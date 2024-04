T i sei innamorata di una persona impossibile? Ecco cosa devi fare per dimenticarla e lasciare libero il cuore ad altre possibilità.

Che si tratti di un amore non corrisposto, di una persona lontana, di un uomo/donna sentimentalmente occupati poco importa. Quando ci si innamora di una persona impossibile l’unica cosa che conta è il sentimento che si prova, vero, sincero, profondo, intenso. Esattamente come quello che si proverebbe per qualcuno libero e/o interessato a corrisponderci. Un sentimento tanto forte quanto struggente se ci si trova nella situazione di non poterselo vivere.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Perché non riusciamo a dimenticare qualcuno con cui non abbiamo mai avuto una relazione?

E che come tale lascia segni e ferite spesso difficili da rimarginare, chiudendo definitivamente questo capitolo sentimentale mai davvero aperto ma che si è comunque vissuto. Con tutto ciò che ne consegue. Ma se davvero ci si è innamorate di una persona impossibile ci sarà anche un modo per disinnamorarsi o, per lo meno, per evitare di stare male appese a un sentimento a senso unico? Si, c’è. E richiede un lavoro su se stesse che vale la pena di compiere.

Perché è bene dimenticare una persona impossibile

Il motivo? Andare avanti ed evitare di rimanere come appesi a una zavorra fatta di desideri inespressi, di aspettative mal riposte, di fantasie irrealizzabili, di bassa autostima e di sofferenza. E di tutto ciò che caratterizza l’amore verso una persona impossibile.

Ma è davvero possibile dimenticare un amore del genere? Forse no, dopo tutto le storie d’amore mancate ma che ci hanno fatto battere il cuore sono quelle che forse più di tutte rimangono indelebili dentro di noi. Ma se da un lato dimenticare l’amore mai avuto della nostra vita può essere difficile, dall’altro è possibile disinnamorarsi e lasciarlo andare oltre. Aprendo il nostro cuore ad altre possibilità e lasciandolo libero di farlo.

Come dimenticare una persona impossibile

Partiamo con il dire, quindi, che dimenticare una persona impossibile di cui ci si è innamorate è una cosa che richiede tempo, esattamente come capiterebbe per una persona con cui una storia l’avete avuta davvero. Fa parte dell’amore e vale sempre. Un lutto amoroso quindi è un processo che merita dedizione, pazienza, accettazione ma che alla fine porta i risultati tanto desiderati.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Il distacco emotivo a volte è necessario: ecco come raggiungerlo

Darsi tempo, quindi, è il primo step utile per smettere di amare una persona impossibile. Dopo tutto non esiste un tasto on/off quando si tratta di sentimenti, e togliersi dalla mente e dal cuore qualcuno che si ama richiede il giusto tempo per lasciar scivolare via la tristezza e curarsi le ferite.

Ferite che dipendono dalle emozioni che si sono provate, ma anche da quelle che non ci si è concesse di provare. Ma che meritano la stessa attenzione e di essere lasciate libere di fluire. Che si tratti di tristezza, imbarazzo, vergogna, delusione, ma anche rabbia o risentimento poco importa. Qualsiasi cosa si prova è bene che la viviate appieno, analizzandola, comprendendola e comprendendovi, fino ad esaurimento scorte, in modo da liberarvene davvero e tornare ad essere serene.

Altra cosa importante per dimenticare un amore impossibile, poi, è quello di mettere dei limiti. Non tanto a ciò che provate, che potrebbe essere molto complicato, quanto più a ciò che ve lo fa provare. Evitate di scrivere e sentire la persona in questione, smettete di seguirlo sui social o di cercare notizie di lui/lei. E ricordatevi del detto “lontano dagli occhi lontano dal cuore”, o almeno provate a farlo davvero.

Come? Anche semplicemente riprendendo contatto con voi stesse. Con i vostri interessi, con ciò che vi piace fare al di là di tutto il resto. Che si tratti di uno sport, un’attività, un hobby qualunque, del tempo da dedicarsi per il proprio benessere, ecc. Insomma tutto ciò che vi riporti a voi, a riscoprirvi e a coccolarvi, lenendo le ferite e riportandovi a essere persone intere, energiche e desiderose di vita nuova.

Dimenticare un amore verso una persona impossibile è un’occasione non una penitenza. Un’opportunità per recuperare se stessi in una forma nuova, più consapevole, attenta e gentile. Spostando tutte le attenzioni e sentimenti che avete avuto per la persona di cui vi siete innamorate verso voi stesse, che di amore ne meritate più di chiunque altro, possibile o impossibile che sia.