne pensa del tradimento

Ok, si tratta di un argomento delicato, ma è fondamentale che tu conosca i pensieri del partner su questo tema. Cosa significa per lui il tradimento? Un semplice scambio di messaggio, un flirt oppure una notte di sesso o un bacio. Le idee devono essere condivise e chiare riguardo questi argomenti perché in futuro poca chiarezza potrebbe provocare problemi.

3. Come affronta i problemi

Il modo in cui si affrontano i problemi all’interno di una coppia decreterà la forza della relazione. Il rischio, se non si gestiscono bene le discussioni, è quello di buttare via il legame al primo ostacolo. Assicurati che chi hai accanto sia capace di ascoltare, di reagire in modo positivo anche di fronte alle situazioni negative e di dialogare per giungere a un punto d’incontro. Solo in questo modo la relazione non solo crescerà, ma riuscirà a superare i momenti bui.

4. Che legame ha con i genitori

Il legame con la famiglia è importantissimo, non solo per quanto riguarda la formazione del carattere, ma anche perché i familiari faranno sempre parte della vita della persona che ami, influenzandola. Il segreto per la buona riuscita di un legame sta anche nella capacità di rapportarsi e comportarsi con la famiglia d’origine. Per questo sarebbe consigliabile parlarne all’interno della coppia senza liti, tensioni o giudizi. Semplicemente esponendo la propria posizione e cercando di trovare un punto d’incontro.

5. La visione del futuro

Se cerchi una storia d’amore che possa durare nel tempo è essenziale che tu e il tuo partner condividiate la stessa visione della vita e del futuro. Vuole dei figli? Cosa sogna per gli anni a venire? Come gli piacerebbe impostare il rapporto? Si tratta di domande che possono sembrare banali, ma che sono da porre per comprendere se state guardando nella stessa direzione. Se i vostri desideri e convinzioni non coincidono infatti con il tempo tutto ciò potrebbe dividervi e allontanarvi.

6. Le paure riguardo la relazione

Mostrarsi vulnerabili non è mai semplice, ma dovresti conoscere le paure del tuo partner rispetto alla relazione per costruire con lui un legame di fiducia e comprendere anche alcuni suoi comportamenti. C’è chi teme l’abbandono e chi il tradimento, chi invece fa fatica a parlare dei propri sentimenti. Conoscere questo aspetto ti permetterà di andare incontro ai bisogni di chi hai accanto e di creare un rapporto di fiducia. Il dialogo, ancora una volta, rappresenta un aspetto chiave per far funzionare davvero una relazione.

Così capisci se il vostro è vero amore

Quello che stai vivendo è vero amore oppure no? Gli elementi che rendono una storia d’amore forte e solida sono tre. Prima di tutto la passione e l’attrazione sessuale: la chimica è essenziale. Innesca l’affinità, ma sola non basta.

C’è poi l’intimità che crea un legame e una connessione, portando a una condivisione. Infine la formula magica è completata dall’impegno, ossia dalla volontà di provare a superare tutte le incomprensioni e credere nell’altro per superare le barriere emotive e i problemi. Riconoscere la relazione giusta dunque non è semplice, ma ci sono alcuni piccoli segnali che possono indicarti che sei sulla strada giusta.

Sei felice – Solo quando ti guarda ti senti meglio e lo stesso vale per lui. In sostanza vi fate felici a vicenda, semplicemente con la vostra presenza;

Non ti arrabbi – O almeno, non lo fai a lungo. Certo, a volte ti fa arrabbiare, ma dopo le litigate non riesci a stare in silenzio a lungo;

Fate dei sacrifici – Provate benessere solo rendendo felice l’altro, non lo fate per compiacere il partner, ma solo per farlo stare bene;

Siete una bella squadra – Progettate insieme il futuro e siete complici in ogni cosa, guardando avanti insieme;

Siete a vostro agio – Quello che dicono oppure pensano gli altri non importa, vi sentite perfettamente a vostro agio, senza paura o pregiudizi.