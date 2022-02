C oncentrarsi sulle proprie esigenze, imparare a perdonare, focalizzarsi sul presente. Ecco alcuni preziosi insegnamenti da poter trarre dalla fine di una relazione di coppia

Tristezza, senso di disorientamento, paura, spaesamento sono tutte caratteristiche comuni a molte persone che affrontano la fine di una relazione. Sentirsi smarriti è assolutamente normale, perché superare la fine di una relazione non è mai facile, ed è per lo stesso motivo che capire come lasciare qualcuno è doloroso anche se siamo consapevoli che l'amore è finito. Ma oltre a queste sensazioni tipiche ci sono anche una serie di insegnamenti che possiamo trarre da una relazione ormai giunta al capolinea.

Siamo state noi a lasciare? Siamo state lasciate? In qualunque caso e di chiunque sia stata l’iniziativa, ecco alcuni importanti insegnamenti che possiamo trarre dalla fine di una relazione.

1. Disinnamorati dell’idea dell’amore

Lo sappiamo, può sembrare una frase cinica, ma spesso più che del partner che abbiamo accanto, ci innamoriamo dell’idea dell’amore. Idealizziamo la concezione romantica della coppia che affronta il mondo mano nella mano, scontrandosi contro tutti e tutto in nome di un’ideale d’amore che spesso, appunto, è solo un’ideale.

Libri e film ci mettono di fronte alla narrazione di un amore da fiaba, di coppie invincibili, proponendo uno stereotipo che con la realtà ha poco a che fare. Innamorarsi dell’idea dell’amore ci impedisce infatti di cogliere le reali sfumature di chi abbiamo scelto di avere accanto, ci impedisce di capire quali siano realmente i nostri bisogni e le nostre necessità spingendoci verso un’ideale di partner che ha poco a che vedere con ciò che realmente desideriamo e con ciò che realmente potremmo amare.

2. Impara a perdonare e a perdonarti

La fine di una relazione spesso porta a incolpare il partner o peggio, se stessi, di una serie di mancanze e comportamenti errati verificatisi all’interno della coppia. Questo è sbagliato. Col tempo si cresce, si matura, ci si rende conto che per la persona che abbiamo accanto non proviamo più lo stesso sentimento di un tempo o viceversa, in questi e in altri casi è normale in un primo momento cercare delle colpe.

Ma dare o darsi colpe non porta a nulla, si crea un circolo vizioso fatto di recriminazioni, accuse, giudizi che fanno soltanto del male ad entrambi i partner, quindi impariamo a perdonare. Perdonare, così come perdonarsi, apporterà grandi benefici ad entrambi. E non dimentichiamolo mai: il perdono è forza!

3. Concentrati sulle tue esigenze

Spesso investiamo tante energie nelle relazioni con i nostri partner e in generale con chi ci è vicino, mettendo in secondo piano la nostra persona. A lungo andare tutto questo condizionerà anche le nostre relazioni di coppia. Non conoscendo ciò che vogliamo e desideriamo davvero, inizieremo infatti una serie di relazioni che poco o nulla avranno a che fare con ciò di cui abbiamo davvero bisogno.

Quindi approfittiamo della fine della nostra ultima storia d’amore per capire cosa vogliamo davvero, focalizziamoci su noi stesse, concentriamoci sulle nostre esigenze e avviamo una nuova futura relazione di coppia sapendo davvero cosa vogliamo e cosa può renderci felici.

4. Non perdere la tua autostima

La fine di una relazione non è un fallimento personale. Dovremmo ripeterlo quasi come un mantra. Decidere di chiudere una storia, non vuole dire fallire, vuol dire avere il coraggio di compiere una scelta che seppur dolorosa è ormai diventata inevitabile. Impariamo dunque ad avere fiducia nelle nostre scelte, perché come ha asserito Ralph Waldo Emerson:

La fiducia in se stessi è il primo segreto del successo.

5. La guarigione non ha tempi prestabiliti

Non dimentichiamolo mai, il processo di guarigione non è lineare, non segue schemi precisi e non ha tempi prestabiliti. La fine di una relazione è un piccolo lutto personale e come tale, inevitabilmente, porta con sé momenti bui, rabbia, periodi di sofferenza, di rimpianti e recriminazioni. Tutto questo fa parte del gioco e non dobbiamo pensare che gli up&down tipici di una storia ormai conclusa siano eccessivi e debbano cessare dopo un determinato periodo di tempo.

Ognuno rielabora i propri sentimenti e il proprio vissuto a modo proprio, non esiste una formula magica nel processo di guarigione, prendiamoci il nostro tempo e affrontiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per rinascere più forti e consapevoli di prima.

6. Abbi cura di te

Quanto sembra scontato prendersi cura di se stesse? Eppure non lo facciamo mai abbastanza, spesso, purtroppo, soprattutto all’interno di una relazione di coppia. Ebbene, la fine di una storia d’amore può insegnarci tanto in questo senso.

Ricordarci di non sottovalutare mai chi siamo, cosa vogliamo e in che direzione vogliamo andare. Avere cura di noi e delle nostre necessità è uno degli insegnamenti più importanti che si possono trarre da una storia ormai giunta al capolinea.

7. Concentrati sul presente

Un capitolo della nostra vita si è appena concluso, i mille progetti di coppia si sono sciolti come neve al sole e noi abbiamo la sensazione di essere immobili nel presente, senza certezze sul futuro. Bene, è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Viviamo qui e ora e lo dimentichiamo frequentemente. La nostra vita è oggi.

Ci sono due giorni all'anno in cui non si può fare niente. Uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani, perciò, oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. Dalai Lama

Una relazione si è conclusa, ma un'altra, quella con noi stesse, può cogliere gli insegnamenti che ne ha tratto, rafforzandosi e valorizzandosi, perché solo amando in primis noi stesse e vivendo saldamente ancorate al presente, saremo in grado di tornare ad amare anche all'interno una relazione di coppia.