È il sorriso? Oppure le gambe? Te lo sarai chiesta tante volte. Te lo sveliamo noi

Le leggi del desiderio e dell'attrazione sono materia complessa e non seguono solo codici estetici, e tantomeno gli standard di bellezza del momento. Ogni persona, nella sua individualità, incarna una fantasia erotica diversa a secondo di chi la osserva, e questo vale per tutte le persone di qualsiasi orientamento sessuale.

Quando si parla di desiderio occorre essere capaci di scovare quel particolare che, nella vita così come nel sesso, attrae e consolida una relazione. Pensa che, a volte, si tratta solo di una questione di odore!

Diverse ricerche scientifiche, infatti, hanno dimostrato come basti un profumo per far scattare l'attrazione, alla faccia dei vari stereotipi, ormai sorpassati, che vedono protagonisti un seno prosperoso, cosce lunghe e snelle, sederi che sfidano la gravità, e via dicendo.

Cosa gli uomini trovano davvero attraente

Di seguito abbiamo indagato quali sono le cose che mediamente vengono trovate più attraenti: non si tratta solo di singole parti del corpo.

Il seno: resta tra le prime caratteristiche che gli uomini ammettono di guardare in una donna. Ma a differenza di quanto si crede non è solo l'abbondanza che attrae. Infatti, viene apprezzato nelle sue diverse misure a seconda delle caratteristiche dell'uomo che ci si trova di fronte. Come evidenziato da alcune ricerche scientifiche, per esempio, il seno piccolo è preferito dagli uomini gelosi e da coloro che non stanno ancora valutando un progetto di genitorialità, mentre i bisognosi di amore e protezione propendono per un seno più prosperoso.

L'autonomia: gli uomini cercano sempre di più donne sicure di sé, che siano indipendenti sia economicamente sia emotivamente.

Gli occhi: ciglia lunghe e occhi profondi sono in grado di sedurre qualsiasi uomo. Ma attenzione, perché, al contrario di ciò che si può credere, gli uomini non amano un trucco eccessivo, ma preferiscono un make up nude dall'effetto acqua e sapone.

Le cosce: si tratta di un altro particolare essenziale per i maschi. Ma l'importante è che siano lisce e morbide perché, in quanto a cuscinetti e cellulite, devi sapere che gli uomini non vedono tutti i difetti che invece noi cerchiamo di combattere a suon di creme, gel e massaggi.

Lo stile: il modo di camminare, di muoversi, di vestirsi, sono elementi che catturano l'attenzione che affascinano anche al primo sguardo. Non è neanche questione di "eleganza", ma soprattutto di personalità: sentirsi bene nei propri panni (qualsiasi essi siano) non solo ci fa stare bene, ma ci rende più attraenti.

Il profumo: l’attrazione passa anche dall’odore. Ecco perché gli uomini sono attratti dalla fragranza che indossiamo noi donne. E siamo libere di cambiarla anche ogni giorno: c'è infatti chi le apprezza agrumate, chi invece legnose, qualcuno muschiate e altri invece fiorite.

Il sorriso: questo vale un po' per tutti. Un sorriso allegro e sincero regala sempre sensazioni positive. Non è solo un segno di sensualità ma anche di apertura verso l'altro e disponibilità al dialogo. E poco importa che il sorriso non sia perfetto: la gioia e la simpatia vengono prima di tutto!

Mani e piedi: a quanto pare, fra le prime cose che la maggioranza degli uomini nota in una donna sono le mani (uno dei primi biglietti da visita) e i piedi.

Il sedere: il lato B è sempre molto apprezzato, inutile illudersi del contrario: come per il seno, c'è chi lo preferisce piccolo e a mandolino e chi invece è attratto da forme burrose e invitanti. I gusti sono incredibilmente soggettivi.

La pancia: è un particolare che attira moltissimi uomini ma vogliamo sfatare il mito che sia preferibile piatta e tonica perché, al contrario, un’indagine condotta dall'università di Westminster su 360 uomini conferma che la morbidezza e i fianchi abbondanti sono più apprezzati.

I capelli: è risaputo che molti uomini li preferiscano lunghi, morbidi e con onde fluenti: segno di grande femminilità e sensualità sono tra i mezzi di seduzione più apprezzati. Questo non toglie che anche un taglio corto può essere un dettaglio di seduzione.

In conclusione: sono davvero tantissime e molto diverse le cose che possono colpirci e attrarci in una persona. Questo vale sia per gli uomini che per le donne: l'alchimia tra due persone che si piacciono è qualcosa di spesso misterioso, che a malapena possiamo ricondurre a qualche forma di generalizzazione.