Le cose che è meglio non fare sui social network se sei alla ricerca dell’anima gemella

S tai cercando l'amore e temi che la gestione dei tuoi profili sui social possa giocare a tuo sfavore? È un rischio concreto che devi evitare di correre. Qui troverai una serie di consigli e suggerimenti che ti aiuteranno a limitare l'autosabotaggio

Sei alla ricerca dell'amore? Non esiste una vera e propria netiquette da tenere sui social ma devi prestare particolare attenzione alle piccole questioni quotidiane che a te sembrano del tutto "normali" e che invece potrebbero farti apparire nel modo sbagliato. In questo articolo troverai alcuni consigli sulle cose da non fare sui social network se cerchi l'anima gemella.

Ti anticipiamo che l'unica regola da rispettare è: essere sui social come sei davvero nella vita quotidiana. Non devi sforzarti di vestire panni che non ti appartengono ma provare a camuffare qualche difetto è lecito. Mostrati per quel che sei realmente e non temere il giudizio degli altri, ma prova ad evitare di essere fraintesa.

Ricorda che stai digitando da dietro un dispositivo e alcune cose dette e fatte con le migliori intenzioni potrebbero non essere percepite come tali.

Non farti vedere disperata

Sei alla ricerca dell'amore e non riesci a smettere di pensarci, magari sei sul punto di convincerti che nessuno ti amerà mai. Parlarne con le amiche al bar è un'esigenza naturale che nasce dalla volontà di condivisione. Sentiti libera di discuterne con le persone di cui ti fidi di più e non lesinare riflessioni sui social, se ti fa stare meglio. Evita, però, di apparire disperata.

La prima delle cose da non fare sui social network se cerchi l'anima gemella è far vedere che la stai cercando disperatamente. È vero: è il tuo primo pensiero al mattino, appena sveglia, e l'ultimo prima di andare a dormire ma devi liberarti da questa ossessione, o quantomeno non farlo vedere sui social.

Il primo consiglio, quindi, è quello di provare a limitare lamentele e sfoghi e di non farti vedere alla disperata ricerca dell'amore. Non servirà ad avvicinare le persone giuste.

Non essere invidiosa

Ammettilo: almeno una volta nella vita lo hai fatto anche tu. Vedendo le foto della nuova coppia appena formata o gli scatti della tua amica con il nuovo fidanzato, hai sicuramente pensato: "Ma come fa questa/questo a trovare sempre l'amore?"

Hai iniziato quindi ad invidiarlo/a e a commentare, tra te e te, l'aspetto fisico di lui o di lei, concentrandoti sui loro difetti. Fino a quando è una riflessione silenziosa, conceditelo, ma impedisci a te stessa di scrivere commenti pubblici sui social network.

Che sia sul tuo profilo, come stato, o direttamente sotto le foto dei tuoi amici, fatti un favore: non farlo. Non essere invidiosa delle gioie altrui e, soprattutto, non sminuire la nuova coppia solo perché tu sei ancora single.

Non essere polemica

Questa è una di quelle cose da non fare sui social network in qualunque caso. Si tratta di una regola generale, universalmente valida: non essere troppo polemica, non polemizzare su ogni cosa.

I social network nascono per condividere esperienze e pensieri ed è giusto, quindi, esprimere le proprie opinioni ma c'è una differenza sostanziale tra la polemica a tutti i costi e l'intenzione di partecipare ad una conversazione o generarla.

Che sia all'interno del tuo profilo, su pagine pubbliche o sui profili dei tuoi amici, ricorda che esprimere la propria opinione con educazione e gentilezza è lecito, rispondere in modo polemico un po' meno.

Rilassati: i social sono un luogo virtuale nato con spirito di condivisione e per scambi di opinione proficui e sereni. Non scadere in sterili polemiche.

Non lanciare "frecciatine"

Trascorrere del tempo sui social deve renderti più serena, non più stressata. Le ore trascorse a scorrere la bacheca e a prendere parte ai confronti più vari devono rappresentare un momento di svago per te e per le persone che ti seguono. Assolutamente fuori luogo la "frecciatina" sterile adolescenziale.

Se hai qualcosa da dire a qualcuno, fallo in privato, a maggior ragione se si tratta di persone che conosci anche nella vita reale.

Non esiste cosa peggiore dell'aprire Facebook, Twitter o Instagram e del trovarsi dinanzi a frecciatine ingiustificate da scuole medie e superiori. Le frecciatine le riconosci perché si pongono come riflessioni sotto mentite spoglie in cui non si capisce né il soggetto né tantomeno l'accaduto.

Di solito provengono da persone che vogliono lamentarsi di determinati atteggiamenti o avvenimenti senza spiegare le proprie motivazioni in modo civile, per il semplice gusto di mettere zizzania tra due o più persone.

La frecciatina sterile è tra le cose da non fare sui social network se cerchi l'anima gemella e anche questa potrebbe farti apparire particolarmente polemica.

Non commiserarti

Ok, lo abbiamo capito che sei alla disperata ricerca dell'amore ma contemplare tutti i giorni le tue sfortune non ti aiuterà a trovare l'anima gemella.

Non piangerti addosso e non elencare tutti i motivi per i quali ti senti sfortunata nella vita né tutte le volte che hai dovuto affrontare terribili battaglie senza l'aiuto di nessuno. Sei una persona splendida e l'amore è probabilmente dietro l'angolo.

Tra le cose da non fare sui social network se cerchi l'anima gemella, dunque, inserisci questa: non piangerti addosso. Guarda al futuro con ottimismo!