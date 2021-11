Suscitare curiosità e attenzione via chat può essere piuttosto difficile, ma non impossibile. Le parole a volte rimangono incastrate nella mente di chi legge più di quanto si pensi...

Come chattare sulle dating app e non solo

Premesso che l'arte del corteggiamento può assumere molteplici forme e che, per fare di tutta l'erba un fascio, è più apprezzata dalle ragazze che dai ragazzi, è invece piuttosto noto che negli ultimi anni questa cosa del cercarsi e stuzzicarsi sia invece da attribuire ad entrambi i sessi.

Parliamoci chiaro: imparare a chattare è diventata ormai una skill fondamentale per dare una svolta alla propria vita sentimentale o sessuale. Non solo su Tinder e altre app di dating, ma anche su Facebook e altri social network. In questo articolo ti diamo tutte le dritte per imparare a chattare in modo efficace e arrivare dove vuoi.

Le basi: come iniziare a chattare

È il momento di agire, e si comincia a fare sul serio quando si smette di aspettare il principe azzurro (ps. tanto non lo troverai di certo su Tinder) e iniziare a costruirsi un bell'archivio di frasi con cui conquistare l'attenzione di chi sta leggendo.

Ora, senza annoiare l'umanità con un'altra lista de "le cose da non dire e non fare", ti proponiamo una carrellata di frasi belle e idee originali da scrivere se vuoi fare colpo sull'interessato. Abbiamo escluso tutte quelle ancore di abbordaggio alla Fabio Volo (storciamo il naso noi, figuriamoci i maschietti) e ci siamo concentrati su quello che davvero importa: ciò che i ragazzi vogliono sentirsi dire.

Cosa scrivere per rompere il ghiaccio

Abbiamo ormai appurato che fare il primo passo è possibile, e anzi auspicabile. Ma anche quando la volontaà c'è spesso non sai che scrivere per rompere il ghiaccio? Rimarrai sorpresa da quanto anche la banalità possa essere efficace, l'importante è aprire un canale di comunicazione.

Proponiamo qualche spunto per entrare nella conversazione a gamba tesa ma senza apparire precipitose: si all'intraprendenza, ma non c'è bisogno di scadere nell'adulazione per compiacere l'altro. Mostrarsi alla mano è sicuramente un ottimo inizio, ti pone sotto una luce a metà fra la milady e la conquistadora.

1. Quanto disti da me?

Questa domanda può apparire basilare e scontata, ma ricorda: è il modo in cui dici le cose che le rende accattivanti. Qui non si tratta di chiedere "di dove sei" o "dove sei cresciuto" ma di sottointendere già dai primi messaggi che la sua locazione ti interessa e al tempo stesso permette a lui di domandarti la stessa cosa, visto che probabilmente ancora non glielo hai detto, ovviamente in vista di un incontro.

2. Non è molto che uso questa app...tu si?

Ecco come domandare (facendoci molti giri intorno) che diavolo sta facendo su quella chat. Certo, lo sappiamo tutti che cosa stiamo cercando quando ci iscriviamo a un sito di incontri, ma chiederlo così esplicitamente ti fa apparire subito come una che è già arrivata alle sue conclusioni. Sempre fingere innocenza.

3. Cosa ne pensi di...?

Qui hai davvero carta bianca. Se le ragazze amano parlare si sé, i ragazzi lo mega-amano. Invece che chiedergli se ha qualche hobby o passione, lanciati in considerazioni e aneddoti che vi portino subito nel vivo di un discorso. "Cosa ne pensi...ti piace...quale preferisci...?", basta niente per aprire le porte del dialogo.

Cosa scrivere per incuriosire l'altro

Partiamo dal presupposto che la conversazione vada avanti da qualche messaggio e ora stia scemando a causa di poca iniziativa da parte sua. Più frustrante di un uomo che non fa domande c'è solo un uomo che risponde a monosillabi. Ecco cosa dire per scatenare la sua curiosità.

4. È tanto che non mi concedo una serata tutta per me

Una frase del genere dovrebbe accendere l'interesse di scoprire che cosa fai quando sei sola. Potresti contornare con "ci vorrebbe un bel massaggio al collo" o "mi vorrei sdraiare sul divano se non ci fosse tutto questo freddo"...e gliele stai servendo su un piatto d'argento quindi, se anche questo non dà i suoi frutti, cambia fruttivendolo.

5. L'altro giorno ho fatto una figuraccia...

Piuttosto inventatela. I ragazzi amano l'autoironia e se hai un po' di sale in zucca saprai come usarla. Raccontare un episodio divertente ti farà scendere da quel "piedistallo" dove le tante (autoproclamatesi) reginette dei siti d'incontri si crogiolano nella proprio esclusività. Essere genuina è sicuramente la chiave vincente per conquistare la sua attenzione!

6. Questa è la prima conversazione interessante che ho qui sopra

Allora, non stiamo dicendo che mentire sia l'input per una relazione sana, ma indorare la pillola (senza esagerare) è davvero un buon escamotage per mantenere viva la curiosità. E poi, se ti stai impegnando così tanto per portare avanti la conversazione, questo santo ragazzo deve pur aver detto qualcosa di interessante! Ricorda: fai leva sulla sua intellettualità

Cosa scrivere per conquistarlo

La formula per farlo innamorare non esiste, specie se devi ancora incontrarlo. Esistono però le frasi giuste che gli faranno battere il cuore e lo convinceranno che valga la pena conoscerti.

7. Pensavo di usare questa chat quando mi annoiavo, e invece ho scoperto di annoiarmi quando non ti scrivo

Serve aggiungere altro? Crediamo di no.

8. Non invio foto sexy perchè io sono sexy dal vivo

Premesso che non dovresti mai far girare online tue fotografie compromettenti (mai significa MAI), è piuttosto noto che invece i ragazzi le apprezzano e non vedono l'ora di guardare le tue forme da dietro uno schermo. Non siamo qui per fare la morale a nessuno perchè è un gioco nel quale siamo cascati tutti (lanci la prima pietra chi è senza peccato), ma se è ai fatti che vuoi arrivare, è dai fatti che devi passare. Quindi meno foto e più incontri in carne e ossa.

9. Quando messaggio con te sorrido da sola come una scema

Senza cadere troppo nello sdolcinato (pessimo, pessimo errore), di solito crea piacere immaginare la faccia sorridente dell'altro mentre legge il nostro messaggio. Nei ragazzi questa sensazione è esasperata da un amore incondizionato che hanno per loro stessi e per il loro potere su di noi: che fai, disilludi la sua virilità o stai al gioco e fingi di essere completamente persa per lui?

10. Avrei proprio avuto bisogno di te, in quel momento

Fallo sentire importante. Fallo sentire indispensabile anche se non vi siete mai visti. Dagli la certezza che, nella tua quotidianità, lo pensi. Soprattutto, rendilo partecipe di quello che ti accade e spiegagli le varie situazioni della tua vita facendo sempre riferimento a come e quanto potrebbero essere migliori se ci fosse lui ad abbracciarti. Non esagerare, ma fallo sentire "maschio".