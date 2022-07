S essualità e orientamenti. Ecco cosa significa essere Neptunic e chi può definirsi tale

C’è una “nuova” bandiera” che sventola libera nel grande cielo della sfera della sessualità. Ed è la bandiera super colorata dei Neptunic. Ovvero di tutti coloro che sono attratti sia da chi rientra nel genere femminile sia da chi è non binario. E che, quindi, non si riconosce o non si identifica soltanto in uno dei due poli maschile e femminile.

I Neptunic sono persone che, di fatto, provano un’attrazione fisica, sessuale ed emotiva per tutti gli individui, tranne che per gli uomini e/o i non binari maschili.

Chi è Neptunic e chi no

Un termine nuovo, nato su internet per opera di un utente e accolto dalla comunità LGBTQ+ e da tutti coloro che vi si riconoscono (e non solo). Donando maggior sicurezza e una nuova identità alla propria sessualità, senza doverla necessariamente “incasellare” o nominare con i termini già ampiamente in uso e più comuni. Ma non sufficientemente esaustivi.

Ma vediamo meglio cosa si intende esattamente con il termine Neptunic.

Se si prova attrazione per le donne, per il genere femminile tutto, anche per coloro che si identificano come non binarie, si rientra nell'insieme delle persone Neptunic o Nomascsexual. Un orientamento che caratterizza coloro (solitamente persone non binarie) che provano attrazione verso persone di sesso femminile, individui neutri non binari e persone non binarie femminili.

Sono quindi esclusi dal proprio interesse gli uomini o le persone non binarie maschili. Che allo stesso modo vengono racchiuse nell’orientamento Uranic.

La storia della parola "neptunic"

Neptunic è un’etichetta piuttosto nuova ma che è stata adottata già da tantissime persone che vi si sono trovate e che hanno visto nel termine Neptunic la corretta rappresentazione del proprio essere. Si tratta di un nome nato su internet nel Giugno del 2021 e coniato da un utente (socialjusticeichigo) del sito web Tumblr, che l’ha subito condiviso rendendolo visibile e utilizzabile da chiunque vi si senta rappresentato in modo migliore rispetto ai termini già in uso dalla comunità LGBTQ+. E che amplia ancora di più la possibilità di chiunque di potersi identificare e trovare spazio nell’infinto e ancora da scoprire mondo della sessualità e non solo.

Anche le persone neptunic hanno i loro pronomi, che sono quelli neutri, quindi l'inglese They-Them (letteralmente loro). E che sottolinea ancora di più l’importanza di non attribuire un pronome dato per scontato in base al sesso della persona con cui si sta parlando. Ma che impone, giustamente, un’attenzione maggiore e un adeguamento del proprio modo di comunicare.

La bandiera Neptunic

Il termine neptunic viene usato maggiormente dalle persone non binarie, ma può essere reso proprio da chiunque, sia da solo (purché rispecchi la descrizione fatta) sia in combinazione con altre tipologie di orientamento. Abbracciando, di fatto, molte più persone di quanto si possa pensare e che si sentono rappresentate da questo nome e da tutti suoi colori.

Perché si, anche chi è Neptunic ha la sua bandiera. E non parliamo di una sola.

Nella sua versione più popolare, infatti, la bandiera Neptunic è composta da sei strisce colorate dal turchese al lilla. Ma di questa ne esiste anche una versione alternativa, con colori che vanno dal rosa al giallo e che rappresentano lo spettro di attrazione delle donne verso le persone non binarie.

Una bandiera e un termine che quindi, mettono in luce un “nuovo” ma sempre esistito orientamento sessuale, accolto e usato in particolar modo dalle persone gender fluid e da chiunque abbia la necessità di descrivere la propria attrazione senza fare affidamento sul binario di genere.

Ampliando e dando maggior concretezza alla propria e lecita libertà sessuale. E arricchendo ancora di più la bellissima diversità che caratterizza ognuno di noi e che riempie di nuovi colori lo splendido arcobaleno che rappresenta e unisce ogni essere umano.