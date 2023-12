H ai iniziato a fare meno sesso? Niente paura! Prima di gridare alla crisi prova a capire cosa potresti fare per risolvere la situazione

Ho iniziato a fare meno sesso con il mio partner...e ora? Si tratta di una domanda piuttosto comune che a tutti, prima o poi, è capitato di farsi. Spesso la prima reazione è di allarme, ma il calo del desiderio è una situazione molto più comune di quanto pensiamo. Può verificarsi in qualsiasi coppia, per un periodo più o meno lungo, nonostante i sentimenti siano forti e il legame solido. Ma perché accade?

Per prima cosa dobbiamo capire che il desiderio sessuale non è affatto costante, ma è influenzato da numerosi fattori che possono essere interni – ossia emotivi e fisici – o esterni. L’importante è riuscire a comprendere quali sono le cause che si nascondono dietro questa condizione e concepire il calo del desiderio non come un campanello d’allarme, ma come qualcosa che può accadere. Il desiderio d’altronde è fluttuante e non è mai lo stesso. Certo, se la poca voglia di fare l’amore (in te o nel partner) persiste, dovresti iniziare a farti qualche domanda, indagando a fondo sulla questione. In gioco non c’è solo la tua storia d’amore, ma anche la tua salute fisica e mentale. Il sesso infatti – come abbiamo spesso accennato – è un elemento chiave per il benessere psicofisico e non andrebbe mai trascurato. Sia in coppia...che da soli!

Se fai meno sesso un motivo ci sarà

Sembra quasi un motivetto, ma...se fai meno sesso un motivo ci sarà! La prima cosa da fare per contrastare il calo della libido dunque è comprendere le ragioni dietro questa situazione. A volte infatti dietro la mancanza di passione si nascondono stanchezza emotiva e fisica. Accade quando stress e troppi impegni spingono il tuo corpo (o quello del partner) a collocarsi in “modalità risparmio energetico”. In sostanza le energie non vengono più riservate alla sessualità, ma ad altre attività.

Ci sono poi altre ragioni che possono allontanarci dalla sessualità. Ad esempio l’insicurezza o la poca autostima: se ti senti poco attraente nei confronti del partner oppure insicura dal punto di vista fisico questo inciderà sul tuo desiderio sessuale in modo negativo. Si può poi smettere di provare passione per qualcuno per rabbia, paura oppure vendetta. Accade quando nella tua relazione non c’è comunicazione, così finisci per chiuderti nei tuoi “non detti”, allontanandoti sia emotivamente che fisicamente. Infine può accadere che il calo del desiderio si manifesti quando sentiamo che l’altro non ci desidera a sua volta, spingendoci a spegnere la voglia di fare sesso per evitare conflitti.

Cosa fare

Il sesso è un elemento fondamentale all’interno di una coppia. Proprio per questo quando viene a mancare rischia di mettere in crisi anche altri aspetti del legame. Spesso si perde la voglia di stare e di divertirsi insieme. Dunque il primo passo è quello di riappropriarsi del piacere di trascorrere del tempo insieme, vivendo momenti leggeri e giocosi senza pressioni o pensieri. La comunicazione è un altro aspetto chiave da non trascurare. Impara a comunicare al tuo partner ciò che ti fa soffrire e ciò che non ti piace, senza lasciare fra voi silenzi o “non detti”. Tornate, a poco a poco, ad essere intimi, raccontandovi ciò che desiderate, condividendo fantasie erotiche e pensieri piccanti. Largo spazio dunque a richieste hot, giochi di ruolo e sex toys per arricchire la sessualità e rinnovarla, rendendo ogni incontro divertente e spicy.

L’errore più comune è senza dubbio quello di fare finta di niente. Un atteggiamento che con il tempo può portare il rapporto a logorarsi, spingendoci ad allontanarci dal partner, ma anche a vivere ogni incontro sessuale come un semplice gesto meccanico, legato più al dovere che al piacere.

Quando preoccuparsi?

Fare meno sesso è senza dubbio l’indicatore che qualcosa non va. Questo però non significa che la tua relazione sia arrivata al capolinea. A volte il calo del desiderio riguarda solo un periodo della tua vita, legato – come già sottolineato – a stress o problemi sul lavoro. Insomma: la situazione non è sempre tragica e non è necessario mettere fine alla tua love story solo perché la passione non è più forte come un tempo. Quando preoccuparsi dunque? Innanzitutto se questo problema dura da tanto e non è mai stato affrontato insieme. L’assenza di voglia di fare l’amore infatti è prima di tutto una questione di coppia che non riguarda esclusivamente uno dei due partner. Va dunque discussa insieme soprattutto se i sentimenti che provi sono importanti e vuoi investire in questo legame. Il discorso cambia quando ti accorgi che l’assenza di desiderio è legata semplicemente a un legame che non funziona più e che è ormai arrivato a un vicolo cieco. In questo caso sarebbe meglio chiudere la love story, ricordandosi – nonostante tutto – che la sessualità è essenziale per rendere solida una storia d’amore.